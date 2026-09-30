«Постоянно в режиме "бей или беги"»: психотерапевт предупредил о последствиях гиперконтроля

30 сентября 2026, 19:59

Психотерапевт Кульгавчук: гиперконтроль может привести к выгоранию

Фото: Istock / Jacob Wackerhausen

Привычка всё контролировать в умеренных пределах является нормальной адаптивной функцией психики. Она помогает справляться с неопределённостью, снижать тревогу и достигать целей, рассказал в беседе с RT врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.





По словам специалиста, организованность, дисциплина и внимание к деталям помогают доводить дела до конца и избегать ошибок. В некоторых сферах контроль особенно важен — например, в хирургии, авиации и финансовой отрасли, где цена ошибки может быть высокой.





«В основе полезного контроля лежит забота и реалистичная оценка рисков. Полезный контроль гибок и включается, когда нужно, и отключается, когда ситуация уже безопасна», — объяснил Кульгавчук.

«Начинаются проблемы в отношениях, ведь недоверие, гиперопека, критика, попытки управлять другими вызывают конфликты, отдаление, потерю близости. Человек отказывается от нового, потому что не может всё предусмотреть», — рассказал психотерапевт.