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«Предчувствовала уход»: почему умерла Зоя Зелинская и ее связь Ширвиндтом

Умерла Зоя Зелинская, актриса из «Карнавальной ночи»: причины, дата прощания
30 апреля 2024, 12:07
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Звезда театра и кино Зоя Зелинская скоропостижно скончалась 29 апреля. О том, что стало причиной смерти артистки, какими были ее последние дни, и когда состоится церемония прощания с ней, расскажет редакция «Радио 1».


Зоя Зелинская: биография


Будущая актриса Зоя Зелинская родилась 8 декабря 1929 года в Москве. После школы она поступила в ГИТИС, где училась на курсе Андрея Гончарова, затем Зелинская попала в Сатиру. Она долго играла роли второго плана, пока не приняла участие в телевизионном шоу «Кабачок 13 стульев». Эта сатирическая программа побила все рекорды по популярности. Зелинская исполнила роль «супруги» пани Терезы, которая сделала ее знаменитой.



Дебютным фильмом актрисы стала легендарная комедия Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Далее она снялась в лентах «На углу у Патриарших», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «Предсказание», «Тесты для настоящих мужчин»» и других.


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Когда состоится прощание с Зоей Зелинской


О дате прощания с народной артисткой РСФСР сообщил агентству ТАСС ее сын Сергей Леднев. Церемония прощания с Зелинской пройдет первого мая в Театре сатиры, похороны будут на Троекуровском кладбище. Отпевание состоится в переделкинской церкви.


Как умерла Зоя Зелинская


Сын актрисы рассказал, что его 94-летняя мать скончалась в результате инсульта.

«В семь утра ушла из жизни. Инсульт, реанимация в ЦКБ. Не смогли ее спасти. 94 года маме исполнилось в декабре», — сообщил Леднев.

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Последние дни актрисы Зои Зелинской


Артисты театра Сатиры, где более 70 лет служила Зоя Зелинская, рассказали изданию «МК» о том, что актриса сильно переживала из-за ухода коллеги Александра Ширвиндта, с которым вместе играла в спектакле «Где мы?».

В театре рассказали, что Зеленская готовилась к предстоящему выступлению и ждала Александра из больницы, однако он так и не вышел.

«Зоя очень переживала его смерть. Она прямо замкнулась, на телефонные звонки не отвечала, совсем духом пала. Может предчувствовала свой уход?» — рассказали «МК» сотрудники театра.

Напомним, легендарный сатирик Александр Ширвиндт скончался 15 марта. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем.

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Лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме
30 апреля 2024, 11:50

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Лидер организованной преступной группировки «Меценатовские» из Забайкалья Дмитрий Ведерников провёл в заключении 13 лет. После этого он отправился из колонии в зону специальной военной операции задолго до истечения срока.
По приговору суда мужчина получил 24 года колонии за бандитизм, убийства и угоны автомобилей в 2011 году, сообщает сетевое издание Chita.ru. Первую заявку на то, чтобы отправиться на СВО, Ведерников подал в 2023 году. Тогда ему было отказано. Теперь 52-летний преступник всё-таки отправился в зону спецоперации.

По его словам, есть немало людей, которые могут подтвердить, что он метко стреляет. Также Ведерников рассказал, что в него трижды стреляли и один раз пытались взорвать. И в целом, по его словам, он обладает многими качествами, необходимыми для участия в боевых действиях.

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#сво
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#колония
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Арестованный замминистра обороны переоформил свой спортбайк на отца
Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил мотоцикл на отца в 2022 году
30 апреля 2024, 08:41

Фото: РИА Новости/Надежда Чичерова

Спортивный мотоцикл MV Agusta, принадлежащий арестованному заместителю министра обороны Тимуру Иванову, был переоформлен на его отца в 2022 году. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Иванов приобрел спортбайк в 2019 году. Стоимость транспортного средства варьируется от 1,1 до 1,5 миллиона рублей.

В распоряжении агентства появились документы, которые свидетельствуют о том, что в 2022 году владельцем мотоцикла числился уже Иванов Вадим Геннадьевич, который является отцом задержанного экс-замминистра.

