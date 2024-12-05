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«Вселяется демон»: Религиовед рассказал, мог ли Чуйков изгнать из себя дух покойного брата

Фото: iStock/vi73777

Фото: iStock/vi73777

Актер и телеведущий Иван Чуйков провел обряд по изгнанию из себя духа умершего старшего брата с помощью эзотерика. Об этом актер рассказал Агате Муцениеце на ее шоу, однако подробности обряда раскрывать не стал.
Религиовед, историк религий Юрий Табак в беседе с «Радио 1» сообщил, что научного обоснования теме о переселении души нет, но в каждой религии есть какие-то мистические представления.

«Переселение душ или реинкарнация связаны с мистическим пластом. Учения о том, что душа переселяется из одного тела в другое, характерны для восточных культов, в частности, для буддизма, иудаизма. Некоторые индийские культы говорят о том, что переселяться душа может не только из человека в человека, но и, например, в комара, а потом круг завершается», — объяснил эксперт.



Однако он подчеркнул, что многие представители религий скептически к такому относятся и считают убеждения спорными.

«В христианстве тоже есть верование, что вселяется демон, которого изгоняют, или вселяется душа какого-то покойного. Существует очень много фантазий на эту тему, в любой религии есть такие мотивы. В древности считали, что в человека может вселиться злой дух, который нужно изгонять разными формулами, заклинаниями, святой водой. В католицизме есть обряд экзорцизма, где психологически подготовленный священник изгоняет духа», — сказал религиовед.

По его словам, в католицизме считается, что злой дух в людях вызывает припадки, эпилепсию и прочие болезни, но насчет реальности этих убеждений очень много споров.

«Не хотелось бы признавать, но очень часто это связано с какими-то психическими отклонениями. Сейчас цивилизация развивается, и подходы становятся более рациональными, но также остаются», — заключил Табак.

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В подмосковное Движение Первых вступили уже свыше 344 тыс. участников
05 декабря 2024, 19:24

Фото: пресс-служба МИСК МО

Более 600 участников региональной конференции Движения Первых Московской области собрались в ДК «Балашиха». Они обсудили результаты работы и планы на будущий год.
«РДДМ Московской области насчитывает более 344 тыс. участников, в регионе функционирует 1,1 тыс. первичных отделений, в том числе на базе всех молодёжных центров. Ребятам доступно 12 направлений, по которым они могут развиваться – от волонтёрства, экологии и медиа, до науки и творчества. Организация даёт множество возможностей для самореализации, знакомств, прокачки новых навыков. Всё это обязательно пригодится в будущем», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИСК МО

Главным событием встречи стали выборы председателя Совета Первых Подмосковья и представителя области в федеральном совете.

Совет в Движении Первых – это высший орган детского самоуправления. Выбор проводился путём открытого голосования делегатов от подмосковных городских округов. Из 47 претендентов членами совета стали 20. Председателем стала Диана Полежаева из Волоколамска. А Мария Юрова из Сергиево-Посадского городского округа в 2025 году будет представлять Московскую область в федеральном Совете Первых среди делегатов из 89 регионов.

Фото: пресс-служба МИСК МО

«Мы вместе с Министерством информации и молодёжной политики Московской области в следующем году обязательно запланируем для вас смены Первых не только в пришкольных лагерях. У вас ещё будут слёты, форумы Первых и Орлят России. В добрый путь» Созидайте и будьте счастливыми», – обратилась к участникам замминистра образования Подмосковья Лариса Сулима.

Председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова представила подробный доклад о главных показателях Первых в регионе за уходящий год. Также вместе с участниками она обсудила основные задачи на 2025-й.
«Наша команда проделала колоссальную работу. В Подмосковье действует 1,1 тыс. первичных отделений. В 54 муниципалитетах работают отделения движения, мы чувствуем поддержку региона, а цифра представителей Подмосковья приближается к полумиллиону. Но для нас главное не количество, а содержание и качество, над которыми мы будем работать вместе», – поделилась Бочарова.
Фото: пресс-служба МИСК МО

Для гостей подготовили концертную программу и провели акцию «Благодарю». Каждый своими руками сделал бумажного журавля – символ благодарности учителям и наставникам.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в стране сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов. Участниками движения являются более 8,5 млн человек, активистов из Московской области – свыше 400 тысяч. В 89 регионах России работают порядка 48 тыс. первичных отделений.

