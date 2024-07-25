Залили керосин в кабину с машинистом: В Ставрополе неизвестные пытались поджечь тепловоз

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Неизвестные пытались поджечь тепловоз на железнодорожной станции «Ставрополь». Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел ночью 24 июля. Сообщается, что двое мужчин подошли к локомотиву, который стоял на шестом ж/д пути станции «Ставрополь». Один из них следил, чтобы их никто не заметил, а второй через открытое окно заливал в кабину машиниста керосин.
По данным канала, неизвестные планировали поджог, однако их спугнул машинист, который оказался в кабине. Преступники убежали со станции. Эксперты изъяли с места одну перчатку и литровую бутылку с остатками керосина. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Подмосковье 20-летняя студентка подожгла полицейскую машину. Один из очевидцев побежал в ближайший пункт полиции и сообщил об инциденте. Девушку оперативно задержали. Стало известно, что зовут её Лена. Она хорошо учится, а также увлекается рисованием. По её словам, поджечь машину её заставили мошенники.
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По данным канала, неизвестные планировали поджог, однако их спугнул машинист, который оказался в кабине. Преступники убежали со станции. Эксперты изъяли с места одну перчатку и литровую бутылку с остатками керосина. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Подмосковье 20-летняя студентка подожгла полицейскую машину. Один из очевидцев побежал в ближайший пункт полиции и сообщил об инциденте. Девушку оперативно задержали. Стало известно, что зовут её Лена. Она хорошо учится, а также увлекается рисованием. По её словам, поджечь машину её заставили мошенники.
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Дарья Осипова