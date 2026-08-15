Появился сайт для тех, кто устал часами выбирать кино

15 августа 2026, 14:30

BingeBuster превращает каталоги стримингов в виртуальный 3D-видеопрокат

Фото: Istock / demaerre

Для тех, кто проводит больше времени в поисках фильма, чем за его просмотром, появился необычный сервис BingeBuster. Об этом сообщает Telegram-канал 1137.