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Клятва на крови, убийства на заказ и крышевание: на свободу вышел лидер «бригады» 90-х Захаров, подробности громкого дела

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Недавно выяснилось, что на свободу вышел авторитет Сергей Захаров — экс-спецназовец, сколотивший «бригаду», которая зарабатывала на заказных убийствах и «крышевании» крупного бизнеса. Банда также похищала коммерсантов. Об этой «бригаде» и сейчас говорят массу невероятных вещей. Бывший оперативник московского РУБОП (Регионального управления по борьбе с организованной преступностью), несколько лет трудившийся по «Захаровским» и в конечном счёте лично задержал Сергея Захарова, опознав его в случайном прохожем.
Бывший опер Дмитрий Миков в 1993 году стал трудиться в недавно образовавшимся отделе по борьбе с оргпреступностью — после окончания школы милиции и работы в СОБР. Тогда банда, к которой прибился Захаров, уже промышляла тем, что выбивала средства из владельцев торговых точек на Даниловском рынке.

Зарождение «бригады»





Сергей Захаров вырос в семье военного. Все детство он разъезжал с отцом по гарнизонам. После выпуска из школы Захаров поступил в Житомирское военное училище (там готовили специалистов для ПВО). После окончания обучения молодой человек некоторое время служил в местном спецназе, но после распада СССР он оставил службу и поехал на заработки в Москву.

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В спортзале недалеко от съемной квартиры Захаров познакомился с «нормальными» ребятами. С двумя компаньонами они и решили заниматься вымогательством, выбивая у «коммерсов» за «крышу» деньги каждый месяц. «Бригада» начинала с кафе, потом переключилась на торговцев с рынка. Потом с приходом новых бойцов «бригада» замахнулась на конторы посерьёзнее. Например, крупная строительная фирма ежемесячно отдавала бандитам по 100 тысяч долларов, а книжное издательство — по 50 тысяч.

Сам Захаров в то время в «бригаде» не был главным, а лишь одним из. В 1994 году, когда у основателей начали происходить стычки из-за раздела денег, Захаров заказал убийство двух своих компаньонов. С того времени он управлял бригадой в одиночку.

«Это был очень жестокий и циничный человек. К коммерсантам Захаров относился специфически. Когда у какого-нибудь его подопечного возникали проблемы с другими бандитами и «клиент» прибегал к Захарову за помощью, тот отвечал: «Черти, вы мне платите не за решение ваших проблем, а за то, чтобы я сам вас не трогал!» То есть, защищать «своих», воевать за них с другими бандами, он не собирался. Хотя среди этой публики «Захаровские» вес имели», — поделился Миков с журналистом газеты «Комсомольская правда».

Фото: iStock/ amenic181

«Обязуются стоять друг за друга до смерти»


Тогда даже «клиенты» до конца не знали, кому они отдают деньги. Свою фамилию Захаров старался не озвучивать, его подчинённых называли «бригадой Серёжи». Задания лидер выдавал своим бойцам через звонки из телефонных будок или сообщения на пейджер, которые были зашифрованы. Экс-спецназовец заставлял всех конспирироваться. Мобильные телефоны перед серьезными делами покупали для исполнителей, а после завершения ликвидировали.

«Вы же знаете, где он учился и кем в своё время работал? Естественно, там его учили азам. Человек он был не глупый. Он был помешан на конспирации. Захаров ведь сам по себе шатен, но иногда он менял цвет волос, перекрашиваясь в светлый. Чтоб не опознали», — отметил Миков

Потом бригада начала убивать на заказ, выбивать чужие долги (за большой процент) и похищать людей. Ещё Захаров стал повязывать кровью участников банды через участие в убийствах.

«У них было место в Подмосковье, полянка в лесу, куда они вывозили трупы своих жертв и закапывали. Там же они приносили клятву, записывая на листочках своей кровью, — что обязуются стоять друг за друга до смерти. Эти записи они потом то ли сжигали, то ли «хоронили» в земле. Словом, вели себя как секта какая-то», — объяснил Миков.

Бывший опер добавил, что при похищении «Захаровские» требовали выкуп, когда человек был уже мёртв. Они продавали родственникам труп.

Фото: iStock/ Diy13


Конспирация не помогла


В 1996 году Сергей Захаров был задержан и во время обыска автомобиля обнаружили пистолет, из которого убили бизнесмена по фамилии Галкин (он был одним из похищенных). Доказать, что убийцей являлся сам Захаров, не получилось, а вот за незаконный оборот оружия главаря бригады отправили в колонию на 1,5 года. После освобождения «бригадир» взялся за старое.

