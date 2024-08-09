Преподаватель Ситнов раскрыл признаки взлома телефона

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Преподаватель и эксперт по компьютерной технике Кирилл Ситнов заявил, что определить взлом телефона мошенниками помогут такие признаки, как быстрая разрядка батареи, а также частое переключение Wi-Fi-сети, особенно если это происходит рядом с роутером.
Как передаёт Pravda.Ru, в беседе с NewsInfo при подобных неполадках специалист рекомендовал сбросить телефон к заводским настройкам, а в случае серьёзного взлома перепрошить номер IMEI устройства.
А ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что повысить безопасность смартфонов в том числе и от западных спецслужб может помочь импортозамещение — создание отечественных ОС и устройств, «невидимых» для других стран.
Ранее член комитета ГД по информполитике Антон Немкин рассказывал, что признаками установленной прослушки на телефоне могут быть быстрое перегревание гаджета, эхо и шумы во время звонков.
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А ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что повысить безопасность смартфонов в том числе и от западных спецслужб может помочь импортозамещение — создание отечественных ОС и устройств, «невидимых» для других стран.
«Любая ОС собирает огромное количество данных. По ним можно делать выводы о ситуации в стране, о настроениях в обществе и т. д. Поэтому многие вещи отдавать «наружу» не стоит. Второй момент — это самая банальная слежка за пользователями. Учитывая, что Америка встраивает бэкдоры во все ПО, есть риск, что любые системы могут быть скомпрометированы. Всего этого можно избегать, когда у нас есть своя система», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Муртазин.
Ранее член комитета ГД по информполитике Антон Немкин рассказывал, что признаками установленной прослушки на телефоне могут быть быстрое перегревание гаджета, эхо и шумы во время звонков.
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Мелисса Тимофеева