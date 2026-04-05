Поселок для переселенцев из приграничья начали строить в Курской области
Министр восстановления, развития приграничных территорий и строительства Курской области Светлана Дроздова посетила Фатежский район в связи с началом строительства современного коттеджного посёлка. Не менее 50% жилья в нём будет предназначено для граждан, вынужденно покинувших приграничные зоны, сообщает издание МК.
Проект в Фатежском районе предусматривает возведение 214 частных домовладений. Площадь каждого составит от 51 до 118 квадратных метров, размер земельных участков — от 6 до 8 соток. Посёлок расположится в живописной экологичной локации рядом с водоёмом. Инфраструктура при этом будет доступна: до районного центра Фатежа — 4 км, до Курска — 51 км.
Подрядчик уже монтирует четыре демонстрационных дома разной площади. Подготовлены свайные поля, завезены необходимые стройматериалы. Здания возводятся по каркасной технологии с полной внутренней и внешней отделкой из экологичных и безопасных материалов.