Напомним, Тимур Иванов был арестован в рамках уголовного дела по статье о коррупции в особо крупном размере. Следствие выяснило, что фигурант получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Действовал Иванов в сговоре с другими фигурантами дела.

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#коррупция
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Украинская телеведущая назвала Зеленского «тупорылым чертом»
Украинская ведущая Егорова назвала Зеленского главным злом для страны
30 апреля 2024, 06:53

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова назвала Владимира Зеленского «главным злом» для Украины. В интервью YouTube-каналу Walk&Talk она также пожаловалась на критику со стороны соотечественников за высказывание своей позиции.
«У черта тупорылого, который их (украинцев) обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит все больше и больше оружия, грабит, наживается на войне», — отметила Егорова.
Журналистка отметила, что у нее болит сердце за украинцев, которых она многократно предупреждала о том, что президент вместе с его окружением в конце концов сядут в самолет и оставят разрушенное и разграбленное государство.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов объяснил перестановки в правительстве Украины наркотической зависимостью Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Глава ЕК допустила блокировку TikTok в Евросоюзе
Урсула фон дер Ляйен: TikTok могут заблокировать на территории Евросоюза
30 апреля 2024, 06:37

Фото: РИА Новости / Стрингер

Социальную сеть TikTok могут заблокировать на территории Европейского союза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Politico.
«Это не исключено», — цитирует фон дер Ляйен издание.
Она также напомнила, что Еврокомиссия стала первой организацией в мире, работкам которой запретили загружать TikTok на рабочие телефоны.

В марте 2022 года соцсеть TikTok приостановила работу в РФ. Причиной этому стал вступивший в силу закон о фейках о ВС России, которой предусматривает уголовную ответственность за его нарушение. Представители сервиса прокомментировали решение о прекращении работы и подчеркнули, что самым высоким приоритетом для них является безопасность сотрудников и пользователей.

До этого стало известно, что Telegram не удалил более 120 тысяч материалов после требований Роскомнадзора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рабочие
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#соцсети
#соцсеть
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Эксперт рассказал, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi
Эксперт Руснак: точки Wi-Fi могут использовать для перехвата данных
30 апреля 2024, 06:03

Фото: istock / NicoElNino

Незащищенные публичные точки Wi-Fi могут использовать для перехвата личных сведений и паролей. Об этом рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак в беседе с РИА Новости.
«Важно помнить, что публичные точки доступа в аэропортах и вокзалах не защищены, что создает риск перехвата личных данных. Наилучшим вариантом будет использовать Wi-Fi точки, защищенные паролем, в проверенных местах, например в отеле», — отметил собеседник информагентства.
Руснак пояснил, что с помощью общедоступных сетей хакеры могут начать атаку «человек посередине». Это такая кибератака, при которой перехватывается информация, пересылаемая между двумя организациями или людьми.

В результате такой атаки преступник получает доступ ко всему трафику человека, его персональным сведеньям, паролям, данным банковских карт, личным сообщениям и паролям от приложений.

«Мошенники способны анализировать трафик, а также перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы или сайты с вредоносным софтом. Злоумышленники также могут создавать собственные точки доступа, мимикрирующие под публичные, например с использованием в названии сети слова Free», — добавил Руснак.
Эксперт посоветовал отключать функцию автоматического подключения к Wi-Fi. Как считает Руснак, особенно стоит проявить внимательность в поездках.

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#трафик
#хакеры
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Telegram не удалил более 120 тысяч противоправных материалов
Telegram не удалил более 120 тысяч материалов после требований Роскомнадзора
30 апреля 2024, 04:58

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Мессенджер Telegram не удалил более 120 тысяч противоправных материалов после требований Роскомнадзора. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Кроме того, также всё ещё не удалены порядка 505 противоправных материалов на платформе Twitch.

В РКН напомнили, что по закону владелец хостинга или интернет-ресурса обязан удалить противоправный контент в течение 24 часов с момента получения требования Роскомнадзора, а в некоторых случаев немедленно.

