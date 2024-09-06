Названы самые активные пользователи ДЭГ в Московской области

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Активными пользователи дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Московской области стали люди старшего поколения, такую особенность отметил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
«Когда ДЭГ только вводилась, мы ожидали, что такая форма голосования будет наиболее востребована среди молодых избирателей, привыкших к гаджетам. Но оказалось, что эта форма удобна и избирателям в возрасте от 60 лет и старше. Причем это не только люди с ограниченными возможностями по здоровью, это и простые пенсионеры», — сказал Руслан Фурс.Своими предположениями о том, почему так происходит, поделилась председатель Комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области Мария Большакова.
«Молодые люди динамичнее, им интереснее сходить на избирательный участок. Это тоже некоторый экспириенс и событие. А пожилым удобнее проголосовать дистанционно. И люди старшего возраста достаточно ответственно понимают свою роль в выборах и развитии будущего в Московской области», — сказала Мария Большакова.Отмечается, что на выборах в муниципальные Советы депутатов, которые проходят сейчас в 28 округах Московской области, было подано около 210 тысяч заявлений на ДЭГ, что составляет 8,23% от общего числа избирателей. Больше всего заявлений подали жители Мытищ, Одинцовского и Орехово-Зуевского округов.
Ранее сообщалось, что голосование будет проводиться три дня: 6, 7 и 8 сентября.
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