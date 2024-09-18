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Праздник Захария и Елисаветы 18 сентября: как провести, что можно и нельзя делать

Православные отмечают 18 сентября праздник Захария и Елисаветы
18 сентября 2024, 00:00
Фото: iStock/Catherine Leblanc

Фото: iStock/Catherine Leblanc

В среду, 18 сентября 2024 года, православные отмечают день памяти пророка Захарии и праведной Елизаветы — родителей Иоанна Предтечи. В народе существуют особенные для этого дня молитвы, правила поведения, православные знают, что можно и нельзя делать 18 сентября.
Об особенностях праздника Захария и Елизаветы, истории родителей Крестителя Христа и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Захария и Елисавета: история родителей Иоанна Крестителя

Захария родом из священнической семьи Авия, потомка Аарона, брата Моисея, что подчеркивало его высокое положение в обществе и значимость в религиозной жизни Израиля, а святая Елисавета была сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Но, несмотря на свой высокий статус, они оставались простыми людьми с обычными страхами и сомнениями. В Евангелии от Луки говорится, что Захария и его супруга Елисавета были «праведны перед Богом, соблюдая все заповеди и постановления Господни безупречно».



Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Однако в их жизни была одна печаль: они не имели детей. В те времена это считалось не только личным горем, но и признаком Божьего недовольства. Несмотря на преклонный возраст, ведь по преданию они были старше 50 лет, Захария и Елисавета продолжали молиться о чуде, и Господь услышал их молитвы.

Рождение Иоанна Предтечи

Однажды, когда святой Захария совершал служение в храме, к нему явился архангел Гавриил с вестью о том, что его пожилая жена родит сына, который «будет велик пред Господом» и «пойдет перед Ним в духе и силе Илии».
Захария усомнился в словах архангела, и за свое маловерие был наказан немотой.
«Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в своё время», — написано в Евангелие.
Фото: iStock/Studio Images

Однако, когда у праведной Елисаветы действительно родился сын, она, по внушению Святого Духа, назвала его Иоанном, хотя такое имя в их роду раньше не встречалось. Обратились к Захарии, и он написал на дощечке: «Иоанн». В ту же минуту он обрел дар речи и, исполненный Святого Духа, стал пророчествовать о своем сыне как о Предтече Господа.

Пещера, где скрывалась Елисавета с Иоанном

Дальнейшая жизнь родителей Иоанна Крестителя сложилась трагически. Когда царь Ирод узнал о том, что родится Мессия, он велел убить в Вифлееме и его округе всех младенцев, надеясь, что среди них будет и Иоанн. Правитель слышал о необычном рождении Предтечи и боялся, что он станет Царем Иудейским.
«Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов», — говорится в писании.
Узнав об указе царя, Елисавета вместе с сыном укрылась в пустыне. Тогда перед ними чудесным образом разверзлась и замкнулась скала, скрыв от преследователей.

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Захария, отказавшись выдать местонахождение Иоанна, был убит прямо в своем храме. Елисавета с младенцем осталась в пустыне, где и окончила свои дни. Согласно источникам, она скончалась спустя 40 дней после побега, а Иоанна кормил ангел до его выхода на проповедь.

По одной версий, их укрытие находилось в трех километрах западнее Эйн-Керема. На этом месте сегодня стоит францисканский монастырь Иоанна Крестителя, где расположены гробница Елисаветы и грот, в котором она спрятала сына и где он жил после ее смерти.

В католической церкви Посещения в Эйн-Кереме, построенной на месте встречи Марии и Елисаветы, хранится камень с углублением, найденный в XX веке. Его также считают глыбой, где Елисавета пряталась с Иоанном.

Праздник Захария и Елисаветы 18 сентября: как провести

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В день память Захария и Елисаветы в храмах проводятся богослужения, где можно поставить свечи и помолиться за здоровье родных, а также за упокой тех, кого уже нет с нами. Если прийти в церковь не получается, можно обратиться к Богу дома. Главное помнить, что молитва — это не только просьбы, но и благодарность за все полученные благословения.

Что нужно делать православным

Принято считать, что праздник Захария и Елисаветы — прекрасный повод провести время с семьей. Можно вместе прочитать житие родителей Иоанна Предтечи или отрывки из Евангелия от Луки, обсудить прочитанное и задать друг другу вопросы. Это поможет детям глубже понять вечные духовные и семейные ценности.

