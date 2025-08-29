29 августа 2025, 23:19

Решение об отправке призывника в часть начнет действовать две призывные кампании

Фото: iStock/djedzura

Правительство РФ внесло изменения в правила призыва на военную службу. Теперь решение об отправке призывника в часть подлежит исполнению в течение года со дня его принятия, даже если это происходит в следующую призывную кампанию. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.