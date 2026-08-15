Появился сайт для тех, кто устал часами выбирать кино
Для тех, кто проводит больше времени в поисках фильма, чем за его просмотром, появился необычный сервис BingeBuster. Об этом сообщает Telegram-канал 1137.
Он собирает каталоги подключённых стриминговых платформ и превращает их в виртуальный видеопрокат с трёхмерным пространством.
Пользователь выбирает доступные ему стриминговые сервисы, после чего может буквально «зайти» в цифровой магазин и пройтись между полками с фильмами. Вместо бесконечной прокрутки списков можно рассматривать обложки и выбирать кино так, будто находишься в настоящем видеопрокате.
У понравившихся фильмов можно посмотреть трейлер, а затем сразу перейти к просмотру на соответствующей платформе.
Похоже, BingeBuster решил вернуть атмосферу старых видеопрокатов, но уже в формате, который не требует выходить из дома.
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