Радио1
Главная / Новости / Общество/ Пожар в ТЦ в Пензенской области охватил более тысячи квадратов

Пожар в ТЦ в Пензенской области охватил более тысячи квадратов

ГУ МЧС: пожар в торговом центре под Пензой охватил более тысячи квадратов
02 марта 2024, 15:51
Фото: ГУ МЧС

Фото: ГУ МЧС

В торговом центре города Кузнецк Пензенской области произошел пожар, передает РИА Новости.
В результате ЧП было эвакуировано 30 человек. Предварительно сообщается, что огонь охватил площадь более 1 тысячи квадратных метров, однако никто не пострадал.

Информация о пожаре поступила в региональное управление МЧС ранее, сообщение о возгорании в торговом центре на улице Московской в Кузнецке поступило в 13:35 по московскому времени. Здание в горящем состоянии, и из него были эвакуированы 30 человек. Площадь пожара уточняется.


«Согласно пресс-службе управления, пострадавших нет. Предварительно площадь возгорания составляет более 1 тысячи квадратных метров», — отмечается в сообщении.
Читайте также:

В жилом доме Серпухова произошёл пожар после взрыва газа, 6 человек пострадали

В многоквартирном доме Серпухова разгорелся сильный пожар

На Кубани локализовали пожар, возникший после падения летательного аппарата
#мчс
#пожар
#чп
#человек
#здание
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экоактивисты разрисовали краской фасад ведомства канцлера в Берлине
Экоактивисты разрисовали оранжевой краской фасад ведомства канцлера в Берлине
02 марта 2024, 16:14

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Активисты экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») использовали оранжевую краску для рисунков на фасаде здания канцелярии канцлера в Берлине.
«Помогите! Ваши дети», - написали они и оставили отпечатки рук.
Об этом сообщило само движение на своей официальной странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мы призываем о помощи на фасаде здания канцелярии канцлера. Если мы не выскажемся громко сейчас, то у нас не будет будущего!» — говорится в сообщении движения.
Немецкое издание Letzte Generation отмечает, что все участники манифестации моложе 20 лет. В акции приняли участие около 16 активистов, из которых десять были задержаны полицией.

Читайте также:

Психолог Хорс: Экоактивисты – не психопаты, а фанатики

Экоактивисты облили супом «Мону Лизу» в Лувре

В Лондоне экоактивисты остановили движение на мосту, помешав проезду скорой
#психолог
#дети
#движение
#акции
#twitter
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скончался народный артист России и Украины Валерий Ивченко
02 марта 2024, 15:39

Фото: iStock/izzzy71

На 85-м году ушел из жизни Валерий Ивченко - народный артист России и Украины, актер БДТ имени Г. А. Товстоногова, сообщили в пресс-службе театра.
Подробности о времени и месте прощания будут объявлены позже.

Ивченко родился в Харьковской области и получил образование в студии Харьковского драматического театра имени Шевченко, где он также работал в течение 15 лет. Его талант был замечен и в других театрах, включая Николаевский художественный драматический театр имени Чкалова и Киевский драматический театр имени Ивана Франко.

В 1983 году Ивченко принял предложение о работе в Большом драматическом театре в Ленинграде, где он оставался до конца своих дней. В 2015 году его вклад в искусство был отмечен благодарностью президента Российской Федерации. Он также снялся в нескольких фильмах и сериалах, среди которых «Сирано де Бержерак», «Крот 2» и «Брежнев».

Читайте также:

Бывший глава НПО «Космос» Черняков скончался в Москве от инсульта

Скончался актёр из киновселенной Marvel Кеннет Митчелл

Скончался один из самых известных в РФ фотографов Дмитрий Марков
#космос
#искусство
#образование
#театр
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны самые обсуждаемые темы по итогам послания президента Путина
После послания президента самым обсуждаемым стал национальный проект «Семья»
02 марта 2024, 14:41

Фото: сайт Кремля

После обращения президента Путина к Федеральному собранию наибольший интерес в медиа вызывают вопросы развития социальной инфраструктуры. Самой же обсуждаемой темой в социальных сетях стал национальный проект «Семья».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования платформы Brand Analytics, которые имеются в распоряжении агентства. Специалисты отмечают, что такой интерес к проекту говорит о его поддержке и одобрении среди россиян. Населению явно пришлась по душе эта инициатива, делают вывод эксперты после изучения результатов исследования.

