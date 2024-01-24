Предложения жителей Подмосковья, переданные кандидату Путину, могут стать законами

Фото: пресс-служба РИШ
«Наши граждане, избиратели всегда обращаются к кандидатам с теми или иными инициативами. Они, как правило, ложатся в предвыборную программу, которая реализуется в последующие годы», — сказала Артёмова.
Она добавила, что с вопросом или наказом в общественную приёмную кандидата может обратиться житель любого региона страны — все обращения будут переданы кандидату.
Общественная приёмная кандидата в президенты России Владимира Путина расположена по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, корпус 1. Время работы — вторник – суббота с 10 утра до 17:00.
Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте, они будут проводиться 15, 16 и 17 числа.
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