Правительство РФ внесло изменения в правила призыва на военную службу
Правительство РФ внесло изменения в правила призыва на военную службу. Теперь решение об отправке призывника в часть подлежит исполнению в течение года со дня его принятия, даже если это происходит в следующую призывную кампанию. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно новым правилам, если призывника не направили в часть во время текущего осеннего или весеннего призыва, это можно будет сделать в следующую призывную кампанию в течение года.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий данное требование, в апреле. Теперь кабмин приводит правила призыва в соответствие с обновленным законодательством.
Сейчас призыв осуществляется два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Ранее сообщалось, что в МО РФ завершили создание системы единого воинского учета. С 14 августа россияне начали получать через «Госуслуги» уведомления о внесении их данных в реестр воинского учёта: уведомления приходят в виде push‑сообщений и на электронную почту, привязанную к аккаунту, отправителем указано Минобороны РФ.