Также интерес у людей вызывают темы, связанные с развитием социальной инфраструктуры. Это реконструкция объектов здравоохранения, строительство школ, детских садов, проблемы общественного транспорта и так далее.

Кроме того, важной и обсуждаемой темой стало изменение фискальной системы. Отмечается, что проблема нововведений в области налоговой политики активно муссировалась преимущественно в бизнес-среде. Промышленникам и предпринимателям ещё потребуется время для оценки плюсов и минусов новой системы, отмечают аналитики.

Вопросы улучшения жизни населения страны — третья тема по степени интереса. Людям пока сложно прогнозировать, каким образом реально скажутся анонсированные меры поддержки на степени их благосостояния к 2030 году, считают эксперты Brand Analytics.

Читайте также:

Путин объявил о запуске новой национальной программы «Семья»

Путин поручил запустить нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья

Начался прием заявок на Всероссийский конкурс «Семья и будущее России»-2024
#строительство
#реконструкция
#бизнес
#данные
#страны
#эксперты
#специалисты
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, стали ли в России меньше пить
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России за последние десять лет
02 марта 2024, 13:31

Фото: istockphoto.com/LoraLiu

За последние 5-10 лет наблюдается снижение потребления алкоголя в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе Всемирного фестиваля молодежи.
При это он добавил, что в настоящее время темпы этого снижения замедлились, особенно в некоторых регионах, где отмечаются высокие цифры потребления спиртных напитков.

«Мы видим довольно высокие показатели потребления алкоголя в нескольких регионах. При анализе тенденций за последние 5-10 лет можно отметить снижение потребления алкоголя, однако на данный момент этот процесс замедлился», — цитирует Мурашко РИА Новости.
Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию призвал население следить за собственным здоровьем и избегать вредных привычек.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на территории Сириуса по указу президента России. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь.

Читайте также:

Врач Тяжельников рассказал, почему нельзя пить алкоголь на улице

В Екатеринбурге школьник избил продавца, не продавшую алкоголь

Аналитик Дробиз спрогнозировал сохранение цен на алкоголь до конца года
#фестиваль
#алкоголь
#владимир путин
#президент
#школьник
#врач
#мероприятия
#население
#снижение
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Финляндии попытались объяснить заявление об оружии для Украины
Минобороны Финляндии заявило, что не поставляло Украине дальнобойное оружие
02 марта 2024, 13:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Финляндия не вводила дополнительных ограничений на использование переданного Украине оружия, потому что не передавала ей дальнобойные системы вооружений, объявил министр обороны Антти Хяккянен в интервью общественному вещателю Yle в субботу.
«Финляндия предоставила Украине средства для оборонительной борьбы на ее собственной территории... Мы не передавали, к примеру, дальнобойные системы вооружений. Именно поэтому Финляндия не считала нужным устанавливать ограничения в данном случае», — отметил он.
Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил Yle, что Финляндия не запрещала Украине применять переданное оружие на территории России.

Читайте также:

Депутат Копра: Финляндия не запрещала Украине наносить атаковать Россию

Финляндия заявила о вероятности открытия границ с Россией

Финляндия планирует навсегда закрыть два КПП на границе с Россией
#оружие
#ограничения
#депутат
#финляндия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Wildberries предоставит продавцам методику расчета за пострадавший в Шушарах товар
02 марта 2024, 12:04

Фото: istock / Vera Tikhonova

Онлайн-ретейлер Wildberries начал предоставлять продавцам, чьи товары пострадали в результате пожара в Шушарах в январе, методику расчета и отчеты о возмещении убытков, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.
Документы загружаются поэтапно в личный кабинет на портале селлера. Отчет включает в себя методику расчета, сумму компенсации и график выплат. Если продавец согласен с условиями, он может подтвердить это, и выплаты начнутся в соответствии с графиком.

