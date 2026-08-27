Появились подробности о погибшей во Франции россиянке
Тело погибшей на горнолыжном курорте во Франции россиянки вывезли на родину
Тело 64-летней россиянки, погибшей на французском горнолыжном курорте Шамони, доставили в РФ. Об этом сообщили представители посольства РФ в Париже.
По словам дипломатом, которые приводит РИА Новости, консулы оказали родственникам женщины всю необходимую помощь и содействие.
«Останки погибшей вывезены в Россию», — говорится в сообщении.О гибели россиянки стало известно в начале августа. По данным телеграм-канала SHOT, женщина отправилась в поход одна. Когда она не вернулась в приют Альберта I, расположенный над ледником Тур, там забили тревогу.
В итоге начались поиски, которые длились два дня. В итоге тело пенсионерки нашли на дне расщелины ледника на высоте 2150 метров и эвакуировали вертолетом. В операции участвовали четыре спасателя из взвода горной жандармерии Шамони.