Построенный для переселенцев дом в Ликино-Дулёве поставили на кадастр

Генерал армии Дмитрий Булгаков был допрошен перед задержанием в качестве свидетеля по делу о мошенничестве при поставке оборудования в Военную академию имени Кирова в Санкт-Петербурге. О процессе предъявления обвинения бывшему помощнику Сергея Шойгу в качестве фигуранта дела о мошенничестве в особо крупном размере сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.