Миков выразил мнение, что за несколько лет на «крышевании» и похищении коммерсантов Захаров заработал несколько миллионов долларов. При том своих подчинённых он «держал на полуголодном пайке».

«Деньги [своим бойцам] давал не самые большие. Основную часть он забирал себе, перекачивая на заграничные счета — в Израиль», — рассказал бывший опер.

Конспирация не помогла, ведь постепенно в РУБОП собралось целое досье на Сергея Захарова. После неудачной попытки заказного убийства получилось задержать одного из его приближённых. Далее появились свидетели, и Захарова стали искать.

«Я в тот день встречался с товарищем в ресторане — было тогда такое заведение, «Пикадилли», у метро Октябрьская. Мы пообедали, я вышел, иду по улице. И вдруг вижу знакомое лицо из ориентировки. Сергей Захаров! Думаю: он, не он? Но принимать решение нужно было быстро. Тут у меня инстинкт охотника, что ли, сработал. Я его окрикнул: «Сергей!» И он обернулся. Через секунду я уже блокировал Захарову руки, мы начали бороться, я сделал подсечку и мы упали на асфальт. Он был крепкий, жилистый. Мой рост — 179 сантиметров, а Захаров был выше. Но тут получилось, что мимо случайно шел сослуживец Ринат, парень из другого отдела РУБОП. Он тоже подскочил. А Захаров правой рукой пытался тянуться к пояснице. Посмотрели — а у него там пистолет был», — подчеркнул Миков.

Фото: iStock/ bizoo_n

​Захарову вынесли приговор


В 2003-м Сергею Захарову и остальным преступникам вынесли приговор, получилось доказать ряд убийств, похищения людей, бандитизм. Сам лидер бригады все отрицал.

«Я был на суде, меня опрашивали в качестве свидетеля. Сколько Захаров и его люди крови пролили! И я очень сильно удивился, что ему не пожизненное дали, а 21 год колонии строгого режима. Не знаю, как это можно объяснить. Кстати, буквально через месяц после задержания Захарова РУБОП расформировали. На мой взгляд, это было неправильно. Это как если бы в Америке ФБР разогнали. Будто организованная преступность куда-то исчезла. Она и сегодня, разумеется, существует», — говорил бывший опер.

Накануне 57-летний Сергей Захаров освободился из Владимирской колонии №3.

Миков выразил предположение, что деньги, которые Захаров хранил в Израиле, до сих пор там лежат. Бывший опер считает, что бандит улетит заграницу и «будет жить на эти кровавые деньги».

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#тюрьма
#статьи
В Грозном Бастрыкин провёл совещание по авиакатастрофе под Актау
28 декабря 2024, 19:53

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провёл в Грозном совещание по поводу расследования крушения лайнера AZAL под Актау, передал СК.
Уголовное дело о катастрофе по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) передали для расследования в Главное следственное управление Следственного комитета России.

«Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты и эксперты, имеющие опыт расследования авиапроисшествий», — подчеркнули в СК.

Представители Следственного комитета обратили внимание, что на фоне расследования уголовного дела принимаются все нужные меры для того, чтобы установить все обстоятельства случившегося и причин авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что по инициативе российской стороны состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили крушение самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines.

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#грозный
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Собчак с сыном Платоном приняла участие в акции «Ёлка желаний» в Красногорске
28 декабря 2024, 19:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вместе с сыном Платоном посетила Детский клинический центр им. Рошаля в Подмосковье. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
Она подчеркнула, что в таких многопрофильных больницах, где работают профессионалы, не страшно за своих детей. В клиническом центре под руководством главного врача Татьяны Шаповаленко «герои-врачи» спасают самых маленьких.

Также Собчак отметила, что с открытия центра в Красногорске летом этого года там приняли более 52 тысяч детей. В больнице проводят операции разной степени сложности, включая коррекцию врождённых пороков сердца, вмешательство на грудной и брюшной полости, также работают с патологиями и тяжёлыми травмами. При лечении применяются новейшие технологии и 9,8 тысяч лечебного, диагностического и реабилитационного оборудования.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

К Новому году губернатор Московской области Андрей Воробьёв организовал благотворительную акцию «Ёлка желаний» для маленьких пациентов. Собчак написала письмо девочка-пациентка, которой журналистка с сыном лично вручили конструктор и большую плюшевую игрушку.