Фото: пресс-служба МИСК МО

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#московская область
#министерство информации и молодёжной политики мо
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Эксперты пришли к неожиданным выводам о стоимости аренды квартир
В России на 3% подешевела аренда квартир, упав до 38 тысяч в месяц
05 декабря 2024, 18:53

Фото: iStock/Rawpixel

В России по итогам ноября подешевела медианная стоимость аренды квартир всех типов по количеству комнат, упав до 38 тысяч рублей в месяц. Такую статистику предоставили в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда. Цены, в сравнении с прошлым месяцем, снизились, как отмечается, на 3% или на 1 тысячу рублей.
Как отмечает «Газета.Ru», которая направляла запрос в сервис, этому способствовал рост предложения съемного жилья на 15%, вызванный высокой ключевой ставкой и, соответственно, падением интереса к ипотеке. Самые дешевые варианты аренды оказались в Воронеже, Уфе и Красноярске — около 26 тысяч рублей, самые дорогие в Москве, Санкт-Петербурге и Казани — по 49 тысяч рублей.

Вместе со спадом спроса на ипотеку, начал падать и спрос на покупку квартир без готового ремонта. Эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов сообщил «Известиям», какой вариант действительно выгоднее — с ремонтом или без.
«Квартиру в новостройке выгоднее брать с готовым ремонтом, а вторичку выгоднее приобретать без ремонта. Разница в цене квадратного метра в новостройке с готовой отделкой и без нее — 130 тыс. рублей. А самостоятельный ремонт с нуля может достигать 70 тыс. рублей и более», — пояснил он.
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Пассажиры МЦД-4 в Реутове показали знание правил поведения на железной дороге
05 декабря 2024, 18:18

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

У станции МЦД-4 «Реутов» прошёл рейд «Сохрани себе жизнь». Его провели сотрудники администрации городского округа, представители административно-пассажирской инспекции» и железнодорожные специалисты, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Жителям Реутова, направлявшимся на станцию, рассказали о правилах безопасности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры. Им напомнили, что категорически запрещено выходить за ограничительную линию платформы. К вагонам можно подходить только после полной остановки поезда. Помимо этого, не стоит гулять вдоль путей и по рельсам, особенно в капюшоне и наушниках. Их нужно снимать, входя на платформу или переходя пути», – говорится в сообщении.
Пассажирам раздали листовки с правилами поведения на железной дороге.

Во время рейда нарушителей не выявили. Все пассажиры были знакомы с правилами поведения на железной дороге.

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#безопасность
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#железная дорога
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#подмосковье
#московская область
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В Дмитрове отремонтируют здание семейного центра 1973 года постройки
05 декабря 2024, 17:50

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт спального корпуса семейного центра «Дмитровский» планируют провести в подмосковном городе Дмитров, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать двухэтажное здание спального корпуса семейного центра общей площадью более 1,2 тыс. квадратных метров, построенное 51 год назад. Завершить работы нужно в 2026 году», — говорится в сообщении.
Здание расположено по адресу: Дмитров, улица Подлипичье, дом №4.

Начальная цена лота составляет 102 миллиона 734 тысячи рублей, заявки принимаются до 17 декабря.

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Фермерам из Московской области рассказали о порядке регистрации племенных животных
05 декабря 2024, 17:48

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало и утвердило регламент регистрации племенных животных и стад в федеральной системе ресурсов.Проект постановления, опубликованный на официальном сайте, включает список обязательных данных о животных, которые должны быть внесены в систему при первоначальной регистрации.
Основные данные о племенных животных включают вид животного, направление продуктивности, породу, уникальный номер, дату поступления, место и дату рождения, племенное свидетельство, информацию о происхождении и минимум три поколения родословной. Кроме того, документ определяет порядок отмены регистрации.

