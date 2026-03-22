«Предмет роскоши»: Коммуналки в Петербурге приравняли к элитному жилью для налога

22 марта 2026, 16:52

Коммунальные квартиры в Петербурге приравняли к элитному жилью для налога

В Петербурге коммунальные квартиры приравняли к элитному жилью. Как сообщает Telegram-канал Mash, собственники комнат теперь платят налог по повышенному коэффициенту: вместо тысячи рублей — от шести до 10 тысяч ежемесячно.