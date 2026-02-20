Президент Мадагаскара пригласил RT в страну на фоне критики со стороны Макрона

20 февраля 2026, 17:22

Фото: Istock/Pavel Byrkin

Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина заявил о приверженности своей страны принципу свободы слова.





В интервью RT глава государства подчеркнул, что его правительство всегда выступает за эту позицию и радо видеть в стране представителей российского телеканала.

«Проведение бесед с нашим народом позволяет нам совместно решать проблемы в стране», — подчеркнул Рандрианирина.

«Если журналисты RT хотят сегодня к нам приехать, выступить, то мы готовы с удовольствием вас принять», — заявил Рандрианирина.