Второй проект Министерства сельского хозяйства предусматривает разработку правил функционирования федеральной системы племенных ресурсов, включая сроки и способы предоставления информации. Согласно планам ведомства, постановление о порядке работы с этой системой вступит в силу 1 марта 2026 года.

Представители Министерства сельского хозяйства сообщили, что летом текущего года в России были внесены изменения в закон о племенном животноводстве. Закон № 204-ФЗ восстанавливает реестр достижений. Новые требования вступят в силу с 1 сентября 2025 года с некоторыми исключениями, что будет способствовать улучшению генетического фонда и развитию племенного дела в стране.

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#фермерские хозяйства
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Более 700 рабочих мест создано в Подмосковье благодаря открытию торговых центров
05 декабря 2024, 17:27

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Торговля и сфера услуг активно развиваются в Московской области. Открываются розничные магазины, растёт ритейл, вводятся в эксплуатацию торговые центры с разнообразными товарами. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, с начала года в регионе было открыто семь крупных торговых центров.
Общая площадь новых объектов превышает 51 тысячу квадратных метров.

В Раменском районе был открыт торговый центр «Атриум» площадью 13,7 тысячи квадратных метров, где создано 400 рабочих мест.

Для жителей Долгопрудного начал работать торговый центр «Центральный», где есть магазины повседневных товаров, техники и одежды, а также кафе и рестораны.

В Ступино появился магазин «Оби», предлагающий широкий ассортимент строительных материалов, товаров для ремонта, дома и дачи.

Министерство отметило, что развитие торговли повышает качество жизни жителей Подмосковья и создаёт новые рабочие места.

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#подмосковье
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Wildberries разрешит возвращать товары в любой ПВЗ
05 декабря 2024, 17:01

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Объединенная компания Wildberries и Russ вводит механизм возврата покупок с помощью QR-кодов, что позволит покупателям возвращать товары на любом пункте выдачи заказов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Соответствующие изменения также упростят процедуру возврата для сотрудников ПВЗ, сокращая время обработки запросов. Уточняется, что инструмент по формированию QR-кодов будет появляться у пользователей со временем и скоро станет доступен для всех.

Напомним, что раньше вернуть товар можно было только в том пункте выдачи, где заказ был получен.

Ранее сообщалось, что товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО «РВБ». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье с начала года перекрыли более 200 опасных переходов через ж/д пути
05 декабря 2024, 16:55

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 200 нелегальных переходов через железнодорожные пути ликвидировали в Московской области с начала текущего года, эта работа проводится для снижения числа несчастных случаев на ж/д объектах, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по ликвидации несанкционированных подходов к ж/д путям были проведены более чем в 30 округах Московской области. Оборудовано более полутора километров ограждений, 500 метров из которых — железобетонные. Таким образом перекрыли больше 200 «опасных троп». Эта мера помогает уменьшить вероятность перехода путей в неположенных местах», — рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.
Он добавил, что с начала года в области произошло 180 несчастных случаев на железной дороге, и половина из них — именно на «опасных тропах».

Больше всего таких троп было ликвидировано в городских округах Люберцы, Щёлково и Долгопрудный.

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#минтранс мо
#железная дорога
#безопасность
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#московская область
#подмосковье
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В Луховицах отремонтируют плотину на реке Вертема
05 декабря 2024, 16:32

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт плотины на реке Вертема планируется провести в деревне Аксёново городского округа Луховицы, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение о приёме заявок от потенциальных подрядчиков опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить капитальный ремонт плотины пруда на реке Веретема. Завершение работ намечено на 2026 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 143 миллиона 176 тысяч 801 рубль 74 копейки. Заявки принимаются до 19 декабря.

Средства на ремонт плотины будут перечислены из бюджетов Московской области и округа Луховицы.

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