Названы самые популярные мошеннические схемы 2025 года
В 2025 году мошенники разработали новые хитрые схемы, чтобы обмануть людей. По информации компании «Билайн», самые популярные методы включают взлом аккаунта на «Госуслугах», замену счетчиков и фейковые онлайн-собеседования. Об этом пишет РИА Новости.
Первый способ заключается в том, что злоумышленники отправляют сообщения с предупреждением о взломе аккаунта. Получивший такое СМС человек пугается и звонит по указанному номеру. В итоге он раскрывает свои конфиденциальные данные или сообщает код, который позволяет мошенникам получить доступ к его аккаунту.
Второй распространенный метод — замена счетчика. Аферист звонит от имени ЖКХ и сообщает о проблемах. Он предлагает передать показания через мессенджер или записаться на бесплатную замену. После этого жертва может случайно активировать бота или сообщить код, что открывает доступ к её средствам.
Третий вид обмана связан с фейковыми собеседованиями. Мошенник предлагает работу и назначает онлайн-встречу. Во время разговора он просит включить демонстрацию экрана. Это позволяет установить вредоносное ПО или получить доступ к личным данным.