Захария и Елисавета прославились добродетелью и милосердием. В их честь стоит совершить доброе дело — помочь тем, кто в нужде, сделать пожертвование, навестить больного или одинокого человека. Даже малый жест поддержки способен принести свет и радость в чью-то жизнь.

Что нельзя делать 18 сентября

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

В православной традиции на этот день нет особенных запретов. Успенский пост уже закончился, Рождественский еще не начался.

Однако всегда важно помнить о правилах и заповедях, которым праведный верующий человек должен следовать в любой день календаря.

Стоит отметить, что в народе 18 сентября прозвали Кумохиным днем, который, в свою очередь, оброс множеством примет, суеверий, своеобразных запретов и предрассудков. Но церковь всегда строго относилась к подобным вещам, призывая не доверять языческим практикам.

«Помощи нам стати противу кознем диавольским»: о чем и как молиться Захарию и Елисавете

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Святых Захария и Елисавету называют покровителями семьи, родителей и детей, потому к ним чаще всего обращаются с такими просьбами. Молитвы для обращения к ним именуют «родительскими» и отмечают, что прошения от отцов и матерей для своих детей — самые сильные. Праведной паре также молятся с просьбами об исцелении и избавлении от бесплодия.
«О святии угодницы Божии, пророче Захарие и праведная Елисавето! Подвигом добрым подвизавшеся на земли, восприяли есте на небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый ваш образ, радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтим святую память вашу. Вы же, предстоя Престолу Божию, приимите моления наша и ко Всемилостивому Богу принесите, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь», — молитва к Захарии и Елисавете.
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В Шаховской нашли скопление редких лишайников
17 сентября 2024, 22:44

Фото: ПФ «Верховье»

В городском округе Шаховская выявлен биотоп с уникальным для Московской области разнообразием и обилием редких видов лишайников. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.
«Интересные находки описали специалисты природоохранного фонда «Верховье», ведущие мониторинг редких видов по заказу министерства. На елях зафиксированы густые заросли бриорий и усней разных видов, на осинах встречены рамалины, анаптихии реснитчатые и даже лептогиум насыщенный. В Московской области это лишь третье известное место обитания этого редкого вида. Все лишайники включены в Красную книгу региона. Биотоп находится на территории государственного природного заказника «Истоки реки Иночь», – отметили в ведомстве.
Находки свидетельствуют, что уникальные экосистемы западного Подмосковья находятся в хорошем состоянии и остаются средоточием мест обитаний редких видов.

В министерстве напомнили, что лишайники имеют большое природоохранное значение. Они являются индикаторами чистого воздуха, поэтому очень важно анализировать их распространение для получения дополнительных данных мониторинга качества воздуха в регионе.

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#заказник
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В Клину выявили неиспользуемые земли сельхозназначения
17 сентября 2024, 21:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

В Клину проверили земельный участок в 2,5 тыс. га, принадлежащий крупному российскому холдингу. Работы провели специалисты Управления муниципального контроля и перспективного развития администрации городского округа, сообщили в её пресс-службе.
«При осмотре участка установили, что он не используется. Такие выводы можно сделать по наличию сорняков высотой от 40 см до 1,5 м. Мы видим наличие борщевика Сосновского. Очевидно, его никто не обрабатывал, потому что он отцвел и сбросил семена. Это наносит большой вред экологии, так как лишь один вредоносный сорняк сбрасывает порядка 40 тыс. семян», – пояснил замначальника управления Вадим Солодовников.
По его словам, далее будут устанавливать обладателей участка. Им вынесут предостережение о недопустимости нарушения земельного законодательства.

Как отметили в администрации, многие собственники считают, что подобные предостережения не имеют юридической силы. Между тем официальный документ из органов местного самоуправления – это основание для запуска процедуры изъятия земельного участка.

Всего в городском округе Клин зарегистрировано около 17 тыс. земельных участков сельхозназначения. Из них обследовано более 9 тыс. На 7 тысячах выявлены нарушения.

