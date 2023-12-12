Появились подробности о россиянине, прилетевшем в США без билета

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Россиянин Сергей Очигава, который умудрился прилететь в США без документов и авиабилета, в России числится учредителем организации, однако ее уже не существует. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно сообщению, из выписки Единого государственного реестра юридических лиц следует, что Сергей Владимирович Очигава является одним из учредителей ООО «Возрождение М» в Калужской области. Организация была зарегистрирована в 2021 году и прекратила деятельность в апреле 2022-го.
Также в интернете есть данные о кандидатской диссертации на тему «Организационно-методическое обеспечение аудита маркетинговой деятельности производственных предприятий», автором которой также является Очигава. Документ был защиен в РЭУ имени Плеханова в 2003 году.
Накануне стало известно, что российский экономист без паспорта, авиабилета и визы прилетел в Лос-Анджелес из Копенгагена. При этом мужчина не смог объяснить американским властям, каким образом у него это получилось. 4 ноября на пункте паспортного контроля аэропорта Лос-Анджелеса задержали некоего Сергея Владимировича Очигаву, являющегося гражданином РФ. Мужчину не удалось найти в списках пассажиров ни одного из международных рейсов, прибывших в лос-анджелесский аэропорт.
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Также в интернете есть данные о кандидатской диссертации на тему «Организационно-методическое обеспечение аудита маркетинговой деятельности производственных предприятий», автором которой также является Очигава. Документ был защиен в РЭУ имени Плеханова в 2003 году.
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Элина Позднякова