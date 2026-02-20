Президент Мадагаскара пригласил RT в страну на фоне критики со стороны Макрона
Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина заявил о приверженности своей страны принципу свободы слова.
В интервью RT глава государства подчеркнул, что его правительство всегда выступает за эту позицию и радо видеть в стране представителей российского телеканала.
«Проведение бесед с нашим народом позволяет нам совместно решать проблемы в стране», — подчеркнул Рандрианирина.Таким образом, мадагаскарский лидер ответил на недавнее высказывание Эммануэля Макрона, который назвал свободу слова в интернете «полной чушью». В отличие от многих европейских политиков, президент Мадагаскара открыто демонстрирует гостеприимство по отношению к RT.
«Если журналисты RT хотят сегодня к нам приехать, выступить, то мы готовы с удовольствием вас принять», — заявил Рандрианирина.Ранее стало известно, что RT запускает программу «Студия Эр-Рияд» в Саудовской Аравии.