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#клин
#земля
#участок
#сельское хозяйство
#проверка
#подмосковье
#московская область
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В Химках создадут 17 наземных пешеходных переходов
17 сентября 2024, 20:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

На улицах городского округа Химки планируют оборудовать 17 наземных пешеходных переходов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«На этой неделе приступаем к созданию 17 повышенных пешеходных переходов. Работы проводятся в рамках обеспечения безопасности дорожного движения», – отметил замглавы Химок Николай Батышев.
Работы проведут в Старых и Новых Химках, Сходне, Подрезкове, Фирсановке и Новогорске. Дорожники поднимут над проезжей частью переходы на улице 9 мая, Новосходненком шоссе и в квартале Терехово.

Кроме того, безопасные переходы оборудуют на улицах Ватутина и Некрасова, Тюкова в районе входов в парк имени Величко, Московской у центрального входа ФОК «Юбилейный», Центральной, Шоссейной, Заречной, Кирова, Юннатов, Чапаева, Микояна, Вороницына, Коммунальном проспекте и во 2-м Мичуринском тупике. Как отметили в администрации, безопасности движения в Химках уделяют особое внимание. В городе началось обустройство кругового движения на пересечении улиц Репина, Заводской и Коммунального проезда. Новую схему движения организуют в качестве пилотного проекта. Работы завершат в сентябре.

Помимо этого, ремонтируют переход через Ленинградское шоссе у остановки «Монумент», а также надземный переход на перекрёстке улиц Горшина, 9 Мая и Юбилейного проспекта. Пешеходные мосты модернизируют по просьбе химчан.

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#пешеходный переход
#дороги
#коммунальные службы
#подмосковье
#московская область
#безопасность
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Россиянам перечислили идеальные для осени духи
Биолог Опарин рекомендовал ароматы с древесными и мускусными нотами
17 сентября 2024, 20:36

Фото: iStock/Angelika-Angelika

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин заявил, что для осенней поры идеальными ароматами станут духи с древесными и мускусными нотами.
«Осень ассоциируется с запахом прелой листвы, специями и благовониями. Поэтому в это время года подойдут духи с нотками корицы, гвоздики или имбиря, что добавит образу человека загадочности и изысканности. Для осеннего вечера подойдут ваниль, шоколад, карамель», — уточнил в беседе с NEWS.ru Опарин.

При этом он призвал не бояться экспериментов в поисках своего парфюма на осень. По мнению специалиста, духи должны подчёркивать индивидуальность и соответствовать настроению.

Ранее стилист-имиджмейкер Юлия Тюрева заявила, что трендовыми в этом осеннем сезоне станут такие принты, как клетка, гусиная лапка, полоска и горох.

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#осень
#парфюм
#стиль
#уход
#красота
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В Волоколамске к 15 ноября завершат благоустройство Школьной и Парковой улиц
17 сентября 2024, 20:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Волоколамском городском округе осенью завершат благоустройство улиц Школьная и Парковая. Там появятся новые пешеходные зоны, места для отдыха, комфортное и эстетичное освещение.
Об этом временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.

Она напомнила, что проект стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений, инициированного президентом.
«Эта территория начинается от нового Парка Победы, который мы сделали в прошлом году, заканчивается большим и красивым спуском к улице Советской. Сейчас идёт реализация второго этапа проекта. Готовность - практически 60%, срок завершения – 15 ноября. Подрядчики идут с опережением срока. Это будет очень красивая прогулочная зона, которая соединит все места притяжения в нашем городе», – поделилась планами Козлова.
В завершении встречи глава региона подчеркнул, что важно продолжать проводить выездные администрации.
«Эта работа имеет определяющее значение в части доверия, взаимопонимания с жителями. Вы регулярно ездите по населённым пунктам. Прошу вас вместе с командой и впредь не сбавлять темп, общаться с людьми, решать их вопросы», – попросил Воробьёв.
Как отметила Козлова, этот формат прижился в Волоколамском округе. Поэтому его решили распространить не только на населённые пункты, но и на крупные предприятия. Уже составлен график выезда на предприятия до конца года, чтобы люди без отрыва от производства могли пообщаться с представителями администрации.

