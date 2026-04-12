Вскрылись новые шокирующие подробности об исчезновении 17-летней россиянки в Мексике

12 апреля 2026, 05:51

РЕН ТВ: Пропавшую в Мексике 17-летнюю россянку склоняли к побегу из дома через Discord

Мать пропавшей в Мексике 17-летней Кристины Романовой Марина рассказала, что ее несовершеннолетнюю дочь склоняли к побегу из дома через платформу Discord. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ.





Марина объяснила, что девочка-подросток познакомилась в соцсетях с парнем, который уговаривал её сбежать от родных. Изучив переписку, мать выяснила, что незнакомец убеждал Кристину освободиться от «бесконечной родительской опеки», в том числе от поездок на скрипку и других занятий.



