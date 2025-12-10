В Петербурге загорелось здание Правобережного рынка
Здание Правобережного рынка загорелось в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило на диспетчерский пульт 10 декабря в 17:00. Возгорание произошло в двухэтажном здании на улице Дыбенко на площади 300 квадратных метров.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники ведомства. К тушению привлекли 30 специалистов и шесть единиц техники. Других подробностей, включая сведения о пострадавших, пока нет.
Ранее сообщалось, на северо-западе Москвы произошел пожар — там загорелась кровля трехэтажного жилого дома.
