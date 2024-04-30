«Предчувствовала уход»: почему умерла Зоя Зелинская и ее связь Ширвиндтом

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Звезда театра и кино Зоя Зелинская скоропостижно скончалась 29 апреля. О том, что стало причиной смерти артистки, какими были ее последние дни, и когда состоится церемония прощания с ней, расскажет редакция «Радио 1».
Зоя Зелинская: биография
Будущая актриса Зоя Зелинская родилась 8 декабря 1929 года в Москве. После школы она поступила в ГИТИС, где училась на курсе Андрея Гончарова, затем Зелинская попала в Сатиру. Она долго играла роли второго плана, пока не приняла участие в телевизионном шоу «Кабачок 13 стульев». Эта сатирическая программа побила все рекорды по популярности. Зелинская исполнила роль «супруги» пани Терезы, которая сделала ее знаменитой.
Дебютным фильмом актрисы стала легендарная комедия Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Далее она снялась в лентах «На углу у Патриарших», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «Предсказание», «Тесты для настоящих мужчин»» и других.
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Когда состоится прощание с Зоей Зелинской
О дате прощания с народной артисткой РСФСР сообщил агентству ТАСС ее сын Сергей Леднев. Церемония прощания с Зелинской пройдет первого мая в Театре сатиры, похороны будут на Троекуровском кладбище. Отпевание состоится в переделкинской церкви.
Как умерла Зоя Зелинская
Сын актрисы рассказал, что его 94-летняя мать скончалась в результате инсульта.
«В семь утра ушла из жизни. Инсульт, реанимация в ЦКБ. Не смогли ее спасти. 94 года маме исполнилось в декабре», — сообщил Леднев.
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Последние дни актрисы Зои Зелинской
Артисты театра Сатиры, где более 70 лет служила Зоя Зелинская, рассказали изданию «МК» о том, что актриса сильно переживала из-за ухода коллеги Александра Ширвиндта, с которым вместе играла в спектакле «Где мы?».
В театре рассказали, что Зеленская готовилась к предстоящему выступлению и ждала Александра из больницы, однако он так и не вышел.
«Зоя очень переживала его смерть. Она прямо замкнулась, на телефонные звонки не отвечала, совсем духом пала. Может предчувствовала свой уход?» — рассказали «МК» сотрудники театра.
Напомним, легендарный сатирик Александр Ширвиндт скончался 15 марта. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем.
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