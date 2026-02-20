Компании США хотят вернуться в Россию
Многие американские компании сейчас рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Об этом сообщил исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи, пишет «Прайм».
По его словам на международном форуме «Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности», бизнес активно изучает варианты возобновления работы в РФ и обращается в AmCham за консультациями. Эйджи также отметил, что для возвращения на рынок складывается «очень хорошая возможность».
После начала специальной военной операции на Украине ряд западных брендов, включая McDonald's, Coca‑Cola, Nike, Adidas, Inditex Zara, PullBear, Massimo Dutti, Bershka, приостановили деятельность в России или полностью ушли из страны.
Ранее президент США подписал указ о продлении антироссийских санкций.
