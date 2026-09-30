«Постоянно в режиме "бей или беги"»: психотерапевт предупредил о последствиях гиперконтроля
Психотерапевт Кульгавчук: гиперконтроль может привести к выгоранию
Привычка всё контролировать в умеренных пределах является нормальной адаптивной функцией психики. Она помогает справляться с неопределённостью, снижать тревогу и достигать целей, рассказал в беседе с RT врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.
По словам специалиста, организованность, дисциплина и внимание к деталям помогают доводить дела до конца и избегать ошибок. В некоторых сферах контроль особенно важен — например, в хирургии, авиации и финансовой отрасли, где цена ошибки может быть высокой.
«В основе полезного контроля лежит забота и реалистичная оценка рисков. Полезный контроль гибок и включается, когда нужно, и отключается, когда ситуация уже безопасна», — объяснил Кульгавчук.Однако постоянное стремление держать под контролем абсолютно всё может, по словам врача, стать источником хронического напряжения и тревоги. Организм в таком состоянии постоянно находится в режиме «бей или беги», что может приводить к истощению, проблемам со сном и психосоматическим проявлениям, включая головные боли, нарушения работы ЖКТ и повышение давления.
Одним из возможных последствий гиперконтроля становится эмоциональное выгорание. Человеку становится сложно расслабиться даже тогда, когда объективной опасности уже нет. Кроме того, чрезмерное стремление управлять происходящим может негативно отражаться на отношениях с окружающими.
«Начинаются проблемы в отношениях, ведь недоверие, гиперопека, критика, попытки управлять другими вызывают конфликты, отдаление, потерю близости. Человек отказывается от нового, потому что не может всё предусмотреть», — рассказал психотерапевт.Кульгавчук отметил, что навязчивое желание всё контролировать может сопровождать различные психические состояния, в том числе тревожные и обсессивно-компульсивные расстройства, панические и посттравматические реакции, а также депрессию. Специалист отдельно упомянул перфекционизм и так называемый «синдром отличника».
По словам врача, на формирование гиперконтроля может влиять детский опыт — например, чрезмерная опека, хаос и непредсказуемость в семье, постоянная критика или наказания за ошибки. Среди возможных факторов он также назвал пережитое насилие, потери и другие травмирующие события, низкую самооценку и недоверие к окружающему миру.
После осознания проблемы наиболее эффективным шагом Кульгавчук назвал обращение к врачу-психотерапевту. Самостоятельно можно постепенно развивать толерантность к неопределённости: например, делегировать часть задач другим людям или сознательно оставлять некоторые дела недоделанными.
Также специалист рекомендует практики осознанности и релаксации — дыхательные упражнения, медитацию и сканирование тела. Важную роль, по его словам, играют полноценный сон, физическая активность и ограничение кофеина и алкоголя, которые помогают снижать общий уровень тревоги.