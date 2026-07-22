Предполагаемый сообщник Эпштейна найден мертвым в своем доме

22 июля 2026, 12:07

BFMTV: во Франции нашли мертвым предполагаемого сообщника Эпштейна

Фото: iStock/Ben185

Во Франции нашли мертвым бывшего модельного агента и фотографа Даниэля Сиада, которого называли предполагаемым сообщником скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает местный телеканал BFMTV со ссылкой на источники.





Погибшего подозревали в подборе девушек для секс-преступника. Полиция начала расследование в связи с его смертью, причины которой пока неизвестны.

«Даниэль Сиад был найден мертвым в своем доме», — говорится в сообщении.