Часть пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян остаются в больнице

В новогоднюю ночь под бой курантов принято загадывать желание, собственно, и после наступления нового года можно наметить план, который бы хотелось реализовать. О том, как это правильно сделать, рассказала «Радио 1» семейный психолог, ведущая программы «Спасибо, всё понятно» Анастасия Кардиакос.