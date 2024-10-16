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Правительство РФ урезало квоту на временное проживание мигрантов до 5,5 тысячи

16 октября 2024, 08:02
Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

Правительство Российской Федерации решило сократить квоту на временное проживание мигрантов в два раза. На 2025 год выделено всего 5,5 тысячи разрешений, тогда как в 2024 году их количество превышало 10,5 тысячи. Об этом информирует ТАСС.
«Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тысяч разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам», — отмечается в документе.

Наибольшее количество разрешений традиционно получают Москва и Московская область — в 2025 году это составит 1000 и 350 соответственно (в 2024 году было 1500 и 750). Квота для Санкт-Петербурга снизится с 300 до 200 разрешений. Татарстан и Башкортостан, которые два года назад получали по 500 разрешений, в этом году получат только по 100 (в 2024 году было по 250).



Ранее стало известно, что согласно опросу, проведенному платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, 80% россиян считают, что в их регионах проживает слишком много трудовых мигрантов. Этот показатель увеличился на 21 процентный пункт за последний год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мигрант
В России подсчитали темпы роста зарплат управленцев
HH.ru: зарплаты менеджеров среднего и высшего звена выросли в 1,6 раза
16 октября 2024, 08:19

Фото: iStock/Diy13

За девять месяцев 2024 года в России наблюдается увеличение спроса на руководителей среднего и высшего звена на 14 процентов. Об этом информирует РБК со ссылкой на hh.ru.
Сообщается, что заработные платы работников увеличились в 1,6 раза. Наибольшее увеличение спроса (на 38%) зафиксировано среди менеджеров в гостинично-ресторанном бизнесе. Схожая динамика наблюдается в финансовом секторе (плюс 29%), ЖКХ (плюс 24%) и нефтегазовой отрасли (плюс 23%).

Наиболее заметный рост был зафиксирован в учреждениях культуры и искусства, где зарплаты увеличились на 40%, достигнув 100 000 рублей. В металлургическом секторе оклады выросли на 39% до 139 000 рублей, в финансовой сфере — на 33% до 150 000, в автомобильной промышленности — на 33% до 149 000, а на предприятиях по производству промышленного оборудования — на 32% до 140 000 рублей.

Наивысшие зарплаты в 2024 году получали менеджеры в сфере бизнес-услуг, где медианный доход составил 178 000 рублей. В этой же категории оказались управленцы IT-сектора (153,4 тысячи), финансовой сферы (150 тысяч), автомобильных компаний (149 тысяч) и добывающих предприятий (146 тысяч). Тем не менее, в образовательном секторе наблюдалось снижение зарплат на 1%.

Ранее стало известно, что правительство РФ урезало квоту на временное проживание мигрантов до 5,5 тысячи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В ноябре трем категориям россиян пообещали повышенную пенсию
Пенсии вырастут у 80-летних, у работников угольной промышленности и членов летных экипажей
16 октября 2024, 05:52

Фото: istock/Denis Vostrikov

С 1 ноября 2024 года в России увеличатся пенсии для трёх категорий граждан: лиц, достигших 80 лет, работников угольной промышленности и членов летных экипажей.
Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Граждане, отметившие 80-летие в октябре, в ноябре начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — вместо текущих 8 134,88 рубля.
Кроме того, пенсии будут увеличены для работников летных экипажей и угольной отрасли», — пояснил Сафонов в интервью «Москва 24».
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что с января 2025 года страховые пенсии для пожилых россиян будут проиндексированы на 7,3% .

Ранее сообщалось, что в России отмечается сокращение предложения красной икры на фоне значительного снижения вылова горбуши. Объемы добычи сократились в три раза, что привело к росту цен и снижению спроса на этот деликатес.

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Квадроберов боятся большинство россиян
ВЦИОМ: россияне считают увлечение квадробикой поводом для беспокойства
16 октября 2024, 03:46

Фото: istock/Diy13

Увлечение квадробингом (или квадробикой) вызывает беспокойство у значительной части россиян.
Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 74% респондентов считают, что интерес ребенка к этому движению является поводом для тревоги. Опрос охватил 1600 граждан РФ старше 18 лет, передает издание «Ведомости».

