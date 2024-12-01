Порядок прохождения контроля транспортных средств утвержден Путиным

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Порядок весового и габаритного контроля транспортных средств утвердил президент России Владимир Путин. С документом можно знакомиться на сайте официального размещения правовых актов.
Теперь «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» дополнен нормой о том, что хозяева транспортных средств обязуются пройти весовой и габаритный контроль их ТС по первому требованию уполномоченного лица.
Обязанность поможет исключить отказ хозяев ТС от указанной процедуры, когда того потребует Ространснадзор.
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Никита Кротов