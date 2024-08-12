Построенный для переселенцев дом в Ликино-Дулёве поставили на кадастр

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
На кадастровый учёт поставили дом с 47 квартирами для переселенцев из ветхого жилья, он расположен в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа, условия проживания улучшатся для 124 человек, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Ранее дом, куда переедут 124 переселенца из аварийного жилья, был введён в эксплуатацию. Ключи от квартир новосёлам планируют передать до конца сентября. Адрес новостройки: Ликино-Дулёво, улица Октябрьская, дом №44А», — отмечается в сообщении.После передачи ключей новосёлы смогут оформить право собственности на свои квартиры, зарегистрироваться, записать детей в детсады и школы и прикрепиться к поликлинике.
Вход в дом утроен по принципу безбарьерной среды. В вестибюле организована колясочная. А рядом с домом — парковка и зоны для активного и тихого отдыха.
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Лев Каштанов