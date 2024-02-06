ЦИК перенесла заседание, на которой обсудят регистрацию Надеждина на выборах

Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Центральная избирательная комиссия перенесла с 7 на 8 февраля заседание, на котором будут рассматривать вопрос о регистрации на президентских выборах Бориса Надеждина от партии «Гражданская инициатива». Об этом сообщил председатель ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС.
«Члены ЦИК приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание по рассмотрению вопросов о регистрации всех оставшихся выдвинутых кандидатов на должность президента России», — сообщила председатель.Она отметила, что установленные законом сроки разрешают это сделать.
Ранее Надеждин рассказал, что сделает в случае отказа в регистрации на выборы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Все подмосковные избирательные участки оснастят системами видеофиксации
Алина Юрчак