Председатель Заксобрания Бельский: в Петербурге приняли важные законы

17 августа 2026, 11:37

Фото: iStock/TomasSereda

В Санкт-Петербурге в последнее время приняли сразу несколько важных законов. Об этом рассказал председатель городского Законодательного собрания Александр Бельский, который занимает эту должность уже пять лет.





За эти годы, по его словам, была проведена большая работа, которая изменила жизнь петербуржцев. В том числе был принят закон, который убрал временной ценз для блокадников. На сегодняшний день жителем блокадного Ленинграда считается каждый человек, проживший в осажденном городе даже один день.





«Остальные законы тоже важны — от ежегодного принятия бюджета, из которого складывается жизнь города, до таких громких тем, как комплексное развитие территорий. Важно, что появился новый инструмент взаимодействия с обществом, общественными организациями, жителями, создан штаб», — приводит «Петербургский дневник» слова Бельского.