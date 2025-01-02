Путин подписал первые документы в 2025 году

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин подписал первые в 2025 году официальные документы. Они опубликованы на официальном портале правовых актов.
Первый указ корректирует состав коллегии министерства иностранных дел России. Второй указ касается коллегии Министерства юстиции.
Еще один документ вносит изменения в положение о Следственном комитете. Согласно нему, глава СК РФ может учреждать официальные геральдические знаки, определять порядок их производства и использования.
Ранее сообщалось, что глава российского государства поручил ввести единый экзамен по русскому для иностранцев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Еще один документ вносит изменения в положение о Следственном комитете. Согласно нему, глава СК РФ может учреждать официальные геральдические знаки, определять порядок их производства и использования.
Ранее сообщалось, что глава российского государства поручил ввести единый экзамен по русскому для иностранцев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова