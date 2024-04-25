Правозащитник рассказал о моральном состоянии арестованного замминистра обороны

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Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов оценивает свое моральное состояние как стабильное. Об этом рассказал член ОНК Москвы Дамир Енаев в разговоре с РИА Новости.
«Сегодня Тимура Иванова уже посетил врач. С его слов, хроническими заболеваниями не страдает, на завтра запланирована сдача анализов, а также визит к психологу. Свое моральное состояние оценивает как стабильное, держится», — заявил собеседник издания.В настоящее время замминистра находится в камере Следственного изолятора «Лефортово» в Москве.
Свою вину Иванов не признаёт. Еще одним фигурантом дела стал Сергей Бородин, его также арестовали. По данным следствия, они вступили в преступный сговор. Теперь им грозит до 15 лет тюремного заключения.
До этого стало известно, что эквивалент вменяемой Иванову взятки может составить более 1 млрд рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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