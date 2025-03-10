Появились сведения о наследниках Сергея Мавроди, основателя финансовой пирамиды «МММ»

Сергей Мавроди (Фото: РИА Новости/Андрей Стенин)
26 марта 2018 года мир узнал о смерти Сергея Мавроди, основателя одной из самых известных финансовых пирамид в России — «МММ». Однако, как свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости, его наследство так и не было открыто.
По закону, наследственное дело должно быть открыто в течение шести месяцев после смерти наследодателя, но никто не подал заявление о вступлении в наследство.
Сергей Мавроди, родившийся в 1955 году в Москве, стал известен в конце 1980-х годов, когда создал «МММ». Эта финансовая структура привлекла миллионы вкладчиков, однако в 1994 году, после обвинений в неуплате налогов и мошенничестве, она рухнула. Крах пирамиды затронул более десяти тысяч человек, а общий ущерб от ее деятельности оценивается в более чем 110 миллионов рублей.
В 2003 году Мавроди был задержан по подозрению в мошенничестве и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году, но его имя продолжает ассоциироваться с одной из самых громких финансовых афер в истории России.
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Сергей Мавроди, родившийся в 1955 году в Москве, стал известен в конце 1980-х годов, когда создал «МММ». Эта финансовая структура привлекла миллионы вкладчиков, однако в 1994 году, после обвинений в неуплате налогов и мошенничестве, она рухнула. Крах пирамиды затронул более десяти тысяч человек, а общий ущерб от ее деятельности оценивается в более чем 110 миллионов рублей.
В 2003 году Мавроди был задержан по подозрению в мошенничестве и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году, но его имя продолжает ассоциироваться с одной из самых громких финансовых афер в истории России.
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Дарья Осипова