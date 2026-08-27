Землетрясение произошло в российском регионе
У восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).
Аппаратура зарегистрировала подземные толчки 27 августа в 21:34 по местному времени (12:34 по московскому). Указанная магнитуда оценивается сейсмологами как ощутимое землетрясение, которое может вызвать незначительные повреждения.
Эпицентр располагался в 209 километрах юго-восточнее города Петропавловска-Камчатского с населением около 187 тысяч человек. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине десяти километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось, что 25 августа в акватории Черного моря возле побережья Севастополя зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9.
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