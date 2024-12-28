Клятва на крови, убийства на заказ и крышевание: на свободу вышел лидер «бригады» 90-х Захаров, подробности громкого дела

Фото: iStock/ Oleg Elkov
Недавно выяснилось, что на свободу вышел авторитет Сергей Захаров — экс-спецназовец, сколотивший «бригаду», которая зарабатывала на заказных убийствах и «крышевании» крупного бизнеса. Банда также похищала коммерсантов. Об этой «бригаде» и сейчас говорят массу невероятных вещей. Бывший оперативник московского РУБОП (Регионального управления по борьбе с организованной преступностью), несколько лет трудившийся по «Захаровским» и в конечном счёте лично задержал Сергея Захарова, опознав его в случайном прохожем.
Бывший опер Дмитрий Миков в 1993 году стал трудиться в недавно образовавшимся отделе по борьбе с оргпреступностью — после окончания школы милиции и работы в СОБР. Тогда банда, к которой прибился Захаров, уже промышляла тем, что выбивала средства из владельцев торговых точек на Даниловском рынке.
Сергей Захаров вырос в семье военного. Все детство он разъезжал с отцом по гарнизонам. После выпуска из школы Захаров поступил в Житомирское военное училище (там готовили специалистов для ПВО). После окончания обучения молодой человек некоторое время служил в местном спецназе, но после распада СССР он оставил службу и поехал на заработки в Москву.
В спортзале недалеко от съемной квартиры Захаров познакомился с «нормальными» ребятами. С двумя компаньонами они и решили заниматься вымогательством, выбивая у «коммерсов» за «крышу» деньги каждый месяц. «Бригада» начинала с кафе, потом переключилась на торговцев с рынка. Потом с приходом новых бойцов «бригада» замахнулась на конторы посерьёзнее. Например, крупная строительная фирма ежемесячно отдавала бандитам по 100 тысяч долларов, а книжное издательство — по 50 тысяч.
Сам Захаров в то время в «бригаде» не был главным, а лишь одним из. В 1994 году, когда у основателей начали происходить стычки из-за раздела денег, Захаров заказал убийство двух своих компаньонов. С того времени он управлял бригадой в одиночку.
Фото: iStock/ amenic181
«Обязуются стоять друг за друга до смерти»
Тогда даже «клиенты» до конца не знали, кому они отдают деньги. Свою фамилию Захаров старался не озвучивать, его подчинённых называли «бригадой Серёжи». Задания лидер выдавал своим бойцам через звонки из телефонных будок или сообщения на пейджер, которые были зашифрованы. Экс-спецназовец заставлял всех конспирироваться. Мобильные телефоны перед серьезными делами покупали для исполнителей, а после завершения ликвидировали.
Потом бригада начала убивать на заказ, выбивать чужие долги (за большой процент) и похищать людей. Ещё Захаров стал повязывать кровью участников банды через участие в убийствах.
Бывший опер добавил, что при похищении «Захаровские» требовали выкуп, когда человек был уже мёртв. Они продавали родственникам труп.
Фото: iStock/ Diy13
Конспирация не помогла
В 1996 году Сергей Захаров был задержан и во время обыска автомобиля обнаружили пистолет, из которого убили бизнесмена по фамилии Галкин (он был одним из похищенных). Доказать, что убийцей являлся сам Захаров, не получилось, а вот за незаконный оборот оружия главаря бригады отправили в колонию на 1,5 года. После освобождения «бригадир» взялся за старое.
Миков выразил мнение, что за несколько лет на «крышевании» и похищении коммерсантов Захаров заработал несколько миллионов долларов. При том своих подчинённых он «держал на полуголодном пайке».
Конспирация не помогла, ведь постепенно в РУБОП собралось целое досье на Сергея Захарова. После неудачной попытки заказного убийства получилось задержать одного из его приближённых. Далее появились свидетели, и Захарова стали искать.
Фото: iStock/ bizoo_n
Захарову вынесли приговор
В 2003-м Сергею Захарову и остальным преступникам вынесли приговор, получилось доказать ряд убийств, похищения людей, бандитизм. Сам лидер бригады все отрицал.
Накануне 57-летний Сергей Захаров освободился из Владимирской колонии №3.
Миков выразил предположение, что деньги, которые Захаров хранил в Израиле, до сих пор там лежат. Бывший опер считает, что бандит улетит заграницу и «будет жить на эти кровавые деньги».
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Зарождение «бригады»
Сергей Захаров вырос в семье военного. Все детство он разъезжал с отцом по гарнизонам. После выпуска из школы Захаров поступил в Житомирское военное училище (там готовили специалистов для ПВО). После окончания обучения молодой человек некоторое время служил в местном спецназе, но после распада СССР он оставил службу и поехал на заработки в Москву.
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В спортзале недалеко от съемной квартиры Захаров познакомился с «нормальными» ребятами. С двумя компаньонами они и решили заниматься вымогательством, выбивая у «коммерсов» за «крышу» деньги каждый месяц. «Бригада» начинала с кафе, потом переключилась на торговцев с рынка. Потом с приходом новых бойцов «бригада» замахнулась на конторы посерьёзнее. Например, крупная строительная фирма ежемесячно отдавала бандитам по 100 тысяч долларов, а книжное издательство — по 50 тысяч.