При этом 18% россиян не видят в этом угрозы, а 8% затруднились с ответом. Квадробика стала популярным увлечением среди детей, которое заключается в подражании животным. Врачи отмечают, что такие занятия могут быть частью самоидентификации подростков в возрасте от 10 до 13 лет, когда они активно пробуют новые образы.

Несмотря на активное обсуждение в обществе и политике, семейный психолог Олеся Покусаева уверена, что увлечение квадробингом не представляет угрозы для психологически здоровых детей. Ее мнение разделяет и народный артист РФ Сергей Безруков. В то время как в Госдуме обсуждают возможные меры против квадроберов, Кремль дистанцируется от этой темы, заявляя об отсутствии интереса к ней.

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День Дениса Позимнего 16 октября: Почему нельзя открывать окна и говорить слово «нет»
16 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Igor Zubkov

16 октября 2024 года в народном календаре отмечается Денис Позимний. Этот день посвящен памяти апостола Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. Согласно народным поверьям, с этого времени начинаются «прогулки» осенних лихорадок – злых духов, которые могут принести болезни.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 16 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День Дениса Позимнего — история

В этот день вспоминают святого Дионисия Ареопагита, который жил в Афинах в первом столетии. Он был учеником апостола Павла и стал первым епископом своего города. В 95 году святой Климент послал Дионисия в Галлию для распространения христианства. Через год он умер мученической смертью от рук язычников.

Традиции

Наши предки верили, что в день Дионисия пробуждается нечистая сила, способная наслать разные болезни на людей. Они полагали, что защитить себя можно, нося в кармане кору или сучок осины. Чтобы отогнать злые силы из дома, хозяйки разбрасывали зубчики чеснока, лука и полыни.

Фото: iStock/sebastianosecondi

Что нельзя делать 16 октября 2024

В старину люди верили, что злые духи могут проникнуть в дом через открытые окна и двери. Особенно они стремились навредить детям, поэтому родители прибегали к специальному ритуалу: легонько били берёзовым веником по рукам и ногам детей, затем бросали веник в огонь, а пепел закапывали за порогом дома.

Также нельзя было смотреть в зеркало, поднимать деньги на дороге и выбрасывать мусор вечером. Считалось, что эти действия приведут к неприятностям.

Помимо этого, запрещалось говорить слово «нет», так как оно могло спровоцировать серьёзную ссору с близким человеком.

Кроме того, не рекомендовалось посещать парикмахерские и салоны красоты, поскольку любые изменения во внешности могли негативно сказаться на судьбе человека.

Фото: iStock/CentralITAlliance

Что можно делать 16 октября 2024

В день Дениса Позимнего люди пытались оградить себя от осенней лихорадки, которая особенно активна в этот период. Для этого они носили с собой осиновую кору или сучок.

При заболевании лихорадкой готовили настой из осиновой коры и принимали его внутрь. Если возникала головная боль, под голову клали осиновое полено. При болях в ногах также использовали полено из осины.

Для защиты от сглаза и несчастий применялся следующий ритуал: в стакан наливали воду, добавляли горячие угли, соль и капали этим раствором на руки, ноги и спину человека.

Для защиты дома от болезней и злых сил при проветривании на подоконник клали лук, чеснок или ветку осины.

Важно было одеваться по погоде, чтобы избежать заболеваний, так как выздоровление занимало много времени.

Приметы на погоду

  1. Мороз в этот день предсказывает холодную и долгую зиму;
  2. Оттепель обещает мягкую и теплую зиму;
  3. Если на деревьях виден иней или снег, ожидается суровая зима;
  4. Яркий свет вечерних звезд указывает на предстоящий мороз.

Именины 16 октября 2024

Именины 16 октября отмечают обладатели таких имен, как Денис, Иван, Марфа, Павел, Петр.

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#приметы
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Юрист Хаминский ответил, как лучше стимулировать рождаемость
Юрист Хаминский предложил стимулировать рождаемость льготами, а не налогами
15 октября 2024, 20:45

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что рождаемость в стране целесообразнее стимулировать льготами и поддержкой государства, а не налогами.
По его мнению, не стоит забывать и о том, что вопрос деторождения остаётся личным и внутрисемейным делом.

