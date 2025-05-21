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Для обеспечения безопасности была приостановлена работа аэропортов Ярославля и Костромы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также на работу аэропортов Ярославль (Туношна<...>) и Кострома (Сокеркино<...>)», — заявляет Кореняко в своем telegram-канале.
В данных аэропортах временно ограничен прием и выпуск самолетов.
В ночь на 21 мая аэропорты Ярославля и Костромы стали не единственными, где были введены ограничения на полет самолетов. Еще одной воздушной гаванью, где приостановили работу, стал аэропорт Калуги.
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Иван Мусатов