Сам Захаров в то время в «бригаде» не был главным, а лишь одним из. В 1994 году, когда у основателей начали происходить стычки из-за раздела денег, Захаров заказал убийство двух своих компаньонов. С того времени он управлял бригадой в одиночку.
«Это был очень жестокий и циничный человек. К коммерсантам Захаров относился специфически. Когда у какого-нибудь его подопечного возникали проблемы с другими бандитами и «клиент» прибегал к Захарову за помощью, тот отвечал: «Черти, вы мне платите не за решение ваших проблем, а за то, чтобы я сам вас не трогал!» То есть, защищать «своих», воевать за них с другими бандами, он не собирался. Хотя среди этой публики «Захаровские» вес имели», — поделился Миков с журналистом газеты «Комсомольская правда».
Фото: iStock/ amenic181
«Обязуются стоять друг за друга до смерти»
Тогда даже «клиенты» до конца не знали, кому они отдают деньги. Свою фамилию Захаров старался не озвучивать, его подчинённых называли «бригадой Серёжи». Задания лидер выдавал своим бойцам через звонки из телефонных будок или сообщения на пейджер, которые были зашифрованы. Экс-спецназовец заставлял всех конспирироваться. Мобильные телефоны перед серьезными делами покупали для исполнителей, а после завершения ликвидировали.
«Вы же знаете, где он учился и кем в своё время работал? Естественно, там его учили азам. Человек он был не глупый. Он был помешан на конспирации. Захаров ведь сам по себе шатен, но иногда он менял цвет волос, перекрашиваясь в светлый. Чтоб не опознали», — отметил Миков
Потом бригада начала убивать на заказ, выбивать чужие долги (за большой процент) и похищать людей. Ещё Захаров стал повязывать кровью участников банды через участие в убийствах.
«У них было место в Подмосковье, полянка в лесу, куда они вывозили трупы своих жертв и закапывали. Там же они приносили клятву, записывая на листочках своей кровью, — что обязуются стоять друг за друга до смерти. Эти записи они потом то ли сжигали, то ли «хоронили» в земле. Словом, вели себя как секта какая-то», — объяснил Миков.
Бывший опер добавил, что при похищении «Захаровские» требовали выкуп, когда человек был уже мёртв. Они продавали родственникам труп.
Фото: iStock/ Diy13
Конспирация не помогла
В 1996 году Сергей Захаров был задержан и во время обыска автомобиля обнаружили пистолет, из которого убили бизнесмена по фамилии Галкин (он был одним из похищенных). Доказать, что убийцей являлся сам Захаров, не получилось, а вот за незаконный оборот оружия главаря бригады отправили в колонию на 1,5 года. После освобождения «бригадир» взялся за старое.
Миков выразил мнение, что за несколько лет на «крышевании» и похищении коммерсантов Захаров заработал несколько миллионов долларов. При том своих подчинённых он «держал на полуголодном пайке».
«Деньги [своим бойцам] давал не самые большие. Основную часть он забирал себе, перекачивая на заграничные счета — в Израиль», — рассказал бывший опер.
Конспирация не помогла, ведь постепенно в РУБОП собралось целое досье на Сергея Захарова. После неудачной попытки заказного убийства получилось задержать одного из его приближённых. Далее появились свидетели, и Захарова стали искать.
«Я в тот день встречался с товарищем в ресторане — было тогда такое заведение, «Пикадилли», у метро Октябрьская. Мы пообедали, я вышел, иду по улице. И вдруг вижу знакомое лицо из ориентировки. Сергей Захаров! Думаю: он, не он? Но принимать решение нужно было быстро. Тут у меня инстинкт охотника, что ли, сработал. Я его окрикнул: «Сергей!» И он обернулся. Через секунду я уже блокировал Захарову руки, мы начали бороться, я сделал подсечку и мы упали на асфальт. Он был крепкий, жилистый. Мой рост — 179 сантиметров, а Захаров был выше. Но тут получилось, что мимо случайно шел сослуживец Ринат, парень из другого отдела РУБОП. Он тоже подскочил. А Захаров правой рукой пытался тянуться к пояснице. Посмотрели — а у него там пистолет был», — подчеркнул Миков.
Фото: iStock/ bizoo_n
Захарову вынесли приговор
В 2003-м Сергею Захарову и остальным преступникам вынесли приговор, получилось доказать ряд убийств, похищения людей, бандитизм. Сам лидер бригады все отрицал.
«Я был на суде, меня опрашивали в качестве свидетеля. Сколько Захаров и его люди крови пролили! И я очень сильно удивился, что ему не пожизненное дали, а 21 год колонии строгого режима. Не знаю, как это можно объяснить. Кстати, буквально через месяц после задержания Захарова РУБОП расформировали. На мой взгляд, это было неправильно. Это как если бы в Америке ФБР разогнали. Будто организованная преступность куда-то исчезла. Она и сегодня, разумеется, существует», — говорил бывший опер.
Накануне 57-летний Сергей Захаров освободился из Владимирской колонии №3.
Миков выразил предположение, что деньги, которые Захаров хранил в Израиле, до сих пор там лежат. Бывший опер считает, что бандит улетит заграницу и «будет жить на эти кровавые деньги».
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