«Никто не может принудить граждан к деторождению. Конституция России гарантирует защиту частной жизни, к которой относится и право гражданина самостоятельно принимать решение о потомстве. Но государство должно стимулировать рождаемость, предоставлять молодым семьям льготы, в том числе помогать с жильем, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране», — добавил в беседе с NEWS.ru Хаминский.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова высказала мнение о том, что в Росси не нужно вводить налог на бездетность, поскольку это не поможет решить проблему рождаемости.

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#демография
#россия
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Стало известно, какой продукт подешевел в России за неделю
Экономист Абрамов: В России за неделю подешевело сливочное масло
15 октября 2024, 19:49

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Автор Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что в России за неделю на 20% упало в цене сливочное масло.
«Недельный рост цен товаров в индексе замедлился. За прошедшую неделю из 14 товаров в индексе подорожал сок апельсиновый, но подешевело сливочное масло на 20%. Удешевление масла носит отчасти технический характер. На полки магазина вернулось качественное, но более дешёвое масло», — пояснил в беседе с Газета.ру Абрамов.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин сообщал, что дефицита красной икры в России не будет. Более того, по его словам, на рынке ожидается избыток красной икры благодаря высоким запасам, накопленным в 2023 году.

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Перечислены города-лидеры по доступности квартир в сентябре
«Яндекс Недвижимость»: Самые дешёвые квартиры в сентябре были в Уфе и Самаре
15 октября 2024, 19:39

Фото: iStock/frantic00

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в сентябре наиболее дешёвые квартиры были в Перми, Воронеже, Уфе и Самаре.
Так, студия на первичном рынке Самары обошлась бы покупателю в 3,5 млн рублей, в Перми — в 3,6 млн, а в Уфе — в 3,8 млн рублей.

Как пишет Газета.ру, наоборот, самая дорогая недвижимость в сентябре была зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Для сравнения, в Москве студию можно было купить в среднем за 9 млн рублей, в Казани — за 8,5 млн, а в Санкт-Петербурге — за 6 млн.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявлял, что в России будет наблюдаться ухудшение ситуации для застройщиков.

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Адвокат Почуев озвучил возможное наказание Литвину за покупку военного билета
Адвокат Почуев: Литвину может грозить до 12 лет заключения
15 октября 2024, 18:51

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Адвокат Александр Почуев заявил, что блогеру Михаилу Литвину за покупку военного билета может грозить лишение свободы на срок до 12 лет
«Если в результате проверки силовиков будут выявлены признаки преступлений, то это будет дача взятки должностному лицу в военкомате, за что предусмотрено лишение свободы до 12 лет, уклонение от прохождения военной службы, использование поддельного официального документа, если он купил заведомо поддельный документ на чёрном рынке», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Почуев.

До этого налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил плюсы автоматизированной упрощенной системы налогообложения как для малых предприятий, так и для частников.

«Несмотря на несколько более высокие ставки налога в сравнении с обычной УСН в её автоматизированном аналоге гораздо больше плюсов, чем минусов. Налогоплательщик освобождён от проведения выездных проверок и необходимости вести бухгалтерию», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Ранее сообщалось, что с начала сентября в Москве водители, не оплатившие проезд по платному проспекту Багратиона, получили более 140 тыс. штрафов.

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В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Ливанова
В НИИ имени Склифосовского сообщили, что состояние Василия Ливанова улучшилось
15 октября 2024, 18:36

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

В НИИ имени Склифосовского заявили, что состояние здоровья народного артиста РСФСР Василия Ливанова улучшилось. Об этом информирует РИА Новости.
На сегодняшний день медики оценивают состояние звезды советского кино как удовлетворительное. Уточняется, что Ливанов остается в реанимации отделения неврологии.

Напомним, Василия Ливанова госпитализировали 1 октября этого года с подозрением на инсульт. Во время проведения операции по удалению тромба у артиста остановилось сердце. После чего Ливанова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 12 октября актер был выведен из состояния медикаментозной комы.

Артист родился 19 июля 1935 года в Москве. Наибольшую популярность Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

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