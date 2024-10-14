Представитель Подмосковья стал призёром хакатона «Искусственный интеллект»

Фото: пресс-служба проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»
Итоги Северо-Западного окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» подвели в Санкт-Петербурге, в число призёров вошла команда «[ RASCAR ] banana overfit capybaras», одним из участников которой был Максим Машталер из Московской области, сообщает пресс-служба проекта.
«Команда «[ RASCAR ] banana overfit capybaras» заняла второе место в кейсе Корпоративного университета РЖД «Разработка QnA чат-бота на основе базы знаний», — отмечается в сообщении.Всего в окружном хакатоне приняли участие около 900 человек: это начинающие и профессиональные ИТ-специалисты со всей России, самому младшему участнику —Тихону Смирнягину из Санкт-Петербурга — исполнилось 14 лет, самому старшему — Михаилу Ларину из Новосибирской области — 78 лет.
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