Граждане Таджикистана больше не смогу въехать на территорию Турции, заявил Эрдоган

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Граждане Таджикистана больше не смогут въезжать в Турцию без виз, сообщается в указе, опубликованном в официальном вестнике Resmi Gazete.
В указе, подписанном президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, говорится, что принято «решение отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию» по общегражданским паспортам.
Причины такого решения не уточняются.
Ранее двое мужчин, обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», посещали Стамбул в период с января по март и останавливались в одном из отелей.
После этого газета Hurriyet заявила, что Турция тщательно изучала данные по нападавшим в «Крокус Сити Холле».
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Причины такого решения не уточняются.
Ранее двое мужчин, обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», посещали Стамбул в период с января по март и останавливались в одном из отелей.
После этого газета Hurriyet заявила, что Турция тщательно изучала данные по нападавшим в «Крокус Сити Холле».
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Александр Климов