После травм детей на каруселях для регионов России готовят единые правила безопасности

10 августа 2026, 20:21

В России хотят ужесточить контроль за детскими аттракционами и площадками

Фото: Istock / maroke

В России планируют усилить контроль за безопасностью детских аттракционов и игровых площадок. Для мест отдыха хотят ввести новые стандарты оборудования и установить единые требования к его проверке и эксплуатации. Об этом сообщает Mash.