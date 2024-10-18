Правительство РФ запретило три вида упаковки из полиэтилентерефталата

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С 1 сентября 2025 года правительство России запретило производство трех типов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ), согласно распоряжению №2827-р от 14 октября, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом пишет РИА Новости.
«Утвердить прилагаемый перечень видов продукции (товаров), производство и использование которых не допускается в связи с тем, что отходы от использования такой продукции (товаров) не подлежат обработке и (или) утилизации либо их обработка и (или) утилизация затруднительны», — отмечается в документе.
С 1 сентября 2025 года в России будет запрещено производство и использование ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности, за исключением упаковки голубого, белого, зеленого, коричневого цветов, а также бесцветной. Запрет также распространяется на многослойные ПЭТ-бутылки и упаковку с этикетками из поливинилхлорида, за исключением термоусадочных.
В соответствии с распоряжением правительства, Минпромторг должен ежегодно, начиная с 2026 года, предоставлять до 1 сентября согласованные с федеральными органами предложения по актуализации данного перечня продукции.
Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации решило сократить квоту на временное проживание мигрантов в два раза. На 2025 год выделено всего 5,5 тысячи разрешений, тогда как в 2024 году их количество превышало 10,5 тысячи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова