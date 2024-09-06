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Названы самые активные пользователи ДЭГ в Московской области

06 сентября 2024, 12:58
Фото: iStock/Pinkypills

Фото: iStock/Pinkypills

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Активными пользователи дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Московской области стали люди старшего поколения, такую особенность отметил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
«Когда ДЭГ только вводилась, мы ожидали, что такая форма голосования будет наиболее востребована среди молодых избирателей, привыкших к гаджетам. Но оказалось, что эта форма удобна и избирателям в возрасте от 60 лет и старше. Причем это не только люди с ограниченными возможностями по здоровью, это и простые пенсионеры», — сказал Руслан Фурс.
Своими предположениями о том, почему так происходит, поделилась председатель Комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области Мария Большакова.



«Молодые люди динамичнее, им интереснее сходить на избирательный участок. Это тоже некоторый экспириенс и событие. А пожилым удобнее проголосовать дистанционно. И люди старшего возраста достаточно ответственно понимают свою роль в выборах и развитии будущего в Московской области», — сказала Мария Большакова.
Отмечается, что на выборах в муниципальные Советы депутатов, которые проходят сейчас в 28 округах Московской области, было подано около 210 тысяч заявлений на ДЭГ, что составляет 8,23% от общего числа избирателей. Больше всего заявлений подали жители Мытищ, Одинцовского и Орехово-Зуевского округов.

Ранее сообщалось, что голосование будет проводиться три дня: 6, 7 и 8 сентября.

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#единый день голосования
#выборы
#руслан фурс
#мособлизбирком
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#московская область
#подмосковье
Глава «Росатома» Лихачёв проводит переговоры с главой МАГАТЭ Гросси
Главы «Росатома» и МАГАТЭ начали переговоры в Калининграде
06 сентября 2024, 12:54

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В Калининграде начались переговоры главы «Росатома» Алексея Лихачёва и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что встреча проводится в закрытом для прессы режиме.

Ранее Лихачёв сообщал, что собирается обсудить с коллегой из МАГАТЭ ситуацию на Курской и Запорожской АЭС, подвергавшимся атакам со стороны украинских войск.

Напомним, что последний раз Лихачёв и Гросси проводили очную встречу в конце мая этого года также в Калининграде.

Также в среду сообщалось, что делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. По итогам Гросси отметил, что ситуация с безопасностью на объекте продолжает оставаться нестабильной из-за продолжающихся боевых действий.

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#энергетика
#калининград
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Секретарь Мособлизбикома Фурс рассказал об обеспечении безопасности на выборах
06 сентября 2024, 12:30

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Единый день голосования стартовал в Подмосковье, в течение трёх дней — 6, 7 и 8 сентября — жители 28 округов региона будут выбирать членов муниципальных Советов депутатов. Об обеспечении безопасности на выборах рассказал секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
«Сегодня в 8 утра в Московской области были готовы и открылись все 1608 избирательных участков, участвующих в Едином дне голосования. В 25 округах Подмосковья пройдут основные выборы, а в трёх — дополнительные выборы. Обеспечивать безопасность на выборах нам помогают сотрудники полиции, Росгвардии и частных охранных предприятий, а также народные дружинники. А у входов в участковые избирательные комиссии будут дежурить машины ГАИ», — сказал Руслан Фурс.
Он добавил, что все избирательные участки оборудованы видеорегистраторами и переносными металлодетекторами, а на 75% участков дополнительно установлены стационарные рамки металлодетекторов.

Кроме того, на случай различных нештатных ситуаций — отключений электричества, звонков о минировании и пр. — подготовлено 70 передвижных пунктов для голосования.

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#руслан фурс
#выборы
#единый день голосования
#голосование
#московская область
#подмосковье
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Три тысячи человек проголосовали в Москве при помощи бумажных бюллетеней
06 сентября 2024, 12:28

Фото: iStock/nemchinowa

Около трёх тысяч человек приняли участие в бумажном голосовании на выборах депутатов в Москве. Об этом Общественный штаб по наблюдению за выборам в столице написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в общей сложности проголосовали уже более 600 тысяч москвичей. Из них 20,5 тысяч проголосовали с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ). Также было выдано порядка порядка трёх тысяч бумажных бюллетеней.

В штабе подчеркнули, что голосование продолжается в штатном режиме.

Выборы в Москве стартовали в Единый день голосования 6 сентября и продолжатся до 8 сентября. За эти три дня москвичи выберут депутатов Мосгордумы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также смогут принять участие в голосовании за муниципальных депутатов.

Также во время трёхдневных выборов можно досрочно выбрать представителей Совета депутатов муниципального округа Куркино.

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#выборы
#москва
#единый день голосования
#голосование
#жители
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Арестович* раскрыл средний возраст бойца ВСУ на передовой
Арестович*: Средний возраст бойца ВСУ на передовой составляет 46-49 лет
06 сентября 2024, 12:23

Средний возраст бойца ВСУ на передовой составляет 46-49 лет. Об этом заявил бывший советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович*.
По словам Арестовича*, мужчины этого возраста не способны эффективно участвовать в штурмах или защищаться. Он считает, что подобная ситуация уникальна для Украины и наносит значительный ущерб.

