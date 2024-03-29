Президент Польши наложил вето на закон об абортах

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Президент Польши Анджей Дуда принял решение наложить вето на закон о свободной продаже средств экстренной контрацепции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Напомним, в феврале сейм Польши принял поправку к «Закону о фармакологии», которая разрешает продажу препарата экстренной контрацепции ellaOn лицам старше 15 лет без рецепта.
Сообщается, что из-за решения польского лидера теперь препараты, в том числе так называемая «экстренная контрацепция», будут доступны в Польше на прежних условиях.
Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил о пребывании Европы в предвоенной эпохе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Президент Польши Анджей Дуда на основании статьи 122 Конституции Польши решил направить поправки к фармацевтическому законодательству в сейм Польши с просьбой о новом рассмотрении закона (так называемое вето)», — сказано в сообщении.
Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил о пребывании Европы в предвоенной эпохе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак