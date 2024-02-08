Появились подробности о голосовании военных и жителей новых регионов на выборах

Жители четырех новых регионов России, а также военные, врачи и строители получат возможность досрочного голосования за неделю до начала выборов президента. Эту информацию опубликовал газета «Коммерсант».
По данным издания, досрочное голосование будет организовано в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях из-за военной обстановки. Сроки проведения досрочных выборов определит местный избирательный комитет.
Согласно Федеральному закону «О выборах», избирательные комиссии регионов могут разрешить досрочное голосование на полярных станциях, в труднодоступных или удаленных районах, а также на избирательных участках, находящихся на судах. Голосовать можно не ранее чем за 20 дней до основного голосования.
С учетом этого, если выборы назначены на 17 марта, то досрочное голосование может начаться с 25 февраля в соответствии с действующим законодательством. Власти четырех новых регионов России подтвердили возможность досрочного голосования, но конечные даты не были объявлены.
Выборы пройдут впервые в истории России в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По последним данным, на пост президента России зарегистрированы четыре кандидата Центральной избирательной комиссией: глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин.
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Согласно Федеральному закону «О выборах», избирательные комиссии регионов могут разрешить досрочное голосование на полярных станциях, в труднодоступных или удаленных районах, а также на избирательных участках, находящихся на судах. Голосовать можно не ранее чем за 20 дней до основного голосования.
Выборы пройдут впервые в истории России в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По последним данным, на пост президента России зарегистрированы четыре кандидата Центральной избирательной комиссией: глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин.
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Артем Кузьмин