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Предполагаемый сообщник Эпштейна найден мертвым в своем доме

BFMTV: во Франции нашли мертвым предполагаемого сообщника Эпштейна
Фото: iStock/Ben185

Во Франции нашли мертвым бывшего модельного агента и фотографа Даниэля Сиада, которого называли предполагаемым сообщником скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает местный телеканал BFMTV со ссылкой на источники.



Погибшего подозревали в подборе девушек для секс-преступника. Полиция начала расследование в связи с его смертью, причины которой пока неизвестны.

«Даниэль Сиад был найден мертвым в своем доме», — говорится в сообщении.
Ранее отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол Маск выразил мнение, что Эпштейн до сих пор жив. По его словам, официальная версия смерти финансиста вызывает большие сомнения. Он обратил внимание на несколько странных обстоятельств — в частности, на отключенные камеры видеонаблюдения в момент обнаружения тела.

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