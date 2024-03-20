Потанин рассказал об условиях слияния Тинькофф и Росбанка

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«Считаю, что создание объединенной структуры с точки зрения ее продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора», — выразил мнение Потанин.Потанин добавил, что интеграция банков пройдет на основе справедливой оценки рынка, при этом «Тинькофф» оценят «с адекватной премией к рынку».
Ранее экс-зампред ЦБ Дубинин спрогнозировал сохранение ключевой ставки в России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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