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Предполагаемые террористы из «Крокуса» не стали обжаловать продление ареста

Обвиняемые в теракте в «Крокусе» не стали обжаловать продление срока ареста
21 мая 2024, 03:04
Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокусе» не стали обжаловать постановления о продлении им ареста до 22 августа. Об это свидетельствует запись в картотеке столичных судов общей юрисдикции.
В базе указано, что постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Муродали Рачабализоды, Далерджона Мирзоева, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова вступили в силу, их не обжаловали.

Часть фигурантов уже оспорили пролонгацию ареста. Басманный суд Москвы на прошлой неделе продлил арест всем обвиняемым до 22 августа 2024 года. Стоит отметить, что ходатайства в отношении террористов суд слушал по отдельности, в то время как ряд фигурантов разбили на 2 четверки и рассмотрели в рамках двух заседаний.



По этому делу в Москве арестовали 12 обвиняемых в совершении теракта в составе организованной группы, повлекшего смерть (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. Погибли 145 человек.

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Партнерше рассказывающего о своей сексуальной жизни коллегам мужчины дали совет
21 мая 2024, 03:32

Фото: istock / nd3000

Женщина пожаловалась на чрезмерно общительного партнера, который делится с коллегами подробностями своей сексуальной жизни. Письмо читательницы и совет эксперта по отношениям Эм Кларксон публикует издание Metro.
Девушка рассказала, что её партнер признался, что знает все об интимной жизни коллег и сам много чего рассказывает о своей.

«На следующее утро мы занимались любовью, и он сказал: «Коллеги будут знать об этом до конца завтрашнего рабочего дня». Но он никогда не спрашивал у меня разрешения говорить об этом. Я люблю его и ценю наши отношения, но мне не нравится, что он так делает», — посетовала девушка.
Она добавила, что истории коллег он ей не рассказывает.

Как ответила Кларксон, женщина имеет полное право на установление личных границ.

«Скажите, что любите его, чувствуете себя с ним комфортно и безопасно, но такое поведение подрывает ваше доверие и заставляет чувствовать себя плохо. Попросите его перестать делиться всеми деталями интимной жизни», — объяснила коуч.
Если мужчина не уважает эти границы, значит он уважает свою партнершу, подытожила эксперт.

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Минздрав предложил дополнить список наркотических средств
Минздрав России предлагает внести «Тапентадол» в список наркотических средств
21 мая 2024, 00:46

Фото: istock / Roman Valiev

Минздрав России предложил внести «Тапентадол» в перечень наркотических веществ. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке уточняется, что документ разработан с целью изменения мер государственного контроля медикамента «Тапентадол».

Это лекарство применяют для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, оно относится к группе опиоидных анальгетиков со смешанным механизмом действия.

Помимо этого, предлагается установить государственную квоту на производство, хранение, ввоз и вывоз «Тапентадола» в размере 1 100 000 граммов.

Все пациенты, которые принимают препараты-агонисты мю-опиоидных рецепторов, должны строго наблюдаться для предотвращения злоупотребления и зависимости. Если доза снижается или прием внезапно прекращается, есть высокий риск возникновения тяжелых нарушений.

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#лекарство
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Названа дата похорон президента Ирана Раиси
Похороны президента Ирана Раиси, погибшего в авиакатастрофе, состоятся 23 мая
20 мая 2024, 23:58

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, который погиб в авиакатастрофе, пройдут в его родном городе Мешхеде на северо-востоке страны. Об этом сообщил вице-президент республики Мохсен Мансури, являющийся главой комитета по организации похорон погибших при крушении президентского вертолета.
«Церемония похорон аятоллы Раиси состоится в четверг вечером в мавзолее имама Резы», — объявил Мансури.
20 мая в результате крушения все пассажиры вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси скончались. На борту воздушного судна, помимо главы Ирана, находились глава МИД государства Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Ранее в Госдуме объяснили, почему гибель Раиси не приведёт к дестабилизации в Иране. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Путин утвердил порядок выезда за границу допущенным к гостайне гражданам
20 мая 2024, 23:45

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок уведомления уполномоченных органов для выезда за границы россиян, которые имеют допуск к государственной тайне. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь граждане, допущенные к гостайне, обязаны будут докладывать о планах покинуть пределы государства Федеральной службе безопасности и СВР.