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#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#волоколамск
#наталья козлова
#глава
#благоустройство
#улица
#малые города
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Фигуристка Загитова запросила грант в 74 млн на новое ледовое шоу «Алые паруса»
17 сентября 2024, 20:17

Фото: iStock/KinoMasterskaya

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова запросила президентский грант на 74,8 млн рублей для нового ледового шоу «Алые паруса» по мотивам одноименной повести Александра Грина. Об этом сообщает Президентский фонд культурных инициатив. В качестве цели проекта указано формирование интереса к русской литературе и русскому языку.
Срок для реализации проекта — с 15 января по 31 июля 2025 года с общей суммой расходов в 74,798 млн рублей.

Указывается, что ледовое шоу пройдет в Санкт-Петербурге и должно будет привлечь внимание семей с детьми, способствовать их приобщению к русской культуре, а благодаря своей уникальности повысит интерес к культурной сфере страны.

Год назад сообщалось, что Алина Загитова представила свою коллекцию одежды. Она заявляла, что идея о собственном бренде у нее возникла давно, а работа над созданием собственной коллекции началась 2 года назад.

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#россия
#конкурс
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Все образовательные учреждения Волоколамского округа укомплектованы кадрами
17 сентября 2024, 20:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в школы и детсады Волоколамского городского округа пошли более 5,8 тысяч детей.
Об этом временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

Всего в округе – девять образовательных комплексов, а также школа-интернат. Все они полностью укомплектованы кадрами. К работе приступили девять новых педагогов.
«Помимо региональных мер поддержки, мы предоставляем учителям муниципальные. Дали служебные квартиры двум педагогам. Кроме того, решили вдвое повысить сумму возмещения за наём жилья: раньше было 10 тыс. рублей, а сейчас – 20 тыс. Проблем с кадрами в сфере образования у нас нет, мы заполнили все вакансии», – сказала врип главы округа.
Она добавила, что все большие школы в муниципалитете отремонтировали. В этом году из местного бюджета выделили средства на сельские школы и тоже привели их в порядок в течение лета.

В 2025 году запланировано обновить дошкольное отделение №5 ВСОШ №2 и общежитие Красногорского колледжа.

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#подмосковье
#московская область
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#наталья козлова
#волоколамск
#школы
#детские сады
#педагоги
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Обречённые пассажиры затонувшего батискафа Titan знали о неизбежном крушении
17 сентября 2024, 20:09

Фото: РИА Новости

Пассажиры батискафа Titan, затонувшего в 2023 году, вероятнее всего, знали, что их ждёт. Об этом сообщает The Guardian.
В августе этого года семья французского путешественника Поля-Анри Наржоле, участвовавшего в последнем погружении Titan, подала в суд на компанию OceanGate, изготовившую батискаф. Они обвиняют фирму в смерти своего родственника и других пассажиров, которые понимали неизбежность крушения.

В качестве моральной компенсации они требуют от OceanGate не менее 50 миллионов долларов (4,6 миллиарда рублей). Сумму они также обосновали страданиями пассажиров и членов экипажа.

Из иска семьи в суд следует, что причину произошедшего вряд ли удастся установить. Однако команда Titan должна была понимать, что происходит с судном, поскольку хваленая «акустическая система безопасности» предупредила бы их, что углеволокно трескается под исключительным давлением. Это побудило бы пилота сбросить балласт и прервать погружение.

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#корабль
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Центральные очистные сооружения в Волоколамском округе обновят в 2025-2026 годах
17 сентября 2024, 19:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Волоколамском городском округе ведут проектные работы по модернизации центральных очистных сооружений.
Об этом временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Тему модернизация очистных сооружений она назвала актуальной для округа.
«По национальному проекту, президентской инициативе мы уже привели в порядок Щёлковские, Сергиево-Посадские и другие очистные в Подмосковье. Ещё ряд объектов стоит в плане. Это городские округа Дмитровский, Дубна и Волоколамский. Тема важная. Населённые пункты не могут развиваться, если нет соответствующей инфраструктуры», – отметил Воробьёв.
Козлова отметила, что сегодня ведутся проектные работы по модернизации центральных очистных сооружений в муниципалитете. Объект обслуживает порядка 17 тыс. жителей, а его износ составляет 80%. Обновить его планируют в 2025-2026 годах.

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#волоколамск
#подмосковье
#московская область
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#очистные сооружения
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