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#ксения собчак
#ёлка желаний
#больница
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#красногорск
#рошаль
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«Квартал 95» впервые пошутил над Зеленским с начала СВО в новогоднем выпуске
28 декабря 2024, 18:53

Владимир Зеленский

Студия «Квартал 95», совладельцем которой был Владимир Зеленский, вновь привлекла внимание зрителей. В своем новогоднем выпуске, опубликованном на YouTube-канале студии, ведущие сделали первую шутку о Зеленском с начала специальной военной операции.
На сцене появилась ростовая картонная фигура Зеленского с бородой, что вызвало улыбки у зрителей. Один из ведущих заметил, что видеть президента в таком виде непривычно. В ответ на это на сцену вынесли фигуру главы офиса президента Андрея Ермака, подчеркивая зависимость украинского лидера от него.

«А что, отпроситься не смогли?» — обратился один из участников концерта к картонному «Зеленскому», комментируя появление Ермака и поблагодарив его за «президентскую тысячу гривен».

Ранее созданная Владимиром Зеленским телестудия «Квартал 95» показала в своем видео карту Украины без Крыма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#сво
#зеленский
#киев
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Жителям Подмосковья рассказали, когда ждать роста тарифов на коммунальные услуги
28 декабря 2024, 18:42

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Тарифы на коммунальные услуги в Московской области в ближайшие полгода останутся на прежнем уровне. Повышение произойдет с 1 июля предстоящего года, сообщили в пресс-службе Комитета по ценам и тарифам Подмосковья.
Индексация тарифов происходит каждый год во всех регионах России. Индексы устанавливает правительство страны с учётом региональных особенностей и условий.

С учётом параметров социально-экономического развития кабмин утвердил по Московской области с 1 июля 2025 года средний индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в 13,3%; предельно допустимое отклонение от среднего индекса в размере 5%.
«Главным фактором роста тарифов стал учёт прогнозного роста цен на энергоносители: на природный газ – 21,3%, на электричество – 11,6%. Таким образом, предельный индекс роста платы граждан за ЖКУ по Московской области составит 18,3%. Он установлен постановлением губернатора для всех муниципальных образований, за исключением шести городских округов с индексами, повышенными вплоть до 18,7%», – отметили в комитете.
На территории этих шести городских округов повышенные индексы установлены для выполнения инвестпрограмм по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения в рамках концессионных соглашений. Эти меры направлены на снижение уровня аварийности.

Все тарифные решения будут размещены на сайте комитета.

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#коммунальные платежи
#коммунальные службы
#подмосковье
#московская область
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Министерство труда РФ предлагает расширить список профессий для альтернативной службы
Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы до 255
28 декабря 2024, 18:32

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации анонсировало планы по расширению списка организаций и специальностей для прохождения альтернативной службы в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что количество профессий, доступных для альтернативнослужащих, увеличится с 238 до 255, а число организаций, где они смогут трудиться, вырастет с 1439 до 1524.

Среди новых профессий, которые будут включены в перечень, названы метеорологи, лесничие, врачи приемного отделения, библиотекари, гидрологи, учителя-логопеды и дефектологи, а также медбратья и другие специалисты. Ожидается, что окончательный список будет доработан после общественного обсуждения.

Недавно стало известно, что в Госдуму будет внесён законопроект о предоставлении единовременной выплаты в размере 10 000 рублей для граждан старше 70 лет на приобретение топлива для отопления жилья. Председатель партии Сергей Миронов предложил установить эту выплату для пожилых людей, проживающих в населённых пунктах без центрального отопления.

До этого министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник заявила, что Центр управления регионом Московской области с декабря 2018 года обработал более 11 млн обращений о проблемах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье в 2025 году планируют открыть 19 дорожных объектов
28 декабря 2024, 18:30

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в следующем году планируют открыть 19 дорожных объектов общей протяжённостью около 80 км. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Так, откроется движение по 1 этапу Южно-Лыткаринской автодороги и трём путепроводам – в Апрелевке, Аникеевке и Опалихе. Завершится строительство тоннеля на Путилковском шоссе, который станет частью строящейся дороги «Путилково – Пятницкое шоссе, обеспечит выезд на МКАД и доступ к Пятницкому шоссе.
«Для улучшения дорожной ситуации на Пятницком шоссе планируется открыть движение по двум транспортным объектам – дороге «Пятницкое шоссе (новое направление) – Сабурово», а также выезду из Юрлова. Новые объекты обеспечат выезд на строящийся дублёр Пятницкого шоссе и улучшат транспортную доступность ближайших населённых пунктов», – отметили в министерстве.
Кроме того, начнут строительство и реконструкцию ещё 13 важных дорожных объектов. Среди них развязка на ЦКАД с Дмитровским шоссе, новые путепроводы в Балашихе, Люберцах, Орехово-Зуеве, Мытищах и Лыткарине через М-5 «Урал». Предусмотрена также реконструкция Носовихинского шоссе, путепровода через железную дорогу в Балашихе в деревне Чёрное, моста через канал им. Москвы в Дмитрове и моста через Клязьму в Мытищах.