Первые частичные предварительные выплаты были начислены с 15 января и совершаются еженедельно. Компания уже произвела четвертую выплату, а общая сумма трех предыдущих компенсаций составила 3 миллиарда рублей.

Читайте также:

Владелец ПВЗ Wildberries в Подмосковье украл товары со своей же точки на ₽5 млн

Wildberries проведёт расследование после драки сотрудников в Электростали

Работники склада Wildberries в Подмосковье устроили массовую драку
#подмосковье
#выплаты
#товары
#документы
#график
#компенсации
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сырский начал чистки в ВСУ после бегства из Авдеевки
Сырский анонсировал увольнения командиров бригад ВСУ после Авдеевки
02 марта 2024, 11:36

Генерал-полковник Александр Сырский, новый главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, опубликовал заявление в социальных сетях после своего визита на Авдеевское направление, где продолжается наступление российских вооруженных сил после отступления украинских войск из Авдеевки.
Главнокомандующий отметил, что в течение трех дней он изучал причины, по которым некоторым бригадам удается удерживать позиции, а другим — нет, несмотря на одинаковые показатели вооружения и техники.

Он подчеркнул роль командиров бригад в этом процессе, отметив, что их уровень подготовки, опыт и способность принимать взвешенные решения играют решающую роль. Кроме того, командиры должны осознавать свою полную ответственность за выполнение задач и за жизнь своих подчиненных.

Сырский также объявил о принятии кадровых решений, включая увольнение тех командиров бригад, которые не владеют ситуацией и принимают действия, угрожающие жизни и здоровью подчиненных.

Дополнительно он решил направить группы специалистов в бригады, где выявлены проблемы с подготовкой.

Читайте также:

Сырский хочет вернуть контроль над утерянными территориями под Авдеевкой

Сырский приехал на Авдеевское направление и назвал обстановку для ВСУ сложной

Сырский признал тяжелую обстановку для ВСУ на многих направлениях
#жизнь
#контроль
#увольнение
#всу
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве началось тестовое голосование
В Москве началось тестовое голосование перед выборами президента
02 марта 2024, 10:37

Фото: Россотрудничество РФ

В Москве началось тестовое голосование перед выборами президента России, сообщает РИА Новости.
С первых минут на сайте elec.mos.ru заметно высокое число желающих протестировать систему, которая уже работает в режиме электронной очереди, отмечает агентство.

Тестирование будет продолжаться до 14:00, при этом получить тестовый бюллетень можно будет до 13:59. В 14:00 система перестанет выдавать бюллетени, но участник, открывший его в последний момент, сможет отдать свой голос до 14:15.

Этот короткий временной интервал призван создать максимальную нагрузку на системы и провести стресс-тест.

Участникам тестового голосования предлагается ответить на вопрос о тополях в Москве: «Нужно ли вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?» Они могут выбрать один из трех вариантов ответа: вырубать тополя и высаживать другие деревья; не вырубать тополя; оставить решение за специалистами.

Читайте также:

На «Доброделе» началось голосование за проекты инициативного бюджетирования

В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента

Началось досрочное голосование на президентских выборах в отдалённых районах России
#тест
#деревья
#тестирование
#голосование
#проекты
#стресс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилось видео взрыва в Петербурге из-за беспилотника
«Mash на Мойке» опубликовал видео взрыва в Петербурге из-за беспилотника
02 марта 2024, 10:31

Фото: iStock/dzika_mrowka

Видеозапись момента взрыва, вызванного атакой беспилотного аппарата на жилые дома в Санкт-Петербурге, была опубликована в telegram-канале «Mash на Мойке».
На канале говорится, что беспилотник столкнулся с зданием. Это привело к мощному взрыву, разрушению стекол и обшивки балконов.


Инцидент произошел 2 марта, когда беспилотник врезался в жилой дом, повредив два здания. Эвакуация была проведена для 100 человек. СМИ сообщают, что экстренные службы, находящиеся на месте, предупреждают о возможности новой атаки.

Читайте также:

В Петербурге жителей предупредили о повторной атаке БПЛА

Целью БПЛА в Петербурге была нефтебаза «Ручьи»

Появились подробности удара БПЛА по жилому дому в Санкт-Петербурге
#бпла
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф