«Вселяется демон»: Религиовед рассказал, мог ли Чуйков изгнать из себя дух покойного брата

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Актер и телеведущий Иван Чуйков провел обряд по изгнанию из себя духа умершего старшего брата с помощью эзотерика. Об этом актер рассказал Агате Муцениеце на ее шоу, однако подробности обряда раскрывать не стал.
Религиовед, историк религий Юрий Табак в беседе с «Радио 1» сообщил, что научного обоснования теме о переселении души нет, но в каждой религии есть какие-то мистические представления.
Однако он подчеркнул, что многие представители религий скептически к такому относятся и считают убеждения спорными.
По его словам, в католицизме считается, что злой дух в людях вызывает припадки, эпилепсию и прочие болезни, но насчет реальности этих убеждений очень много споров.
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«Переселение душ или реинкарнация связаны с мистическим пластом. Учения о том, что душа переселяется из одного тела в другое, характерны для восточных культов, в частности, для буддизма, иудаизма. Некоторые индийские культы говорят о том, что переселяться душа может не только из человека в человека, но и, например, в комара, а потом круг завершается», — объяснил эксперт.
Однако он подчеркнул, что многие представители религий скептически к такому относятся и считают убеждения спорными.
«В христианстве тоже есть верование, что вселяется демон, которого изгоняют, или вселяется душа какого-то покойного. Существует очень много фантазий на эту тему, в любой религии есть такие мотивы. В древности считали, что в человека может вселиться злой дух, который нужно изгонять разными формулами, заклинаниями, святой водой. В католицизме есть обряд экзорцизма, где психологически подготовленный священник изгоняет духа», — сказал религиовед.
По его словам, в католицизме считается, что злой дух в людях вызывает припадки, эпилепсию и прочие болезни, но насчет реальности этих убеждений очень много споров.
«Не хотелось бы признавать, но очень часто это связано с какими-то психическими отклонениями. Сейчас цивилизация развивается, и подходы становятся более рациональными, но также остаются», — заключил Табак.
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Анастасия Бондарева