В ведомстве также отметили, что в следующем году продолжится модернизация улично-дорожной сети Лобни. Планируется достроить полуторакилометровый подъезд к ул. Гагарина и Северный подъезд к Лобне.

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#подмосковье
#московская область
#строительство
#дороги
#минтранс мо
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В Подмосковье в 2024 году построили 80 км новых дорог
28 декабря 2024, 18:10

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в уходящем году построили 17 новых дорог. Их суммарная протяжённость превысила 80 км, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В 2024 году мы открыли долгожданные транспортные объекты. Запустили движение по трём федеральным обходам населённых пунктов – в Люберцах, Раменском и Одинцове. Завершили масштабный проект по строительству Северного обхода Лобни и Мытищинской хорде, которую строили четыре года. Открыли первый этап реконструкции Каширского шоссе. С открытием новых дорог транспортная доступность улучшилась для 2,5 млн жителей региона», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
К концу года в Подмосковье закончилось строительство знакового проекта – Северного обхода Лобни, который строили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строительство стартовало в 2021 году, всего предусматривали три этапа.
«Третий этап, открывшийся в декабре, – круговая развязка в 1,5 км на Рогачёвском шоссе. Она связывает западный и южный микрорайоны с Дмитровским шоссе, разгружает Краснополянское шоссе, облегчает выезд на Рогачёвское шоссе, а путь из Лобни в этом направлении сократился ещё на 10 минут. Изменения коснулись 150 тыс. жителей Лобни, которые раньше стояли в пробках на железнодорожном переезде по 40-50 минут», – добавил Гержик.
Открыли также движение на первом этапе реконструкции Каширского шоссе – разворотную эстакаду в районе деревне Апаринки. Это обеспечило бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы, позволило улучшить пропускную способность Каширского шоссе и сэкономить водителям в пути около 10 минут. В следующем году планируется открыть движение по второму этапу – развязке между Володарским и Каширским шоссе.

В рамках программы по улучшению транспортной доступности Мытищ завершены работы по реконструкции Пироговского шоссе. Реализация проекта обеспечила выезд на Мытищинскую хорду, улучшила транспортную доступность жилых кварталов Мытищ. В следующем году завершатся работы по реконструкции Афанасовского шоссе.

В конце года в регионе открыли движение по путепроводу через железнодорожные пути в районе платформы Быково. Проезжать пути посовременному двухполосному путепроводу автомобилисты смогут всего за 10 минут. Транспортная ситуация улучшилась для 40 тысяч жителей.

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#минтранс мо
#транспорт
#автомобили
#движение
#строительство
#дороги
#алексей гержик
#подмосковье
#московская область
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Друг Яниса Тиммы рассказал об изменах Седоковой
28 декабря 2024, 17:58

Фото: istockphoto/dragana991

Предприниматель Марк Пугачев, друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказал, что Анна Седокова изменяла супругу, когда они были женаты.
В своём телеграм-канале бизнесмен написал, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» выжала из мужа все, что могла, оставив его «с пустым кошельком и разбитой душой». Пугачёв также заявил, что его друг прощал все измены бывшей жене, продолжая носить ее на руках.

«Любила только его деньги! Любовь не проходит, когда заканчиваются деньги и появляются трудности», — поделился бизнесмен.

Ранее стало известно, что Анна Седокова не приехала на церемонию прощания с Янисом Тиммой, которая прошла в Риге. На ней присутствовали его родители и первая жена блогер Сана Оша. Сына Кристиана не взяли, чтобы не травмировать.

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#блогер
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В подмосковном Минчистоты рассказали, как безопасно украсить подъезд
28 декабря 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Жители многоквартирных домов Подмосковья всегда с удовольствием украшают к Новому году общественные пространства, в том числе подъезды. Однако необходимо делать это безопасно, заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Нельзя устанавливать праздничные украшения возле эвакуационных выходов, на перилах и лестницах. Это может замедлить выход из домов в случае чрезвычайных ситуаций. Не стоит прикреплять украшения к потолку над лестницами, поскольку так возникает риск их падения. Не используйте легковоспламеняющиеся материалы – бумажные гирлянды, снежинки, фонарики, ткани и вату. Не устанавливайте свечи в общих коридорах и подъездах. Не используете гирлянды с неисправностями во избежание пожара», – посоветовали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Там также не рекомендовали размещать в подъездах украшения, которые могут привлечь грызунов и насекомых – фрукты, печенье, конфеты и так далее.

В министерстве напомнили, что следить за соблюдением противопожарных и санитарных требований, а также правил содержания общего домового имущества должны управляющие организации.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
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