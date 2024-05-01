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Спецназ Грузии задержал депутата от оппозиции Элисашвили на митинге в Тбилиси

01 мая 2024, 00:50
Фото: istock / ronstik

Фото: istock / ronstik

Спецназ задержал лидера оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили на митинге в Тбилиси. Об этом информирует РИА Новости.
По данным издания, на проспекте Руставели около грузинского парламента всё ещё стоят участники акции. Невзирая на предупредительные сигналы правоохранительных органов, митингующие остаются на месте.

Оппозиционный митинг против закона об иноагентах начался около здания грузинского парламента вечером 30 апреля. На акцию пришло множество людей с флагами Грузии и Евросоюза.



До этого сообщалось, что спецназ применил резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#газ
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#митинг
#акции
#новости
Крупный пожар в Бурятии полностью ликвидирован, огонь уничтожил 17 домов
МЧС: Огонь уничтожил 17 домов в окрестностях Улан-Удэ, пожар ликвидирован
01 мая 2024, 01:05

Фото: МЧС России

Крупный пожар в Заиграевском районе Бурятии, где загорелись жилые дома и хозяйственные постройки, полностью ликвидирован. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Бурятии.
Согласно официальным данным, огонь в садовом товариществе уничтожил 17 дачных домов, 12 из которых были пустыми. В тушении пожара задействовали более 70 человек и 19 единиц спецтехники.

Сейчас на месте ЧП работают дознаватели МЧС, устанавливающие причину пожара. Информации о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что экстренные службы прибыли для тушения пожара в промзону, расположенную в подмосковном Королеве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
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#человек
#дома
#рф
#служба
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Спецназ применил резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси
01 мая 2024, 00:01

Фото: istock / jentakespictures

В Тбилиси правоохранители начали применять резиновые пули для разгона митинга против закона об иностранных агентах. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на собственного корреспондента.
Спецназ также использовал против митингующих слезоточивый газ. Впоследствии грузинские силовики применили водометы и начали вытеснять участников акции с проспекта Руставели перед зданием парламента.

Оппозиционный митинг против закона об иноагентах начался около здания грузинского парламента вечером 30 апреля. На акцию пришло множество людей с флагами Грузии и Евросоюза.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал президента страны Саломе Зурабишвили предателем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#газ
#митинг
#акции
#новости
#грузия
#иностранный агент
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Москвич перепутал стул с шампурами и сел на них
Москвич, вернувшись с природы, вместо стула на кухне сел на шампуры
30 апреля 2024, 21:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Житель Москвы по имени Алексей, вернувшись с празднования своего дня рождения на природе, случайно сел на пакет с шампурами вместо того, чтобы сесть на стул на кухне, пишет Telegram-канал «112».
После возвращения домой он оставил пакет с шампурами на полу и, будучи в нетрезвом состоянии, присел рядом, чем случайно нанес себе колотые раны.

Москвича доставили скорой помощью в столичную больницу имени Ерамишанцева, где хирурги удалены шампуры и обработали его раны. После этого Алексея выписали домой.

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В подмосковном Королеве горит промзона
В подмосковном Королеве тушат пожар в промзоне на площади 150 «квадратов»
30 апреля 2024, 19:05

Фото: iStock/Distortion Media

Экстренные службы прибыли для тушения пожара в промзону, расположенную в подмосковном Королеве. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Горение произошло на площади 150 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара в настоящее время выясняются.

Очевидцы сообщают о большом столбе дыма.

Прежде сообщалось о пяти пожарах в Улан-Удэ. Из-за ураганных порывов ветра пламя начало быстро распространяться. В результате пожара пострадали четыре жилых дома. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#мчс
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На окраине Улан-Удэ загорелись жилые дома
30 апреля 2024, 18:53

Фото: iStock/DmyTo

Сразу пять пожаров произошли в Улан-Удэ, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, пожары возникли из-за ураганных порывов ветра, достигающих 28 м/с.
«Пять пожаров в городе и пригороде. Ураганный ветер. Сейчас на Бурводе [микрорайон Улан-Удэ]. МЧС, ГО ЧС все подняты», — отметил он.
Информацию подтвердили в республиканском агентстве ГО и ЧС, но не уточнили количество домов, затронутых огнем. Мэр города Игорь Шутенков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате пожаров пострадали жилые дома.