Стоит отметить, что данная мера дополнит законодательный акт, утверждённый ранее. В нём сказано о том, что некоторые лица обязаны будут передавать спецслужбам информацию о собственных зарубежных поездках.

Таким образом допущенные к гостайне сенаторы, депутаты Государственной Думы или региональных законодательных собраний, судьи, главы муниципалитетов и адвокаты, которые обладают совершенно секретными сведениями, должны сообщить о своих планах ФСБ и СВР за месяц до поездки.

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Биолог Татаренко раскрыла, какие собаки сложнее всего поддаются дрессуре

Названы дни проведения «Последних звонков» в подмосковных школах

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#рф
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Россиянам дали главный совет при сборах в поход за грибами
Инструктор по выживанию Алёшкин: Надо оставить информацию о себе близким и МЧС
20 мая 2024, 23:42

Фото: iStock/dolgachov

Инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алёшкин заявил, что при сборах в поход за грибами и ягодами в лес необходимо взять с собой мобильный телефон, зарядка, компас, а также известить о намерении идти на природу близких и МЧС.
По его словам, в случае если заблудились, надо идти вперёд, ориентироваться по солнцу, идти к следам автомобилей и людей.

«Не надо суетиться, бегать, тратить силы. Не надо ночью идти, лучше переночевать. Если вы будете пытаться найти дорогу ночью, потратите больше сил. Надо пытаться по телефону связаться со службой спасения. И самый главный совет — оставьте информацию вашим друзьям, близким, родным. Если собираетесь в серьезный поход, то лучше — в МЧС», — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист.

Ранее сообщалось, что в лесах Московской области начала работу система обнаружения больших групп людей. Теперь лесная охрана в режиме реального времени видит, где и сколько любителей отдыха на природе находится в лесу, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.

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#правила
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Биолог Татаренко раскрыла, какие собаки сложнее всего поддаются дрессуре
Биолог Татаренко заявила о сложности тренировки охотничьих собак
20 мая 2024, 22:43

Фото: iStock/sean nalaboff

Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила, что сложнее всего дрессировать собак охотничьих пород.
Также сложности могут возникнуть с собаками охранных пород.

«Хуже всего дрессировке поддаются собаки охотничьих и охранных пород из-за слишком сильно развитых соответствующих инстинктов. Особенно это касается гончих. Тот же бладхаунд, если кого-то увидел на улице или учуял, он не слышит запретительные команды. То же касается борзых или такс. Последние теряют контроль, например, при виде кошки», — пояснила в беседе с NEWS.ru Татаренко.

Ранее Марина Татаренко отмечала, что наиболее доброй и послушной породой является лабрадор.

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#собаки
#контроль
#животные
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Россиянам рассказали, как не спровоцировать пчёл жалить
Пчеловод Капунин рекомендовал не злоупотреблять парфюмом и алкоголем
20 мая 2024, 22:25

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин заявил, что, будучи в местах, где могут обитать пчёлы, не нужно злоупотреблять парфюмом и алкоголем, поскольку это может спровоцировать пчёл кусаться.
Также специалист предостерёг от резких движений, если по близости есть пчёлы.

«Пчёлы очень не любят резких запахов, поэтому, если вы отправляетесь к местам, где пчёлы живут в своих ульях, не злоупотребляйте парфюмерией и алкоголем — их запах они не переносят. Они не переносят резких движений. Они заняты своим делом, просто так жалить не будут. Соседство с пчёлами к неприятным последствиям не приводит, если мы соблюдаем правила общения с ними», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Капунин.

Он подчеркнул, что треть продовольственной корзины людей обеспечивают пчёлы, отметив важность этих насекомых для человека.

Ранее сообщалось, что крестьянско-фермерское хозяйство «Пчела», расположенное в Егорьевске, планирует заняться селекцией пчел. В планах – вывести собственную разновидность карпатской пчелы.

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#пчёлы
#правила
#люди
#насекомые
#природа
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Хозяева собак показали питомцев на всероссийской выставке в Пушкинском
20 мая 2024, 19:06

Фото и видео: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Пушкинском городском округе прошла Всероссийская выставка собак всех пород. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Пушкино уже давно является постоянной площадкой для выставок собак. Их проводят в городе несколько раз в год. Организатор выставок – Пушкинский клуб любителей собаководства. В этом году отмечает 50-летие», – рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что очередная выставка состоялась 18 мая.

