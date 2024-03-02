Пожар в ТЦ в Пензенской области охватил более тысячи квадратов

Фото: ГУ МЧС
В торговом центре города Кузнецк Пензенской области произошел пожар, передает РИА Новости.
В результате ЧП было эвакуировано 30 человек. Предварительно сообщается, что огонь охватил площадь более 1 тысячи квадратных метров, однако никто не пострадал.
Информация о пожаре поступила в региональное управление МЧС ранее, сообщение о возгорании в торговом центре на улице Московской в Кузнецке поступило в 13:35 по московскому времени. Здание в горящем состоянии, и из него были эвакуированы 30 человек. Площадь пожара уточняется.
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Информация о пожаре поступила в региональное управление МЧС ранее, сообщение о возгорании в торговом центре на улице Московской в Кузнецке поступило в 13:35 по московскому времени. Здание в горящем состоянии, и из него были эвакуированы 30 человек. Площадь пожара уточняется.
«Согласно пресс-службе управления, пострадавших нет. Предварительно площадь возгорания составляет более 1 тысячи квадратных метров», — отмечается в сообщении.Читайте также:
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Артем Кузьмин