По информации регионального ГУ МЧС, первое сообщение о пожаре в надворных постройках поступило в 22:00 (17:00 мск). По данным спасателей, работы осложняются сильным ветром.

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#мчс
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Самокатчица сбила 13-летнюю девочку в Москве
30 апреля 2024, 18:10

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Девочка-подросток попала в больницу после столкновения с москвичкой на электросамокате.
Об этом сообщает столичная прокуратура. По данным ведомства, все случилось на Фестивальной улице. Электросамокатом управляла девушка 2002 года рождения. Она допустила наезд на ребенка, который шел по тротуару в попутном направлении.

После инцидента виновница аварии скрылась. От столкновения девочка ударилась об асфальт, сейчас она в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подробностей пока не приводится. Сообщается, что прокуратура Северного административного округа держит ситуацию на контроле.

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Задержаны подозреваемые в создании фейковых страниц Малюка и Буданова*

Девять польских военных съехали на грузовике в кювет у белорусской границы

Во Франции похищен ноутбук с закрытой информацией об организации Олимпиады

*Внесён в перечень террористов и экстремистов
#москва
#электросамокат
#аварии
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Задержаны подозреваемые в создании фейковых страниц Малюка и Буданова*
30 апреля 2024, 17:43

Фото: iStock/welcomia

Служба безопасности Украины задержала пророссийских хакеров, подозреваемых в создании фейковых аккаунтов руководителей украинских спецслужб.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По их данным, задержанные создали фейковые страницы от имени главы СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Кирилла Буданова*.

В фейковые аккаунты копировались все официальные заявления СБУ и ГУР. В личных сообщениях людей просили высылать деньги, рассказали в пресс-службе. Кроме этого, создавались аккаунты других украинцев — около тысячи в день.

Как рассказывает СБУ, свои действия задержанные обговаривали с представителями российской разведки. Их целью было «расшатывание общественно-политической обстановки на Украине, добавили там».

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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
#кирилл буданов
#сбу
#украина
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Девять польских военных съехали на грузовике в кювет у белорусской границы
RMF FM: 9 польских военных съехали на грузовике в кювет у границы с Белоруссией
30 апреля 2024, 17:34

Фото: iStock/Stadtratte

Девять военных получили травмы в результате аварии грузовика, который съехал в кювет неподалеку от польско-белорусской границы. Об этом 30 апреля сообщила польская радиостанция RMF FM.
«Девять военнослужащих были госпитализированы после инцидента у границы с Белоруссией. Утром во вторник в посёлке Кондратки военный грузовик съехал в кювет», — гласит сообщение.
По данным радиостанции, в машине находилось 17 военнослужащих, из которых девять были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия проверяет отдел военной полиции в Белостоке.

Как отмечает радиостанция, пострадавшие военные являются частью контингента, который помогает охранять границу с Белоруссией в сотрудничестве с пограничниками.

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#военные
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#протесты
#пво
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Во Франции похищен ноутбук с закрытой информацией об организации Олимпиады
30 апреля 2024, 16:57

Фото: istockphoto/HJBC

На стоянке около стадиона «Пьер-Маруа» во французском Лилле из личной машины координатора логистики была совершена кража. Похищен ноутбук с закрытой информацией, касающейся организации Олимпийских игр 2024 года, и магнитный пропуск.
Об этом во вторник, 30 апреля, сообщила радиостанция Europe 1. По её данным, в личном ноутбуке сотрудницы организационного комитета Олимпиады содержались данные об организации безопасности в олимпийской деревне, которая в период проведения Игр будет размещена в коммуне Вильнёв д'Аск к юго-востоку от Лилля.

Сама жертва кражи утверждает, что её пропуск не открывал никаких дверей (?), а закрытая информация хранилась не в самом ноутбуке, а на сервере. Доступ к ней уже заблокирован.

Данная кража стала далеко не первой в канун предстоящей Олимпиады. Во всех случаях объектами были компьютеры и электронные устройства.

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