По информации ведомства, в 2022 году сумма штрафов для Telegram Messenger Inc. составила 15 миллионов рублей, а в 2023-м — 8 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортёры без границ». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#telegram
#роскомнадзор
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Риелтор назвал главные ошибки при сдаче жилья в аренду
Риелтор Смирнов назвал самые частые ошибки владельцев жилья при сдаче его в аренду
30 апреля 2024, 04:00

Фото: istock / LENblR

Самыми распространенными ошибкам владельцев жилья при сдаче его в аренду являются некорректное ценообразование и просчеты в выборе техники. Об этом рассказал старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов в беседе с РИА Недвижимость.
Собеседник издания заявил, что собственники обращают внимание на другие объявления, упуская момент, что квартиры все еще находятся в экспозиции, поскольку, например, могли не найти арендаторов из-за цены.

«Если видите объявление, отнимите 7-10% и проверьте, что будет со спросом. Всегда можно поднять цену. Простой одного месяца уже не окупается. Лучше быстро сдать квартиру за 60 тысяч в месяц, чем долго искать арендатора, готового снимать ее за 65 тысяч», — пояснил риэлтор.
Смирнов также указал на важность комплектации жилья бытовой техникой. К примеру, арендаторы часто спрашивают о наличии посудомоечной машины, плиты на две конфорки или кондиционера, а не телевизора.

Эксперт отметил, что в элитном сегменте люди предпочитают арендовать пустую квартиру, в то время как в экономе полностью комплектованную.

Если в помещении есть старая советская мебель, Смирнов рекомендовал избавиться от нее и согласовать арендные каникулы на месяц, чтобы арендатор сам приобрел новую мебель.

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#риэлтор
#собственники
#люди
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Такер Карлсон опубликовал интервью с философом Александром Дугиным
30 апреля 2024, 03:07

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Американский журналист Такер Карлсон публиковал интервью с российским философом Александром Дугиным. Запись 20-минутного разговора опубликована на странице Карлсона в социальной сети X.
В описании Дугина назвали самым известным политическим философом в РФ.

«Его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги», — написал американец в аннотации.
Как утверждает журналист, интервью было записано в Москве. При этом Карлсон не уточнил, когда именно состоялась беседа.

Ранее Дугин заявил, что петиция против названия возглавляемой им Высшей политической школы (ВПШ) имени Ивана Ильина при РГГУ является результатам операции западных спецслужб.

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В Павловском Посаде торжественно завершился 8-ой Кинофестиваль «17 мгновений…»
29 апреля 2024, 21:30

Фото: администрация Павлово-Посадского городского округа

В Павловском Посаде торжественно завершилось проведение 8-го Кинофестиваля «17 мгновений…» имени Народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Пять дней пролетели, как один, надеюсь, что у нас с организаторами получилось подарить всем зрителям незабываемые эмоции! До встречи на 9 кинофестивале «17 мгновений…» имени Вячеслава Васильевича Тихонова,» — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.
В конкурсную программу вошло 16 работ: шесть многосерийных фильмов и десять полнометражных.

Диплом «Первое мгновение» получила дебютировавшая в качестве сценариста Тина Барклая. Она представила фильм «Сказки Гофмана».

Приз «За лучшую операторскую работу» получил оператор фильма «Времена года» Александр Кузнецов.
Фото: администрация Павлово-Посадского городского округа

Сразу шесть композиторов той же кинокартины получили приз «За лучшую композиторскую работу» имени Микаэла Таривердиева. Призёрами стали Иван Бурляев, Михаил Соболев, Данил Борисов, Арсений Смирнов, Сергей Фарафонов и Яков Александров.

А приза «За лучший сценарий» имени Юлиана Семенова удостоена сценарист фильма «Край» Наталия Мещанинова.

Кроме того, были награждены участники кинофестиваля в номинациях: «За лучшую режиссерскую работу» (Наталия Гугуева), «За лучшую актерскую работу» (Анна Шепелева), «За оптимистичное и одухотворяющее кино» (Асель Жураева) и «За лучший сериал» (Сергей Виноградов).

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