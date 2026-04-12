Вскрылись новые шокирующие подробности об исчезновении 17-летней россиянки в Мексике
РЕН ТВ: Пропавшую в Мексике 17-летнюю россянку склоняли к побегу из дома через Discord
Мать пропавшей в Мексике 17-летней Кристины Романовой Марина рассказала, что ее несовершеннолетнюю дочь склоняли к побегу из дома через платформу Discord. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ.
Марина объяснила, что девочка-подросток познакомилась в соцсетях с парнем, который уговаривал её сбежать от родных. Изучив переписку, мать выяснила, что незнакомец убеждал Кристину освободиться от «бесконечной родительской опеки», в том числе от поездок на скрипку и других занятий.
Марина Романова добавила, что проблема исчезновения девушек 15–17 лет в Мексике стоит очень остро. Подобные случаи происходят почти ежедневно. По её словам, история Кристины — классический для страны сценарий: школа, вмешательство службы опеки DIF, незаконное усыновление или удочерение и дальнейшая продажа несовершеннолетних.
Ранее «Радио 1» передавало, что мексиканские власти отказываются возвращать 17-летнюю россиянку на Родину и с августа 2025 года не предоставляют к несовершеннолетней консульский доступ. Подробности о том, что случилось с Кристиной и как она попала в плен на два с половиной года из-за действий Тихуанского картеля — читайте в нашем материале.