Часть пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян остаются в больнице

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Часть россиян, которые пострадали при крушении самолёта Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, остаются в больницах, передало издание Readovka со ссылкой на Минздрав РФ.
Министерство здравоохранения Российской Федерации обратило внимание, что три россиянина пребывают в больнице в тяжёлом состоянии, а трёх других выписали.
Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что потерпевший крушение близ Актау лайнер Azerbaijan Airlines (AZAL) не был сбит умышленно.
Утром 25 декабря летевшее из Баку в Грозный воздушное судно Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпело крушение в районе города Актау на западе Казахстана. Самолёт столкнулся с птицами, после чего командир решил лететь на запасной аэродром. На борту было 67 пассажиров, из которых 16 россиян, и пять членов экипажа.
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Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что потерпевший крушение близ Актау лайнер Azerbaijan Airlines (AZAL) не был сбит умышленно.
Утром 25 декабря летевшее из Баку в Грозный воздушное судно Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпело крушение в районе города Актау на западе Казахстана. Самолёт столкнулся с птицами, после чего командир решил лететь на запасной аэродром. На борту было 67 пассажиров, из которых 16 россиян, и пять членов экипажа.
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Ольга Енгалычева