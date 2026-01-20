Названы самые популярные мошеннические схемы 2025 года

20 января 2026, 08:36

Фото: iStock/NanoStockk

В 2025 году мошенники разработали новые хитрые схемы, чтобы обмануть людей. По информации компании «Билайн», самые популярные методы включают взлом аккаунта на «Госуслугах», замену счетчиков и фейковые онлайн-собеседования. Об этом пишет РИА Новости.