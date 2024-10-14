Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Представитель Подмосковья стал призёром хакатона «Искусственный интеллект»

Представитель Подмосковья стал призёром хакатона «Искусственный интеллект»

14 октября 2024, 12:22
Фото: пресс-служба проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

Фото: пресс-служба проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

Итоги Северо-Западного окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» подвели в Санкт-Петербурге, в число призёров вошла команда «[ RASCAR ] banana overfit capybaras», одним из участников которой был Максим Машталер из Московской области, сообщает пресс-служба проекта.


«Команда «[ RASCAR ] banana overfit capybaras» заняла второе место в кейсе Корпоративного университета РЖД «Разработка QnA чат-бота на основе базы знаний», — отмечается в сообщении.
Всего в окружном хакатоне приняли участие около 900 человек: это начинающие и профессиональные ИТ-специалисты со всей России, самому младшему участнику —Тихону Смирнягину из Санкт-Петербурга — исполнилось 14 лет, самому старшему — Михаилу Ларину из Новосибирской области — 78 лет.

Читайте также:

На межрегиональном форуме в Красногорске обсудили подготовку кадров для IT

ИТ-компании России могут поучаствовать в конгрессе «Форум будущего» в Екатеринбурге

Власти Подмосковья подписали договор со Сбером по обучению чиновников в сфере ИИ
#хакатон
#конкурс
#программирование
#искусственный интеллект
#приз
#московская область
#подмосковье
В «Острове мечты» отпразднуют Всероссийский День Отца
14 октября 2024, 12:17

Фото: iStock/Drazen Zigic

16 и 20 октября в культурно-развлекательном центре «Остров мечты» состоятся мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского Дня Отца при поддержке Департамента культуры города Москвы, партии «Единая Россия» и Всероссийского общественного движения «Отцы России».
На празднованиях Дня Отца мужчинам, воспитавшим Героев СВО, вручал общественную медаль «Отец солдата».

16 октября в Концертном зале «Москва» поздравят отцов и выступят ведущие звезды российской эстрады: Полина Гагарина, Александр Маршал, Валерия, Денис Майданов, Николай Расторгуев и многие другие.

20 октября самые знаменитые отцы страны посадят дерево в ландшафтной зоне «Остров мечты». Это место станет первой аллеей отцов в сердце Москвы. Также в этот день посетители парка и гости мероприятия смогут принять участие в интерактивной познавательной программе с мастер-классами и концертной программой, где также выступят популярные артисты.

Организатором празднования Всероссийского Дня Отца выступает Медиа группа АНО «Центр продвижения культурно-патриотических проектов и инновационных программ «Территория первых», которую возглавляет первый заместитель председателя Комитета ГД по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов. Мероприятие будет транслировать один из федеральных каналов, чтобы жители всей России смогли приобщиться к празднику.

Напомним, Всероссийский День Отца учрежден президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.

Читайте также:

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в начале ноября

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября: Почему нельзя употреблять алкоголь и переедать

Подмосковное духовенство приняло участие в семинаре по исправлению преступников
#москва
#денис майданов
#дерево
#медаль
#мероприятия
#звёзды
#отец
#неделя
#рабочая неделя
#артист
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковное духовенство приняло участие в семинаре по исправлению преступников
14 октября 2024, 11:59

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по МО

Обучающий семинар по совместной деятельности духовенства и работников уголовно-исполнительной системы для исправления, социализации и духовно-нравственного просвещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных провели во ФСИН России, от Подмосковья участие в мероприятии приняли православные священники Михаил Куземка и Сергий Головенко, а также представитель Духовного управления мусульман Московской области Шероз Холибоев, сообщает пресс-служба областного главка ФСИН.
«На семинаре с приветственным словом выступили руководитель группы организации работы с верующими Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН РФ полковник внутренней службы Сергей Гуров и исполняющий обязанности председателя Синодального отдела РПЦ по тюремному служению иерей Кирилл Марковский», — говорится в сообщении.
Кроме того, собравшиеся заслушали доклад завкафедрой религиозных дисциплин Казанского исламского университета Дамира Шагавиева об истоках исламского фундаментализма и особенностях религиозных воззрений крайних исламистов. А замдиректора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Полосин рассказал о политическом исламе. Был прочитан и ряд других докладов, в том числе посвящённых использованию традиционных духовно-нравственных ценностей для противодействия идеологии терроризма в местах заключения.

