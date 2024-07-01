Поведение убийцы: Следователь Лобарев раскрыл, сможет ли ИИ предугадать маньяка

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В Московском институте электронной техники разрабатывают программу на основе искусственного интеллекта для моделирования поведения серийного убийцы. Нейросеть будет считывать данные, выявлять связи, составлять портрет убийцы и предсказывать время и место следующего преступления. Для обучения этой системы используются архивы из более чем 200 уголовных дел.
Председатель Ассоциации Профсоюзов полиции России, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска Алексей Лобарев в беседе с «Радио 1» сказал, что это невозможно, потому что совершение преступления зависит от многих факторов.
Собеседник отметил, что можно только приблизительно сказать, что преступления обостряются осенью и весной, что есть определенная возрастная категория, однако искусственный интеллект никак не сможет предугадать желание человека совершить преступление.
Судя по личному опыту и многолетнему стажу, собеседник замечает, что преступники всегда меняют показания, которые зависят от их состояния здоровья, отношений с окружающими, ссор и многого другого.
По словам Алексея Лобарева, ни один искусственный интеллект не сможет предугадать человеческую мысль и предупредить о возможности злодеянии, потому что убийцы, как правило, специфичны и непредсказуемы.
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«Я считаю, что это невозможно в настоящее время, потому что тут много факторов играет роль: возраст, настроение, степень болезни, социальная среда, влияние друзей и знакомых, обстановка, в которой происходило преступление, какая профессиональная подготовка людей, склонных к такому. Все это вместе нельзя соединить», — сказал эксперт.
Собеседник отметил, что можно только приблизительно сказать, что преступления обостряются осенью и весной, что есть определенная возрастная категория, однако искусственный интеллект никак не сможет предугадать желание человека совершить преступление.
«Искусственный интеллект не сможет сказать, что, например, завтра в 8 часов вечера на Патриарших прудах появится 35-летний человек в синей рубашке и уведет девушку на станцию, а там совершит какие-то развратные действия. Этого не может быть. На сегодня преступление предсказать, предположить невозможно. Нет такого алгоритма», — объяснил Председатель Ассоциации Профсоюзов полиции России.
Судя по личному опыту и многолетнему стажу, собеседник замечает, что преступники всегда меняют показания, которые зависят от их состояния здоровья, отношений с окружающими, ссор и многого другого.
«Нельзя их всех вместе идентифицировать. Они меняют показания. Я беседовал и на стадии подозревания, и на стадии обвинения, и в следственном изоляторе. Даже пришлось более четырех лет беседовать и заходить на шестой коридор — это люди, приговоренные к расстрелу. Мы не нашли алгоритм, потому что у каждого человека индивидуальное состояние, от которого зависят все действия», — рассказал специалист.
По словам Алексея Лобарева, ни один искусственный интеллект не сможет предугадать человеческую мысль и предупредить о возможности злодеянии, потому что убийцы, как правило, специфичны и непредсказуемы.
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Анастасия Бондарева