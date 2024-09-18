Праздник Захария и Елисаветы 18 сентября: как провести, что можно и нельзя делать

Фото: iStock/Catherine Leblanc
В среду, 18 сентября 2024 года, православные отмечают день памяти пророка Захарии и праведной Елизаветы — родителей Иоанна Предтечи. В народе существуют особенные для этого дня молитвы, правила поведения, православные знают, что можно и нельзя делать 18 сентября.
Об особенностях праздника Захария и Елизаветы, истории родителей Крестителя Христа и традициях расскажет редакция «Радио 1».
Фото: iStock/Bogdan Kurylo
Однако в их жизни была одна печаль: они не имели детей. В те времена это считалось не только личным горем, но и признаком Божьего недовольства. Несмотря на преклонный возраст, ведь по преданию они были старше 50 лет, Захария и Елисавета продолжали молиться о чуде, и Господь услышал их молитвы.
Захария усомнился в словах архангела, и за свое маловерие был наказан немотой.
Однако, когда у праведной Елисаветы действительно родился сын, она, по внушению Святого Духа, назвала его Иоанном, хотя такое имя в их роду раньше не встречалось. Обратились к Захарии, и он написал на дощечке: «Иоанн». В ту же минуту он обрел дар речи и, исполненный Святого Духа, стал пророчествовать о своем сыне как о Предтече Господа.
Фото: iStock/Vera Tikhonova
Захария, отказавшись выдать местонахождение Иоанна, был убит прямо в своем храме. Елисавета с младенцем осталась в пустыне, где и окончила свои дни. Согласно источникам, она скончалась спустя 40 дней после побега, а Иоанна кормил ангел до его выхода на проповедь.
По одной версий, их укрытие находилось в трех километрах западнее Эйн-Керема. На этом месте сегодня стоит францисканский монастырь Иоанна Крестителя, где расположены гробница Елисаветы и грот, в котором она спрятала сына и где он жил после ее смерти.
В католической церкви Посещения в Эйн-Кереме, построенной на месте встречи Марии и Елисаветы, хранится камень с углублением, найденный в XX веке. Его также считают глыбой, где Елисавета пряталась с Иоанном.
В день память Захария и Елисаветы в храмах проводятся богослужения, где можно поставить свечи и помолиться за здоровье родных, а также за упокой тех, кого уже нет с нами. Если прийти в церковь не получается, можно обратиться к Богу дома. Главное помнить, что молитва — это не только просьбы, но и благодарность за все полученные благословения.
Захария и Елисавета прославились добродетелью и милосердием. В их честь стоит совершить доброе дело — помочь тем, кто в нужде, сделать пожертвование, навестить больного или одинокого человека. Даже малый жест поддержки способен принести свет и радость в чью-то жизнь.
В православной традиции на этот день нет особенных запретов. Успенский пост уже закончился, Рождественский еще не начался.
Однако всегда важно помнить о правилах и заповедях, которым праведный верующий человек должен следовать в любой день календаря.
Стоит отметить, что в народе 18 сентября прозвали Кумохиным днем, который, в свою очередь, оброс множеством примет, суеверий, своеобразных запретов и предрассудков. Но церковь всегда строго относилась к подобным вещам, призывая не доверять языческим практикам.
Святых Захария и Елисавету называют покровителями семьи, родителей и детей, потому к ним чаще всего обращаются с такими просьбами. Молитвы для обращения к ним именуют «родительскими» и отмечают, что прошения от отцов и матерей для своих детей — самые сильные. Праведной паре также молятся с просьбами об исцелении и избавлении от бесплодия.
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Захария и Елисавета: история родителей Иоанна КрестителяЗахария родом из священнической семьи Авия, потомка Аарона, брата Моисея, что подчеркивало его высокое положение в обществе и значимость в религиозной жизни Израиля, а святая Елисавета была сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Но, несмотря на свой высокий статус, они оставались простыми людьми с обычными страхами и сомнениями. В Евангелии от Луки говорится, что Захария и его супруга Елисавета были «праведны перед Богом, соблюдая все заповеди и постановления Господни безупречно».
Фото: iStock/Bogdan Kurylo
Однако в их жизни была одна печаль: они не имели детей. В те времена это считалось не только личным горем, но и признаком Божьего недовольства. Несмотря на преклонный возраст, ведь по преданию они были старше 50 лет, Захария и Елисавета продолжали молиться о чуде, и Господь услышал их молитвы.