Читайте также:

Казанская икона Божией Матери прибыла в Зачатьевский храм Чехова

Храмы, церкви и монастыри: топ-12 святых мест Подмосковья

На храм Сергия Радонежского в Москве установят архитектурно-художественную подсветку
#рпц
#церковь
#мусульмане
#ислам
#фсин
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Балашихе капитально отремонтируют около четырёх километров теплосетей
14 октября 2024, 11:37

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт почти четырёх километров тепловых сетей проведут в Балашихе, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано Единой информационной системе в сфере, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В обязанности подрядчика входит проведение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации и проведение капитального ремонта на тепловых сетях на участках в районе шоссе Энтузиастов, улиц Фучика, Терешковой, Фадеева, Комсомольской, Быковского, Некрасова и проспекта Ленина. Общая протяжённость подлежащих ремонту участков теплосетей составляет 3943 метра», — говорится в сообщении.
Все работы должны быть завершены в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 323 миллиона 937 тысяч 40 рублей, заявки принимаются до 22 октября.

Читайте также:

В Луховицах ищут подрядчика на капитальный ремонт теплосетей

В Истре обновили 9,6 километров теплосетей и отремонтировали котельную

Подмосковью передали от Минобороны более 20 объектов ЖКХ
#балашиха
#комитет по конкуретной политике мо
#теплоснабжение
#теплотрасса
#капитальный ремонт
#капремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заммэра Бирюков сообщил про обустройство экомаршрута в «Парке Яуза» в Москве
14 октября 2024, 11:33

Фото: сайт мэра Москвы

Экомаршрут в «Парке Яуза» обустроили в столице, сообщил заммэра Москвы по благоустройству и ЖКХ Петр Бирюков. По словам чиновника, работы ведутся на Тенистом проезде и Сельскохозяйственной улице.
«В рамках проекта отремонтировали старый участок экомаршрута и обустроили новый, теперь его общая протяженность составляет почти 2,1 километра», — пояснил Бирюков.
Он отметил, что разрытий практически нет, поскольку маршрут выполнен на свайном основании. На экотропе, добавил Бирюков, имеется архитектурно-художественная подсветка. Речь идет о 840 светильниках, встроенных в перила. Освещение мягкое и теплое, а оборудование энергоэффективное. Предусмотрены пандусы для маломобильных граждан.

Читайте также:

Стало известно, на сколько увеличат маткапитал в 2025 году

«Худеть во сне»: Нутрициолог назвал неожиданную пользу хурмы

«Бессмертный полк России» проводит Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти»
#мир
#россия
#москва
#благоустройство
#парки
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ефимов: эстакада на южном участке МСД готова на 80%
14 октября 2024, 11:22

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Готовность эстакады – съезда с МКАД в сторону области на десятом участке южного направления МСД составляет 80%. Об этом рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, его слова приводит пресс-служба столичного градкомплекса.
«Продолжаются работы по устройству эстакады – съезда с Московской кольцевой автомобильной дороги в рамках создания участка МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Здесь в полном объеме завершено бетонирование парапетного ограждения», — сказал Ефимов.

Он отметил, что в настоящее время строители уже начинают работы по гидроизоляции и укладке асфальта с последующим нанесением разметки.
При этом на сегодняшний день эстакада готова на 80%, конструктивная часть полностью завершена. Сейчас идет окрашивание эстакады и прокладка инженерных сетей.

При этом глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что на десятом участке южного направления МСД уже ввели в эксплуатацию более четырех километров дорог и три искусственных сооружения.

