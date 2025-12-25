Представители Долиной предложили Лурье мировое соглашение по выселению певицы
Представители певицы Ларисы Долиной предложили Полине Лурье заключить мировое соглашение по выселению певицы. Об этом рассказала адвокат покупательницы квартиры артистки Светлана Свириденко.
По ее словам, условия являются «кабальными».
«В условиях выселения они обозначили отказ от всяческих притязаний на их деньги, которые выражались в судебных расходах. Они не хотят компенсировать судебные издержки», — приводит RT слова Свириденко.
Она добавила, что сторона Долиной не планирует ничего подписывать.
Напомним, сегодня состоится суд по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках. Ранее сообщалось, что певица попросила разрешить ей пожить в этом жилье ещё несколько месяцев. Однако Лурье на это не согласилась.