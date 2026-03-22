«Предмет роскоши»: Коммуналки в Петербурге приравняли к элитному жилью для налога
В Петербурге коммунальные квартиры приравняли к элитному жилью. Как сообщает Telegram-канал Mash, собственники комнат теперь платят налог по повышенному коэффициенту: вместо тысячи рублей — от шести до 10 тысяч ежемесячно.
Причина — в особенностях приватизации 1990-х. Тогда люди оформляли комнаты как доли в праве собственности на всю квартиру. Для ФНС это один объект недвижимости с кадастровой стоимостью в десятки миллионов рублей.
Раньше налог считали от стоимости комнаты по ставке 0,1%, теперь — от стоимости всей квартиры, поэтому ставка выросла, а объект получил статус «предмет роскоши». Активисты добились от налоговой вычета на 10 квадратных метров для комнат.
Но льгота исчезает из личных кабинетов, и заявления приходится подавать заново. На конец 2025 года в Петербурге насчитывается более 56 тысяч коммунальных квартир, где живут около 193 тысяч семей. Из них свыше 31 тысячи семей официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.
