При обстреле ДНР погиб подросток

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В ДНР 18 марта в результате обстрела со стороны ВСУ погиб подросток, а еще двое мирных жителей пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.
«В Никитовском районе Горловки подросток 2008 года рождения погиб при детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса. В Ясиноватой мужчина 1960 года рождения был ранен при обстреле, а в населенном пункте Свободное Волновахского района мужчина 1964 года рождения получил ранения от детонации взрывоопасного предмета», — написал Пушилин .Глава ДНР отметил, что все пострадавшие получили осколочные ранения средней степени тяжести и получают необходимую медицинскую помощь.
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