Спецназ Грузии задержал депутата от оппозиции Элисашвили на митинге в Тбилиси

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Спецназ задержал лидера оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили на митинге в Тбилиси. Об этом информирует РИА Новости.
По данным издания, на проспекте Руставели около грузинского парламента всё ещё стоят участники акции. Невзирая на предупредительные сигналы правоохранительных органов, митингующие остаются на месте.
Оппозиционный митинг против закона об иноагентах начался около здания грузинского парламента вечером 30 апреля. На акцию пришло множество людей с флагами Грузии и Евросоюза.
До этого сообщалось, что спецназ применил резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Оппозиционный митинг против закона об иноагентах начался около здания грузинского парламента вечером 30 апреля. На акцию пришло множество людей с флагами Грузии и Евросоюза.
До этого сообщалось, что спецназ применил резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак