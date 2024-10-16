Правительство РФ урезало квоту на временное проживание мигрантов до 5,5 тысячи

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Правительство Российской Федерации решило сократить квоту на временное проживание мигрантов в два раза. На 2025 год выделено всего 5,5 тысячи разрешений, тогда как в 2024 году их количество превышало 10,5 тысячи. Об этом информирует ТАСС.
«Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тысяч разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам», — отмечается в документе.
Наибольшее количество разрешений традиционно получают Москва и Московская область — в 2025 году это составит 1000 и 350 соответственно (в 2024 году было 1500 и 750). Квота для Санкт-Петербурга снизится с 300 до 200 разрешений. Татарстан и Башкортостан, которые два года назад получали по 500 разрешений, в этом году получат только по 100 (в 2024 году было по 250).
Ранее стало известно, что согласно опросу, проведенному платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, 80% россиян считают, что в их регионах проживает слишком много трудовых мигрантов. Этот показатель увеличился на 21 процентный пункт за последний год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова