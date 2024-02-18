Президент Израиля назвал условие создания палестинского государства





Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что может согласиться на прекращение военных действий в секторе Газа через создание палестинского государства при условии получения гарантии собственной безопасности. Его слова передает Интерфакс.«Решение о создании двух государств не может быть достигнуто, если мы не разберемся с самым сокровенным, главным вопросом израильтян: как это гарантирует безопасность мне, моей семье и моей нации», - сказал Герцог на Мюнхенской конференции по безопасности.7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тысяч человек, еще 240 человек взяли в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По последним данным Минздрава сектора Газа, число погибших в анклаве палестинцев превысило 28 тысяч, раненых - 68 тысяч.