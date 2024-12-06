Председатель Госдумы Володин начал работать удаленно из-за коронавируса

Вячеслав Володин (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин перенес официальный визит в Индию, запланированный на 2–4 декабря, из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщили РБК в пресс-службе нижней палаты парламента.
Новые даты визита уже согласованы на начало 2025 года.
Также стало известно, что Володин не сможет принять участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства, которое пройдет в пятницу в Минске. В настоящее время он работает в удаленном режиме.
Ранее в четверг Володин провел совещание, посвященное подготовке к заседанию Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и XVII пленарному заседанию ПА ОДКБ, которые состоятся 9 декабря в Москве.
«Радио 1» также передавало о том, что из жизни ушел ученый в области термоядерного синтеза академик Евгений Велихов.
Ранее сообщалось, что в Америке раскрыли происхождение коронавируса.
Читайте также:
Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса
«Вселяется демон»: Религиовед рассказал, мог ли Чуйков изгнать из себя дух покойного брата
Wildberries разрешит возвращать товары в любой ПВЗ
Также стало известно, что Володин не сможет принять участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства, которое пройдет в пятницу в Минске. В настоящее время он работает в удаленном режиме.
Ранее в четверг Володин провел совещание, посвященное подготовке к заседанию Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и XVII пленарному заседанию ПА ОДКБ, которые состоятся 9 декабря в Москве.
«Радио 1» также передавало о том, что из жизни ушел ученый в области термоядерного синтеза академик Евгений Велихов.
Ранее сообщалось, что в Америке раскрыли происхождение коронавируса.
Читайте также:
Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса
«Вселяется демон»: Религиовед рассказал, мог ли Чуйков изгнать из себя дух покойного брата
Wildberries разрешит возвращать товары в любой ПВЗ
Мария Моисеева