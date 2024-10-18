Правительство РФ запретило три вида упаковки из полиэтилентерефталата

Более 30 жителей цыганского поселения в Ленинградской области, где накануне произошёл инцидент с сотрудниками ГАИ, получили повестки для постановки на воинский учёт. Об этом пресс-служба главка МВД РФ по региону сообщила в беседе с РИА Новости.