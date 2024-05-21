Предполагаемые террористы из «Крокуса» не стали обжаловать продление ареста

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков
Четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокусе» не стали обжаловать постановления о продлении им ареста до 22 августа. Об это свидетельствует запись в картотеке столичных судов общей юрисдикции.
В базе указано, что постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Муродали Рачабализоды, Далерджона Мирзоева, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова вступили в силу, их не обжаловали.
Часть фигурантов уже оспорили пролонгацию ареста. Басманный суд Москвы на прошлой неделе продлил арест всем обвиняемым до 22 августа 2024 года. Стоит отметить, что ходатайства в отношении террористов суд слушал по отдельности, в то время как ряд фигурантов разбили на 2 четверки и рассмотрели в рамках двух заседаний.
По этому делу в Москве арестовали 12 обвиняемых в совершении теракта в составе организованной группы, повлекшего смерть (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. Погибли 145 человек.
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Часть фигурантов уже оспорили пролонгацию ареста. Басманный суд Москвы на прошлой неделе продлил арест всем обвиняемым до 22 августа 2024 года. Стоит отметить, что ходатайства в отношении террористов суд слушал по отдельности, в то время как ряд фигурантов разбили на 2 четверки и рассмотрели в рамках двух заседаний.
По этому делу в Москве арестовали 12 обвиняемых в совершении теракта в составе организованной группы, повлекшего смерть (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. Погибли 145 человек.
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Алина Юрчак