Рождение Иоанна ПредтечиОднажды, когда святой Захария совершал служение в храме, к нему явился архангел Гавриил с вестью о том, что его пожилая жена родит сына, который «будет велик пред Господом» и «пойдет перед Ним в духе и силе Илии».
Захария усомнился в словах архангела, и за свое маловерие был наказан немотой.
«Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в своё время», — написано в Евангелие.Фото: iStock/Studio Images
Однако, когда у праведной Елисаветы действительно родился сын, она, по внушению Святого Духа, назвала его Иоанном, хотя такое имя в их роду раньше не встречалось. Обратились к Захарии, и он написал на дощечке: «Иоанн». В ту же минуту он обрел дар речи и, исполненный Святого Духа, стал пророчествовать о своем сыне как о Предтече Господа.
Пещера, где скрывалась Елисавета с ИоанномДальнейшая жизнь родителей Иоанна Крестителя сложилась трагически. Когда царь Ирод узнал о том, что родится Мессия, он велел убить в Вифлееме и его округе всех младенцев, надеясь, что среди них будет и Иоанн. Правитель слышал о необычном рождении Предтечи и боялся, что он станет Царем Иудейским.
«Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов», — говорится в писании.Узнав об указе царя, Елисавета вместе с сыном укрылась в пустыне. Тогда перед ними чудесным образом разверзлась и замкнулась скала, скрыв от преследователей.
Фото: iStock/Vera Tikhonova
Захария, отказавшись выдать местонахождение Иоанна, был убит прямо в своем храме. Елисавета с младенцем осталась в пустыне, где и окончила свои дни. Согласно источникам, она скончалась спустя 40 дней после побега, а Иоанна кормил ангел до его выхода на проповедь.
По одной версий, их укрытие находилось в трех километрах западнее Эйн-Керема. На этом месте сегодня стоит францисканский монастырь Иоанна Крестителя, где расположены гробница Елисаветы и грот, в котором она спрятала сына и где он жил после ее смерти.
В католической церкви Посещения в Эйн-Кереме, построенной на месте встречи Марии и Елисаветы, хранится камень с углублением, найденный в XX веке. Его также считают глыбой, где Елисавета пряталась с Иоанном.
Праздник Захария и Елисаветы 18 сентября: как провестиФото: iStock/Aleksandr Golubev
В день память Захария и Елисаветы в храмах проводятся богослужения, где можно поставить свечи и помолиться за здоровье родных, а также за упокой тех, кого уже нет с нами. Если прийти в церковь не получается, можно обратиться к Богу дома. Главное помнить, что молитва — это не только просьбы, но и благодарность за все полученные благословения.
Что нужно делать православнымПринято считать, что праздник Захария и Елисаветы — прекрасный повод провести время с семьей. Можно вместе прочитать житие родителей Иоанна Предтечи или отрывки из Евангелия от Луки, обсудить прочитанное и задать друг другу вопросы. Это поможет детям глубже понять вечные духовные и семейные ценности.
Захария и Елисавета прославились добродетелью и милосердием. В их честь стоит совершить доброе дело — помочь тем, кто в нужде, сделать пожертвование, навестить больного или одинокого человека. Даже малый жест поддержки способен принести свет и радость в чью-то жизнь.
Что нельзя делать 18 сентябряФото: iStock/Andrey Sayfutdinov
В православной традиции на этот день нет особенных запретов. Успенский пост уже закончился, Рождественский еще не начался.
Однако всегда важно помнить о правилах и заповедях, которым праведный верующий человек должен следовать в любой день календаря.
Стоит отметить, что в народе 18 сентября прозвали Кумохиным днем, который, в свою очередь, оброс множеством примет, суеверий, своеобразных запретов и предрассудков. Но церковь всегда строго относилась к подобным вещам, призывая не доверять языческим практикам.
«Помощи нам стати противу кознем диавольским»: о чем и как молиться Захарию и ЕлисаветеФото: iStock/Ivan Murauyou
Святых Захария и Елисавету называют покровителями семьи, родителей и детей, потому к ним чаще всего обращаются с такими просьбами. Молитвы для обращения к ним именуют «родительскими» и отмечают, что прошения от отцов и матерей для своих детей — самые сильные. Праведной паре также молятся с просьбами об исцелении и избавлении от бесплодия.
«О святии угодницы Божии, пророче Захарие и праведная Елисавето! Подвигом добрым подвизавшеся на земли, восприяли есте на небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый ваш образ, радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтим святую память вашу. Вы же, предстоя Престолу Божию, приимите моления наша и ко Всемилостивому Богу принесите, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь», — молитва к Захарии и Елисавете.Читайте также:
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