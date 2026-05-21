Спасшие людей из пожара в ХМАО полицейские получат 11-ю премию имени Кеосаяна

Фото: Istock/blinow61

В Ханты-Мансийске двое сотрудников полиции получат премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.



Награду вручат лейтенантам за спасение людей из горящего дома, пожар в котором произошёл ночью 20 мая. Двое инспекторов ДПС находились на дежурстве, получили сообщение о возгорании и прибыли на место раньше сотрудников МЧС. Они вывели из горящего здания четверых человек, включая 10-летнюю девочку. Одного из спасаемых — ребёнка — полицейский вынес на руках.

«Одиннадцатую премию имени Тиграна получат лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли людей из горящего дома в Ханты-Мансийске», — приводит RT слова Симоньян.
Ранее Маргарита Симоньян объявила лауреатов десятой премии имени Тиграна Кеосаяна. Премию уже вручили спасателям детей при наводнении в Дагестане, воспитательницам из Оренбургской области, дворнику из Петербурга и семье погибшего охранника из Анапы.
Ольга Щелокова

