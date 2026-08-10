После травм детей на каруселях для регионов России готовят единые правила безопасности
В России планируют усилить контроль за безопасностью детских аттракционов и игровых площадок. Для мест отдыха хотят ввести новые стандарты оборудования и установить единые требования к его проверке и эксплуатации. Об этом сообщает Mash.
Поводом для ужесточения контроля стали многочисленные вопросы к состоянию аттракционов, их исправности и соблюдению владельцами правил допуска посетителей. В частности, речь идёт о проверке возраста, роста и веса людей перед посадкой на некоторые виды каруселей.
Один из последних подобных случаев произошёл 5 августа в Тюмени. Женщину на глазах собственного ребёнка выбросило из кабины аттракциона с высоты около четырёх метров. В результате падения она получила перелом позвоночника.
В Госдуме считают, что требования к безопасности аттракционов должны быть одинаковыми во всех регионах. Вице-спикер Анна Кузнецова заявила о необходимости регулярных инспекций и понятных правил, по которым посетителей будут допускать к аттракционам с учётом их возраста и состояния здоровья.
«Единая Россия» также анонсировала масштабные проверки детских площадок, а также территорий возле школ и детских садов. Особое внимание планируют уделить техническому состоянию оборудования и соблюдению требований безопасности.
Новые меры должны затронуть не только крупные луна-парки, но и обычные детские площадки, которыми ежедневно пользуются тысячи семей.
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