Праздничные мероприятия прошли в территориальных управлениях ГКУ МО «Мособлпожспас»

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
В территориальных управлениях ГКУ МО «Мособлпожспас» состоялись торжества, приуроченные ко Дню спасателя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
27 декабря в региональных отделениях противопожарно-спасательной службы прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню спасателя.
Стоит отметить, что от руководителей теруправлений спасатели получили почетные звания «Заслуженный спасатель Московской области», «Заслуженный пожарный Московской области», также получили медали «За разминирование», «За подводные работы» и «За безупречную службу».
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«На счету у наших мужественных спасателей и пожарных, которые первыми приходят на помощь оказавшимся в беде — сотни человеческих жизней. За самоотверженность, высокий профессионализм и верность долгу лучшие специалисты региональной противопожарно-спасательной службы получили награды.<…>Руководители территориальных управлений пожелали личному составу подразделений семейного благополучия, стойкости и удачи в нелёгких рабочих днях», — отметил заместитель начальника госучреждения Сергей Прокопюк.
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Мира Полтева