Появились подробности о погибшей во Франции россиянке

27 августа 2026, 19:10

Тело погибшей на горнолыжном курорте во Франции россиянки вывезли на родину

Фото: iStock/Sean Hannon

Тело 64-летней россиянки, погибшей на французском горнолыжном курорте Шамони, доставили в РФ. Об этом сообщили представители посольства РФ в Париже.





По словам дипломатом, которые приводит РИА Новости, консулы оказали родственникам женщины всю необходимую помощь и содействие.

«Останки погибшей вывезены в Россию», — говорится в сообщении.