Арестович* отметил, что в отличие от своих западных сверстников, которые ведут здоровый образ жизни, эти мужчины не могут справляться с тяжелыми физическими нагрузками в жаркую погоду. Экс-советник также подчеркнул, что союзники Украины указывают на эту проблему.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию. Судя по видео, опубликованном погранслужбой, была задержана группа из пяти человек.

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#мужчины
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#зеленский
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Пентагон анонсировал выделение Украине нового пакета помощи на 250 млн долларов
06 сентября 2024, 12:22

Фото: iStock/Andrii Atanov

Президент США Джо Байден 6 сентября объявит об очередном пакете помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин в рамках пресс-конференции на авиабазе Рамштайн.
«Президент Байден сегодня объявит о дополнительном пакете военной помощи на 250 миллионов долларов для Украины», — заявил Остин.

Ранее Владимир Зеленский, прибыв в Германию, обратился к Западу с требованием дать дальнобойное оружие.

Ранее сообщалось, что Зеленский в пятницу примет участие во встрече группы Rammstein в Германии. Предполагается, что он будет участвовать в этой встрече, чтобы просить у союзников ещё больше вооружении, в том числе ракеты дальнего радиуса действия и средства противовоздушной обороны. Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать глава Минобороны Германии Борис Писториус, что придаст встрече политический характер.

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#всу
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#ракеты
#байден
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Британский политик Кертен назвал троллингом слова Путина о поддержке Харрис
06 сентября 2024, 12:15

Фото: сайт Кремля

Слова президента РФ Владимира Путина о поддержке кандидата на пост президента США Камалы Харрис являются отличным троллингом. Такое мнение высказал лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.
В своей социальной сети X он одобрил чувство юмора российского лидера, сказавшего на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что раз Джозеф Байден рекомендует всем своим сторонникам поддерживать Харрис, то «и мы так сделаем, будем её поддерживать».

«Топовый троллинг!» — написал британский политик на своей странице.

Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании ВЭФ также напомнил, что конкурент Харрис Дональд Трамп в годы своего президентства ввёл рекордное количество антироссийских санкций. Российский президент отметил заразительный смех Камалы Харрис, который свидетельствует о том, что «у неё всё хорошо», а раз так, выразил надежду Владимир Путин, она откажется от санкционной политики в отношении Москвы.

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Памфилова сообщила об открытии избирательных участков в 49 регионах России
Памфилова: в 49 регионах, где проходят выборы, открылись избирательные участки
06 сентября 2024, 12:07

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В России открылись избирательные участки в 49 регионах, где проходят трёхдневные выборы. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что с 6 по 8 сентября выборы пройдут в 49 из 83 регионов России. Там в Единый день голосования открылись избирательные участки.

Напомним, что в 21 регионе России в ходе трёхдневного голосования граждане выберут глав администраций. Это Республика Алтай, Республика Башкортостан, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, а также 14 областей: Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая Муромская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская и Кемеровская области. Кроме того, выборы главы администрации пройдут в городе федерального значения Санкт-Петербург.

Помимо этого, в четырёх субъектах глав выберут региональные парламенты: Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Ингушетия, Крым и Кабардино-Балкария.

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#выборы
#россия
#единый день голосования
#элла памфилова
#цик
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Евросоюз может расколоться на два лагеря из-за позиции по Украине
06 сентября 2024, 12:06

Фото: iStock/artJazz

Европейские страны могут расколоться на два лагеря из-за помощи Украине. Об этом сообщает журнал Foreign Affairs.
Отмечается, что страны Западной Европы в случае победы на выборах в США Дональда Трампа могут принудить Украину пойти на значительные уступки России. В свою очередь страны Центральной и Восточной Европы могут удвоить свою приверженность выживанию Киева.

Также победа кандидата от республиканцев может оставить НАТО без военного руководства Штатов, утверждают глава школы международных отношений, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете Филлипс О'Брайен и отставной маршал авиации ВВС Британии, экс-глава Военной академии страны Эдвард Стрингер.

Авторы статьи предполагают, что из-за подобных противоречий во мнениях альянс безопасности Европы может рухнуть.

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#евросоюз
#сша
#украина
#политика
#дональд трамп
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В Воскресенске открылось 83 избирательных участка
06 сентября 2024, 11:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

83 участка для очного голосования на выборах в муниципальный Совет депутатов открыли на территории городского округа Воскресенск, голосование будет проходить в течение трёх дней: 6, 7 и 8 сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Глава Воскресенска Алексей Малкин в 8 утра открыл голосование на участке №155. Он также напомнил, что многие избиратели предпочли электронную форму волеизъявления.

«У нас округ разделён на пять избирательных округов, где будут выбраны по пять депутатов. Очень удобно, что жители могут проголосовать как на участке, так и в электронном формате», — сказал Малкин.
Отмечается, что в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) участвуют те, кто подал соответствующее заявление через портал госуслуг до 2 сентября.

Избирательные участки будут работать с восьми утра до восьми вечера все три дня выборов.

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#голосование
#воскресенск
#выборы
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