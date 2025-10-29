Потерявшему лицо в аварии мужчине распечатали новое на 3D-принтере

29 октября 2025, 09:44

Daily Mail: Потерявшему половину лица мужчине распечатали протез на 3D-принтере

Фото: iStock/Grafner

75-летний Дэйв Ричардс из Великобритании пережил страшную аварию, которая изменила его жизнь. В 2021 году пьяный водитель сбил мужчину, оставив его с серьезными травмами. Ричардс потерял половину лица и глаз, а восстановление тканей оказалось невозможным, пишет издание Daily Mail.





После долгих поисков решений, врачи предложили ему уникальный выход — протез, напечатанный на 3D-принтере. Этот инновационный подход позволил создать устройство, идеально подходящее по форме и цвету. Британец также начал использовать шейные шины, которые помогли смягчить рубцовую ткань.





«Я был поражен результатом. Шейный корсет действительно помог», — поделился Ричардс.