Читайте также:

В московской области на восьми дорогах отремонтировали искусственные неровности

В Московской области отремонтировали более 50 дорог

В Красногорске завершили монтаж путепровода в Аникеевке
#мкад
#дороги
#шоссе
#трассы
#эстакада
#строители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, на сколько увеличат маткапитал в 2025 году
Котяков: маткапитал на первого ребенка увеличат на 46 тысяч рублей в 2025 году
14 октября 2024, 11:20

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Материнский капитал на первого ребенка увеличат на 46 тысяч рублей в 2025 году, на второго ребенка — на 61 тысячу. Об этом сообщил министр труда РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. По его данным, этой мерой поддержки должны будут воспользоваться больше 1 миллиона человека.
«Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тысяч, на второго ребенка - плюс 61 тысяча соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан», — отметил он.
Котяков также напомнил, что в феврале следующего года маткапитал проиндексируют на уровень инфляции, в планах — на 7,3%.

Министр труда пояснил, что таким образом семьи, в которых родился первый ребенок, получат 677 тысяч рублей благодаря этой мере поддержки, а семьи со вторым малышом — 894 тысячи, если не получали маткапитал после рождения первенца.

Читайте также:

В РПЦ назвали провокацией инициативы о введении налога на бездетность

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в начале ноября

«Худеть во сне»: Нутрициолог назвал неожиданную пользу хурмы
#ребёнок
#семьи
#министр
#маткапитал
#рабочая дети
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Завести в тупик»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 14 по 20 октября
14 октября 2024, 11:17

Фото: iStock/Dragon Claws

В деловой сфере надо управлять своими эмоциями и не создавать ситуации, которые могут завести в тупик. Преодолевать препятствия желательно спокойно и не торопливо.
В любви не стоит растрачивать свои симпатии и пытаться устроить свою личную жизнь из-за мимолётного всплеска интереса.

В четверг 17 октября Венера перейдёт из Скорпиона в Стрелец. Наиболее ценными станет умение дружить, чувство юмора, способность шутить и смеяться вместе. Необходимым будет поддерживать друг друга в целях и стремлениях. Хорошо составить общие планы на будущее. Благоприятно наладить полное взаимопонимание и сделать союз более интеллектуальным.

В вопросах здоровья желательно уменьшить физическую нагрузку для того, чтобы не наступило перенапряжение. Спортивные тренировки надо сократить, облегчить и не ставить новые рекорды.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну желательно прислушаться к своим предчувствиям и быть наблюдательным.

Тельцу поможет приветливость. Во внешнем виде ему надо себя украшать и подчеркивать свои достоинства.

Близнецам надо заниматься текущими делами и обязанностями. Им необходимо сосредоточиться на повседневных вопросах.

У Рака усилится интуиция. Свои сны надо разгадать, они могут быть вещими.

Льву вести себя лучше рассудочно и дипломатично. В своём образе ему надо подчеркнуть элегантность и гармонию.

Деве надо сохранять баланс и равновесие во взаимоотношениях. Ей благоприятно быть романтичной и предприимчивой.

Весам нужно беречь свою репутацию и быть уверенными в себе. В делах им могут поручить провести важные переговоры и представить результаты работы.

Скорпион станет привлекательнее и обаятельнее. Это поспособствует улучшению в делах. Личные симпатии повысят популярность.

Стрельцу надо укрепить любовные отношения и побольше себя радовать в течение недели.

Козерогу желательно быть весёлым, оптимистичным. Он захочет больше общаться, сотрудничать и делиться своими творческими планами.

Водолею надо часть бюджета выделить на приобретение приятных и красивых вещей.

Рыбам хорошо оказывать поддержку и покровительство. Их помощь будет оценена по достоинству.

Читайте также:

«Никуда не денешься»: В чем секрет даты вашего рождения и как она влияет на жизнь

Как работает нумерология: Можно ли предсказать судьбу и вычислить идеального партнера?