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#подмосковье
#московская область
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Губернатор Воробьёв анонсировал завершение строительства Мытищинской хорды в этом году
20 мая 2024, 18:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году завершатся строительство Мытищинской хорды и основные работы по реконструкции Осташковского шоссе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ и за рулём автомобиля проехал по одному из готовых участков хорды.
«Эту дорогу ждут сотни тысяч жителей столичного региона. Знаю, что строители работают в две смены, техники хватает. Большие победы всегда связаны с мобилизацией сил. Дорога «Виноградово – Болтино –Тарасовка», или, по-народному, Мытищинская хорда соединит загруженное Ярославское шоссе с Пироговским, Осташковским и Афанасовским шоссе, реконструкцию которого закончим одновременно с вводом трассы, чтобы водители могли с нее сразу выезжать на Дмитровское шоссе», – пояснил Воробьёв.
Он подчеркнул, что эта хорда – первая в Подмосковье крупная транспортная концессия. В 2024 году этот проект должен быть завершён. Сейчас готовность объекта – 78%. В строительстве участвуют свыше 900 рабочих, которые трудятся в две смены, и 169 единиц техники. На 11 км уже уложен верхний слой асфальта, монтируются шумозащитные экраны.
«Благодаря конструктивному взаимодействию с правительством Московской области и личному контролю хода стройки Андреем Юрьевичем Воробьёвым удаётся оперативно решать все вопросы. Это пример того, как нужно выстраивать отношения между государством и бизнесом при реализации таких масштабных инфраструктурных проектов в интересах региона и людей. Они получат новую современную автодорогу и смогут экономить время», – сказал генедиректор Группы «ВИС» Сергей Юдин.
На новой трассе строят шесть транспортных развязок, которые соединят дорогу с несколькими населённых пунктами – деревнями Беляниново, Болтино, Высоково и Погорелки, посёлками Пирогово, Здравница, Мебельной Фабрики и Пироговского лесопарка. Всего одновременно строятся 11 мостов и путепроводов. Самый масштабный путепровод протяжённостью более 800 м пройдет над железнодорожными путями Ярославского направления.

Предполагается, что после запуска автомагистрали транспортная доступность улучшится для 850 тыс. жителей Подмосковья. Открытие Мытищинской хорды выведет часть транзита из Мытищ и Пушкино, на треть разгрузит Осташковское шоссе.

Так, добраться из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню станет возможно в два раза быстрее – за 30 минут вместо часа. Значительно сократится и время в пути до Москвы.

Воробьёв также обсудил реконструкцию Осташковского шоссе. Там после запуска хорды на участке до автодороги «Осташковское шоссе – деревня Ульянково», открытом в прошлом году, образуется «бутылочное горлышко». Возник риск транспортных заторов.

Дорогу расширят до четырёх полос. На перекрёстках с обеих сторон организуют круговое движение. Для удобства жителей установят шумозащитные экраны и автобусные карманы.
«Есть опасения, что из-за двухполосного движения здесь ещё больше будут скапливаться машины, а светофоры на перекрестках только усугубят ситуацию. Дорога небольшая, всего 400 метров, но эффект после реконструкции будет ощутимы. Это поможет предупредить образование пробок, а прямой выезд на Мытищинскую хорду сократит время в пути на 20 минут. Важно соблюсти сроки – провести все работы до конца следующего года», – сказал губернатор.

Кроме того, сейчас в рамках строительства Мытищинской хорды идет реконструкция участка Осташковского шоссе протяженностью 1,7 км на пересечении с хордой в районе ЖК «Мытищи Лайт» и «Императорские Мытищи».
«После завершения работ жители смогут спокойно и комфортно перемещаться между своими населёнными пунктами. Везде устроена серьёзная сеть ливневых канализаций. Уйдут в прошлое весенние подтопления. Будут сделаны наружное освещение, широкие удобные тротуары», – рассказал директор проекта Группы «ВИС» Александр Максаков.
Строители планируют завершить ключевые работы на этом участке к 1 августа. А основной запуск состоится одновременно с Мытищинской хордой.

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