Парапсихолог посоветовала родившимся под знаками Собаки и Кролика быть осторожными
#жизнь
#будущее
#рекомендации
#астролог
#гороскоп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Худеть во сне»: Нутрициолог назвал неожиданную пользу хурмы
Нутрициолог Пристанский: хурму не стоит употреблять в вечернее время
14 октября 2024, 11:11

Фото: iStock/Armastas

Осень — время хурмы. Сегодня восточный фрукт выращивают во всех уголках мира. И ничего удивительного: хурму используют во многих рецептах, а полезные свойства делают её любимицей тех, кто старается сбалансировать и разнообразить рацион.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, в какое время лучше употреблять хурму, чтобы она приносила пользу организму.

«Все зависит от целей и задач, которые мы преследуем. Если наша задача — худеть, то за 4 часа перед сном хурму лучше не употреблять, так как она богата углеводами. Любой всплеск углеводов в вечерние часы откладывает засыпание, также выделится инсулин, и происходят процессы, которые не дают гормону роста помогать худеть во сне, когда мы отдыхаем и восстанавливаемся. Я бы предпочел употреблять это продукт днем либо утром», — объяснил эксперт.

По его словам, нет конкретного ограничения в употреблении продукта, однако нужно всегда учитывать свой базальный обмен, рассчитанный специальными формулами.

«Вы можете хоть дневную форму углеводов закрыть с помощью ягод, шоколада, хурмы — это никаким образом не повлияет на вес, если мы не превышаем нашу дневную калорийность. Здесь возникает вопрос полученного удовольствия от употребления того или иного продукта», — сказал нутрициолог.

В завершении беседы Роман Пристанский рассказал о своем любимом рецепте с хурмой.

«Отличный рецепт салата с козьим сыром, хурмой и любой мясной нарезкой (можно использовать вяленую грудку от индейки). Тонкими слойками нарезается мясо, добавляется козий сыр, хурма нарезается плотными кубиками, добавляется бальзамический уксус, соль, перец и любая зелень. Получается сочетание соленого, сладкого, мясного — очень богатый вкус, и сама хурма богата йодом», — порекомендовал собеседник.

Читайте также:

Названы неожиданные факторы, которые могут привести к онкологии

Диетолог Дианова: Каша – это наше долголетие

Становится чужим: нарколог Холдин рассказал о деформации личности из-за алкоголя
#сыр
#мясо
#диетолог
#нарколог
#ограничения
#соль
#питание
#повар
#кулинария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Бессмертный полк России» проводит Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти»
14 октября 2024, 10:56

Фото: istockphoto / nonnie192

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» объявило о проведении Всероссийского творческого конкурса «По праву памяти». Мероприятие организовано при поддержке Ассоциации участников специальной военной операции (СВО) и направлено на сохранение семейной и исторической памяти о героях СВО, а также на помощь в адаптации участников к гражданской жизни через творчество.
Участникам предлагается создать произведения, которые будут прославлять подвиги героев СВО в разных форматах: песни, стихотворения, рисунки, плакаты, эссе и видео.

Конкурс открыт для индивидуальных и групповых заявок и предназначен для участников старше шести лет.

Приём заявок продлится до 15 ноября 2024 года. Результаты регионального этапа будут объявлены 30 ноября 2024 года, а федерального — 31 января 2025 года.

Участники, занявшие призовые места на региональном этапе, получат возможность выступить в Москве на одной сцене с известными деятелями театра, кино и эстрады.

В рамках конкурса также запланированы онлайн-показ итогового концерта и выставка работ победителей в категории «Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО». Кроме того, будет создано фотопанно с изображениями героев из семей участников СВО, присланными всеми желающими принять участие в проекте.

Подать заявку на участие в конкурсе «По праву памяти» можно на сайте.

Читайте также:

В Москве пройдёт турнир по интеллектуальным играм «Кубок Воробьёвых гор»

В Подмосковье состоялся творческий фестиваль «Всегда 20»

В Подмосковье студотряды провели конкурс профессионального мастерства среди активистов ЦФО
#подмосковье
#конкурс
#фестиваль
#рисунки
#память
#сво
#творчество
Следите за нашими новостями
в удобном формате